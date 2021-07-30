Sau khi thấy trên người con trai có vết bầm, người mẹ nghi ngờ xem lại camera theo dõi mới phát hiện hàng loạt hành động kinh hoàng của người bảo mẫu.

Vừa qua, một bà mẹ sống tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã vô cùng phẫn nộ sau phát hiện người con trai 3 tuổi bị bảo mẫu bạo hành dã man. Theo chị Quan chia sẻ, vì phải đi làm để giảm gánh nặng kinh tế gia đình nên chị đã quyết định thuê người trông trẻ họ Hạ (48 tuổi) với mức lương 4.000 tệ mỗi tháng (khoảng 14 triệu đồng) để đưa đón con trai của chị và thỉnh thoảng nấu ăn cho gia đình. Vào buổi tối, chị Quan sẽ phải đưa con gái 8 tuổi đi học thêm nên thời gian này, dì Hạ sẽ ở nhà để giúp trông nom cậu con trai nhỏ. Gần đây, chị Quan vô tình phát hiện trên người con trai có một số vết bầm kỳ lạ. Đến khi kiểm tra lại camera theo dõi, chị mới bàng hoàng phát hiện được toàn bộ hành vi bạo lực vô nhân tính của dì Hạ đối với con trai.

Dì Hạ có nhiều hành động bạo lực với cậu con trai 3 tuổi Trong đoạn camera ghi lại vào ngày 16/7 cho thấy, cậu bé bị dì Hạ vừa đánh vừa mắng bằng những ngôn từ hết sức khủng khiếp. Sau khi đã phát hiện sự thật, người mẹ đã lập tức chất vấn dì Hạ. Người bảo mẫu vẫn khăng khăng chối bỏ những hành động đã gây ra và còn nói rằng không biết gì cả. Lúc này, chị Quan mới hỏi con trai vết bầm trên người từ đâu mà có. Đứa trẻ dùng tay đánh vào mặt người mẹ và nói: "Như thế này". Chị Quan mới hỏi tiếp rằng :"Ai đánh con?", cậu bé trả lời: "Là dì Hạ". Người mẹ lại tiếp tục hỏi về lý do tại sao bị dì Hạ đánh, cậu bé đáp: "Tại con không ngoan".

Đứa trẻ nói những vết bầm trên người là bị bảo mẫu đánh chỉ vì cậu bé không ngoan Đây không phải lần đầu tiên cậu bé bị bảo mẫu hành hạ, đánh đập dã man mà trong một đoạn camera khác, chị Quan còn thấy dì Hạ đưa con trai vào phòng tắm. Lúc này, đứa trẻ phát ra tiếng ho sặc sụa, còn dì Hạ liên tục hét lên: "Tao đang nổi điên nhé!". Con trai chị Quan kể lại lúc đó đã bị dì Hạ nhéo mạnh vào cổ và bụng. Không chỉ vậy, dì Hạ còn mở nước lạnh và bắt cậu cậu bé ngồi vào chiếc chậu rửa chân bé tí. Sau khi xả nước khoảng 10 phút, đứa trẻ phải tự đi vào phòng máy lạnh và đứng đợi hàng chục phút sau để người tự khô, dì Hạ mới vào mặc đồ cho bé chứ không hề lau khô liền sau khi tắm. Trước đó, thấy con trai hay bị chảy nước mũi, chị Quan cứ nghĩ là do thời tiết thay đổi nên bé bị cảm lạnh. Chị không ngờ rằng đứa con nhỏ của mình lại bị bảo mẫu cho tắm nước lạnh và phơi máy lạnh mỗi ngày. Bảo mẫu cho con tắm nước lạnh và phơi khô người trong phòng lạnh mỗi ngày Ngoài ra, một lần khác nữa, camera ghi lại khoảnh khắc bảo mẫu lượm rác ngay dưới đất và bắt đứa trẻ phải ăn. Cậu bé đã phản kháng lại không chịu ăn rồi bỏ trốn vào phòng. Người mẹ đã trình báo toàn bộ sự việc cho phía công ty quản lý bảo mẫu để họ đối chất trực tiếp với người phụ nữ họ Hạ. Thế nhưng, phía bảo mẫu lại tỏ ra không biết chuyện gì, vẫn liên tục phủ nhận mọi việc qua điện thoại, thái độ rất trịch thượng. Không thể nhẫn nhịn nữa, chị Quan cuối cùng nộp đơn trình báo đến cảnh sát địa phương, yêu cầu cảnh sát vào cuộc giúp đỡ. Trước sức ép của cảnh sát, người phụ nữ họ Hạ lúc này mới chịu cúi đầu thừa nhận đã từng đánh và nhéo đứa trẻ nhiều lần. Người phụ nữ ác độc này liên tục khóc lóc xin lỗi và xin được gia đình chị Quan tha thứ. Hiện sự việc đang tiếp tục được cảnh sát điều tra làm rõ.

Cha bận việc mang con đi gửi, bé gái 6 tuổi bị vợ chồng cô ruột bạo hành dã man, gây nhiều thương tích trên cơ thể Do bận việc, người cha đã gửi con gái 6 tuổi cho vợ chồng cô ruột nhờ chăm sóc giùm. Thế nhưng không ngờ cháu bé lại bị chính vợ chồng người em đánh đập dã man.

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