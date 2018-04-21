Bác sĩ Nhi hướng dẫn cách phòng bệnh và chăm sóc trẻ em trong mùa nóng

Chăm sóc con 21/04/2018 17:50

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết trẻ em dễ bị bệnh vào mùa nóng hơn so với mùa lạnh. Vì thế, mẹ cần biết cách chăm sóc sức khỏe và quan tâm nhiều đến chế độ dinh dưỡng cho bé.

Các bệnh thường gặp ở trẻ em vào mùa hè

Thời tiết nắng nóng vào mùa hè dễ tạo điều kiện cho sự phát triển của vi khuẩn, sức đề kháng giảm sút khiến trẻ dễ mắc một số bệnh theo mùa phổ biến như:

- Sốt vi rút: Là căn bệnh thường gặp vào mùa hè ở trẻ em. Đây là loại bệnh gây ra do một số loại virus sống ký sinh tại đường hô hấp và đường tiêu hóa. Chúng sẽ phát triển và gây bệnh khi gặp điều kiện thuận lợi.

- Tiêu chảy và viêm đường hô hấp: Hai bệnh này do thói quen sinh hoạt hoặc trẻ vô tình ăn phải thức ăn ôi thiu.

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Trẻ em dễ bị mắc một số bệnh phổ biến vào mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

- Các bệnh theo mùa khác như: Tay chân miệng, thủy đậu, quai bị, sốt phát ban. Những cơn mưa vào hè cũng tạo điều kiện cho dịch sốt xuất huyết phát triển trên diện rộng.

- Ngoài ra, thời tiết nắng nóng vào mùa hè cũng làm trẻ có hiện tượng biếng ăn.

Phòng bệnh cho trẻ vào mùa hè

Để phòng các bệnh thường gặp vào mùa hè nắng nóng cho trẻ, cha mẹ cần lưu ý điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, quan tâm đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày và thận trọng khi cho con đi chơi xa.

Về chế độ dinh dưỡng cho trẻ: Trẻ sơ sinh cần bú đủ lượng sữa theo nhu cầu cần thiết. Ở trẻ nhỏ, ngoài việc cho trẻ dưới 2 tuổi bú sữa đầy đủ mẹ cũng đừng quên cho trẻ uống đủ nước để bù lại lượng nước đã mất đi. Lượng nước ở trẻ có thể hao hụt thông qua tiết mồ hôi, qua da, đi vệ sinh.

Bác sĩ Nhi hướng dẫn cách phòng bệnh và chăm sóc trẻ em trong mùa nóng - Ảnh 2
Phòng bệnh hơn chữa bệnh là tiêu chí hàng đầu cha mẹ cần ghi nhớ khi chăm sóc trẻ vào mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Khi bế trẻ từ bên ngoài vào phòng có máy lạnh, mẹ phải giữ ấm cơ thể bé thời gian đầu để tránh bị cảm. Tắm cho bé mùa nắng nóng tối đa 10 phút, không tắm quá lâu.

Khi cho trẻ đi du lịch cha mẹ cần cẩn thận nguồn thức ăn và nước uống để tránh mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa; Không nên cho trẻ chơi đùa ngoài nắng quá lâu.

Chăm sóc trẻ mùa nắng nóng

Trẻ sẽ có dấu hiệu biếng ăn vào mùa nắng nóng. Chăm sóc trẻ khỏe mạnh đòi hỏi cha mẹ cần phải kiên trì và phụ thuộc vào quá trình tích lũy kinh nghiệm nuôi dạy con của các bậc phụ huynh.

Trong nếp sinh hoạt hàng ngày, giấc ngủ của trẻ đóng vai trò quan trọng. Trẻ ngủ đủ giấc sẽ không quấy khóc và ăn uống sẽ dễ dàng hơn. Khi tắm cho trẻ, mẹ cần lau sạch cơ thể, cho trẻ mặc đồ thoáng mát, trẻ đổ mồ hôi nhiều nên dùng khăn mềm lau khô, đề phòng cảm lạnh.

Bác sĩ Nhi hướng dẫn cách phòng bệnh và chăm sóc trẻ em trong mùa nóng - Ảnh 3
Chăm sóc trẻ khoa học sẽ giúp con tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh theo mùa - Ảnh minh họa: Internet

Việc ăn uống của trẻ trong mùa hè cha mẹ cần chú ý:

Đối với trẻ sơ sinh đang bú mẹ: Nên cho trẻ bú đủ và bú thành nhiều cữ trong ngày. Mẹ có thể làm mát sữa ở nhiệt độ thích hợp trước khi cho trẻ bú.

Đối với trẻ đang ăn dặm và trẻ lớn: Mẹ nên chia thành nhiều bữa ăn nhỏ, thức ăn nên nấu loãng để trẻ dễ ăn, trẻ lớn mẹ có thể cho ăn thêm canh và rau xanh. Không nên cho trẻ ăn quá mặn hoặc quá ngọt khiến vị giác trẻ bị kích thích, thèm nước. Uống nước quá nhiều sẽ làm trẻ biếng ăn hơn. Nên nhắc nhở trẻ tập trung vào việc ăn uống, tránh tình trạng vừa ăn vừa chơi (điện thoại, đồ chơi…).

Mẹ cần đặc biệt chú ý việc bảo quản thức ăn để không bị ôi thiu, hạn chế thức ăn đường phố nhiều dầu mỡ khiến hệ tiêu hóa trẻ khó tiêu. Các món ăn bổ sung như: Sữa chua, bánh flan, trái cây… mẹ nên cho trẻ ăn sau bữa ăn chính.

Khi có các dấu hiệu mắc các bệnh thông thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám và chẩn đoán bệnh kịp thời.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh

(Trưởng khoa Nhiễm – Thần Kinh Bệnh viện Nhi đồng 1)

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