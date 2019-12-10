Thay vì chú trọng điểm 9, điểm 10 hãy dạy những kỹ năng này để giúp con thành công hơn người

Rất nhiều bố mẹ thường chú trọng điểm số trong những bài kiểm tra của con và xem đó là thước đo cho sự thông minh, tài giỏi của trẻ. Tuy nhiên, muốn tương lai con rộng mở, bố mẹ cần dạy con kỹ năng sống . Dưới đây là những điều trẻ cần học ngoài sách vở ở nhà trường.

Cha mẹ hãy dạy con kiểm soát cảm xúc để tránh có những hành động gây tổn hại bản thân và những người xung quanh. Một trong những phương pháp kiểm soát cơn nóng giận của trẻ là tìm cách thu hút trẻ bằng những hoạt động hấp dẫn hơn. Khi trẻ hiểu chuyện, hãy phân tích cho con ý nghĩa của việc kiểm soát các cơn giận dữ.

Không phải ngẫu nhiên mà ông bà xưa đúc kết ra kinh nghiệm “cả giận mất khôn”. Trên thực tế, mọi người thường đưa ra những quyết định bốc đồng, sai lầm trong những lúc nóng giận. Trẻ nhỏ thì càng phải học cách kiềm chế cảm xúc hơn bởi vì các bé thường hành động theo cảm tính bộc phát.

Dạy con kiểm soát cơn nóng giận giúp con tránh những hành động sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

2. Dạy con biết lắng nghe và thấu hiểu

Lắng nghe không đơn thuần là ngồi nghe một cách thụ động mà còn phải thấu hiểu những gì người khác nói. Điều này rất quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lành mạnh. Hơn nữa, khi hiểu cảm giác của người khác, con dễ dàng kết nối với mọi người hơn.

Trẻ biết lắng nghe và thấu hiểu sẽ dễ dàng kết nối với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Trong xã hội hiện đại, khả năng hòa nhập và thích ứng đóng vai trò quyết định trong sự thành công của mỗi người. Vì vậy, bố mẹ hãy dạy con biết lắng nghe và thấu hiểu người khác.

3. Dạy con kỹ năng giải quyết vấn đề

Cha mẹ dù yêu thương, quan tâm con cái như thế nào cũng không thể ở bên cạnh con 24/24. Vì thế, bố mẹ thông thái phải dạy con cách tự giải quyết vấn đề.

Mỗi khi con gặp khó khăn, hãy cho con tự phân tích và đưa ra cách giải quyết. Hãy gợi ý cho con bằng những câu hỏi như “Con nghĩ con có thể làm gì”, “Nếu con làm như vậy bạn sẽ ra sao”,...

Hãy để con tự lập, con sẽ thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet

4. Dạy con biết quan tâm và giúp đỡ người khác

Ngoài kiến thức xã hội tốt, con cần một nhân cách tốt. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ hãy dạy con biết quan tâm và giúp đỡ người khác theo sức của mình. Hãy gợi ý con làm những việc đơn giản như giúp bố mẹ làm việc nhà, giúp bạn tìm đồ vật bị mất,…

Bố mẹ chú ý phải khen ngợi khi trẻ có những hành động tốt. Trẻ có trái tim lương thiện sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác.

Trẻ giàu lòng nhân ái sẽ dễ thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, cách giúp trẻ có tương lai tươi sáng, ngoài việc quan tâm đến những kiến thức trong nhà trường, bố mẹ cần dạy con kỹ năng sống cần thiết để trẻ mới phát triển một cách toàn diện.