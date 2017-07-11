Muốn con không bị bắt cóc, mẹ hãy làm ngay điều này

Bài học làm mẹ 11/07/2017 11:25

Không muốn con bị bắt cóc, bố mẹ hãy dạy ngay cho trẻ kỹ năng này.

Hàng loạt vụ bắt cóc trẻ em, xâm hại tình dục xảy ra trong thời gian gần đây khiến sự an toàn của trẻ bị đe dọa. Vậy nên, để bảo vệ trẻ, bố mẹ hãy dạy con cách  đề phòng và ứng phó kịp thời trước những lẻ lạ có ý đồ xấu.

Sau đây là những điều bố mẹ cần ghi nhớ để đảm bảo toàn cho trẻ trước nạn bắt cóc trẻ em.

Muốn con không bị bắt cóc, mẹ hãy làm ngay điều này - Ảnh 1
Thay vì ghi tên con lên cặp, ba lô mẹ hãy ghi số điện thoại của bố mẹ -  Ảnh: Internet

1.Không ghi tên con lên cặp, ba lô, nón

Khi trẻ học mẫu giáo, tiểu học để tránh việc nhầm lẫn đồ đạc của bé với các bé khác, nhiều cha mẹ thường ghi tên của trẻ lên cặp, quần áo. Tuy nhiên, mẹ không hề biết đây là một sai lầm tai hại đe dọa đến sự an toàn của bé. Kẻ xấu sẽ lợi dụng sai lầm này của mẹ để gọi đúng tên bé, sau đó sẽ dễ dàng tiếp cận.

Mẹ đừng ghi tên con bên ngoài cặp, túi mà hãy ghi vào bên trong để không bị lộ thông tin.

Muốn con không bị bắt cóc, mẹ hãy làm ngay điều này - Ảnh 2
Những nút like trên mạng xã hội không có lợi gì cho sự an toàn của bé - Ảnh: Internet

2.Công khai hình ảnh, thông tin về trường con học lên mạng xã hội

Đừng bao giờ đăng ảnh con mặc đồng phục của trường, hoặc để lộ thông tin về trường, lớp của trẻ lên mạng xã hội.

Thế giới ảo không chỉ có bạn bè của bạn, mà còn có cả những kẻ xấu luôn rình rập khi ta sơ hở để gây hại đến bé.

Muốn con không bị bắt cóc, mẹ hãy làm ngay điều này - Ảnh 3
Cha mẹ hãy thôi 'cắm mặt' vào điện thoại, chỉ một phút bất cẩn có thể khiến bạn mất con - Ảnh: Internet

3. Đừng bao giờ rời mắt khỏi con

Phụ huynh đừng bao giờ rời mắt khỏi con, dù chỉ một phút. Không ít trường hợp bố mẹ đưa trẻ đi siêu thị, vì mải lựa chọn hàng hóa mà không để ý đến trẻ, khiến trẻ bị lạc hoặc bị kẻ xấu bắt cóc. Bạn thấy đấy, chỉ vì một phút bất cẩn, lơ là mà bạn có thể mất con mãi mãi.

Muốn con không bị bắt cóc, mẹ hãy làm ngay điều này - Ảnh 4
Hãy dạy trẻ người xấu trông rất giống  người bình thường để bé cảnh giác - Ảnh: Internet

4. Dạy con tuyệt đối không được đi theo người lạ

Tất nhiên, bạn hãy dạy con làm người lương thiện, biết giúp đỡ và sẻ chia với người khác. Tuy nhiên, mẹ hãy dạy con nếu người lạ muốn bé giúp đỡ nhưng lại yêu cầu bé đi theo họ thì trẻ tuyệt đối không được đi theo. Hãy dạy con từ chối một cách thẳng thắn, quyết liệt những yêu cầu có thể đe dọa sự an toàn.

Muốn con không bị bắt cóc, mẹ hãy làm ngay điều này - Ảnh 5
'Bắt cóc' là cách báo độngnhanh nhất cho mọi người xung quanh giúp đỡ bé - Ảnh: Internet

5. Dạy con hét lớn: ‘Bắt cóc’

Hãy dạy con cách xử trí khi bị bắt cóc để bé có thể tự bảo vệ mình, kêu gọi người khác cứu giúp. Thông thường, khi bị người lạ tiếp cận, chạm vào người hoặc bắt đi bé sẽ hoảng loạn, gào khóc. Mẹ hãy dạy con hét lên thật to: ‘Bắt cóc’ để những người xung quanh có thể nhanh chóng cứu trẻ khỏi tay người xấu.

Hàng loạt trẻ đã thoát khỏi bắt cóc nhờ được bố mẹ dạy điều này

Hàng loạt trẻ đã thoát khỏi bắt cóc nhờ được bố mẹ dạy điều này

Thay vì cứ lúc nào cũng phải ở sát bên con hoặc đứng ngồi không yên vì lo con bị người lạ bắt cóc, cha mẹ có thể dùng biện pháp này để giúp con tự bảo vệ mình trong tình huống xấu.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc bắt cóc trẻ em dạy con kỹ năng thoát khỏi nạn bắt cóc

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 27 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 27 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?