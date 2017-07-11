Sau đây là những điều bố mẹ cần ghi nhớ để đảm bảo toàn cho trẻ trước nạn bắt cóc trẻ em .

Hàng loạt vụ bắt cóc trẻ em, xâm hại tình dục xảy ra trong thời gian gần đây khiến sự an toàn của trẻ bị đe dọa. Vậy nên, để bảo vệ trẻ, bố mẹ hãy dạy con cách đề phòng và ứng phó kịp thời trước những lẻ lạ có ý đồ xấu.

Khi trẻ học mẫu giáo, tiểu học để tránh việc nhầm lẫn đồ đạc của bé với các bé khác, nhiều cha mẹ thường ghi tên của trẻ lên cặp, quần áo. Tuy nhiên, mẹ không hề biết đây là một sai lầm tai hại đe dọa đến sự an toàn của bé. Kẻ xấu sẽ lợi dụng sai lầm này của mẹ để gọi đúng tên bé, sau đó sẽ dễ dàng tiếp cận.

Mẹ đừng ghi tên con bên ngoài cặp, túi mà hãy ghi vào bên trong để không bị lộ thông tin.

2.Công khai hình ảnh, thông tin về trường con học lên mạng xã hội

Đừng bao giờ đăng ảnh con mặc đồng phục của trường, hoặc để lộ thông tin về trường, lớp của trẻ lên mạng xã hội.

Thế giới ảo không chỉ có bạn bè của bạn, mà còn có cả những kẻ xấu luôn rình rập khi ta sơ hở để gây hại đến bé.

3. Đừng bao giờ rời mắt khỏi con

Phụ huynh đừng bao giờ rời mắt khỏi con, dù chỉ một phút. Không ít trường hợp bố mẹ đưa trẻ đi siêu thị, vì mải lựa chọn hàng hóa mà không để ý đến trẻ, khiến trẻ bị lạc hoặc bị kẻ xấu bắt cóc. Bạn thấy đấy, chỉ vì một phút bất cẩn, lơ là mà bạn có thể mất con mãi mãi.

4. Dạy con tuyệt đối không được đi theo người lạ

Tất nhiên, bạn hãy dạy con làm người lương thiện, biết giúp đỡ và sẻ chia với người khác. Tuy nhiên, mẹ hãy dạy con nếu người lạ muốn bé giúp đỡ nhưng lại yêu cầu bé đi theo họ thì trẻ tuyệt đối không được đi theo. Hãy dạy con từ chối một cách thẳng thắn, quyết liệt những yêu cầu có thể đe dọa sự an toàn.

5. Dạy con hét lớn: ‘Bắt cóc’

Hãy dạy con cách xử trí khi bị bắt cóc để bé có thể tự bảo vệ mình, kêu gọi người khác cứu giúp. Thông thường, khi bị người lạ tiếp cận, chạm vào người hoặc bắt đi bé sẽ hoảng loạn, gào khóc. Mẹ hãy dạy con hét lên thật to: ‘Bắt cóc’ để những người xung quanh có thể nhanh chóng cứu trẻ khỏi tay người xấu.