Chỉ một lần đến đón con sớm, người mẹ sững sờ nhận ra sai lầm của bản thân bao lâu nay

Mà bé nhà chị từ khi vào học lớp 1 đến nay bỗng dưng lầm lì, ít nói, lại hay cáu gắt, dỗi vặt. Bận quá nên chị cũng chưa có thời gian nói chuyện với con. Hôm nay về sớm, chị định sẽ đưa con ra bờ Hồ ăn kem rồi tiện thể hỏi con xem dạo này có chuyện gì không ổn.

Nay hết việc sớm, nhìn đồng hồ mới chỉ 16h30, chị nhanh chóng thu dọn đồ đạc về đón con. Từ ngày lên chức, công việc ngập đầu khiến không ngày nào chị đón con sớm được. Chồng chị đi làm cách nhà hơn 15km nên cũng không thể đón con giúp chị, thành ra...

Vừa thấy chị đứng vẫy tay, con bé hơi chựng lại một chút rồi mắt sáng rực lên, cười hân hoan chạy lại chỗ chị. Chị khá bất ngờ trước phản ứng này của con. Trên suốt đoạn đường hai mẹ con đi về, chị vẫn không thôi bất ngờ vì sự hào hứng, vui vẻ của con.

Tiếng trống tan học vang lên đúng lúc chị vừa đến nơi. Chờ khoảng 5 phút, chị đã thấy thấp thoáng cái dáng lũn chũn của bé con nhà chị, mặt hơi lấm tấm mồ hôi và tóc thì đã xổ tung, không còn gọn gàng như buổi sáng chị buộc cho nữa.

Con bé bình thường lầm lì, hay cáu gắt, mọi khi hỏi chuyện chẳng bao giờ chịu nói hôm nay lại kể không dứt từ chuyện học sang chuyện cô giáo, sang cả chuyện trong lớp có bạn này thích bạn kia.

Sáng hôm sau, như thường lệ, chị đưa con tới trường, cô giáo chủ nhiệm tươi cười chào hai mẹ con rồi dắt tay bé vào trong như thường lệ. Khi chị định quay xe đi thì cô giáo gọi chị rồi ra hiệu chờ cô một chút.

5 phút sau, cô bước ra cùng một chiếc iPad.

- Tôi cũng muốn gặp chị và gia đình để nói chuyện từ lâu nhưng chưa có dịp. Chị xem một vài hình ảnh tôi chụp lại đây nhé.

Nói rồi, cô bấm cho hiện từng bức ảnh trên màn hình.

Là bé con của chị, đang ngồi một góc trong sân trường buồn bã, trời thì đã nhá nhem tối. Có khoảng 8-9 bức ảnh như vậy vào các ngày khác nhau.

- Hầu như ngày nào tôi cũng thấy con ngồi một mình như vậy đến tận 6 giờ tối. Thực ra, tôi biết là anh chị rất bận rộn nhưng nếu có thể, mong anh chị cố gắng sắp xếp một chút để con không phải ở lại một mình hàng ngày như vậy.

Nước mắt chị lưng tròng, hóa ra chị đã hiểu lầm con bao lâu nay. Cứ nghĩ rằng đón con muộn một chút cũng không sao nhưng hóa ra đó là sai lầm khi nuôi dạy con, khiến con buồn, tủi thân một mình. Giờ chị đã hiểu vì sao con cứ lầm lì, không nói năng, dễ cáu gắt mỗi khi chị hỏi chuyện trường lớp.

Chị tự hứa với lòng, từ hôm nay nhất định sẽ thu xếp công việc về đón con sớm, cùng lắm thì mang việc về nhà làm thêm buổi tối cũng được.

Chẳng đứa trẻ nào muốn mình là người cuối cùng ở lại - Ảnh minh họa: Internet

Đừng để con mình là đứa trẻ cuối cùng ở lại

Ở ngôi trường nào cũng vậy, khung cảnh giờ tan học luôn là cảnh tượng đông đúc, nhộn nhịp các bậc cha mẹ tới đón con về nhà. Cha mẹ vì bận rộn có thể nghĩ rằng đón con muộn một chút cũng không sao, thậm chí cha mẹ còn nghĩ cứ để con ở lại cùng cô giáo hay bác bảo vệ là được rồi.

Thực chất việc được bố mẹ đón lại có rất nhiều ý nghĩa với trẻ và chắc chắn một điều chẳng đứa trẻ nào muốn mình là người cuối cùng được đón về cả!

Trẻ nhỏ mẫn cảm hơn người lớn tưởng rất nhiều. Các em dễ bị tủi thân, dễ có cảm giác không an toàn, về lâu dài sẽ ảnh hưởng tâm lý. Việc cha mẹ thường xuyên đón muộn, để trẻ ở lại một mình trong khi các bạn đã về hết khiến trẻ cảm thấy tủi thân, ganh tị với các bạn. Từ đó, có thể trẻ sẽ nghĩ rằng cha mẹ không yêu thương mình, không muốn đón mình về.

Hãy xem việc đón con đi học về là niềm vui của cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng xem việc đón trẻ là một nghĩa vụ

Với cha mẹ, có lẽ việc đón con đi học về chẳng có gì to tát hoặc đơn thuần chỉ là việc phải làm. Tuy nhiên, đây lại là cách gắn kết con cái với cha mẹ, tạo sự thân thiết và gắn bó.

Đón con không phải một nghĩa vụ! Hãy xem đó là một dịp để cha mẹ hiểu thêm về con, biết con mình một ngày đã trải qua những gì, có vui không, có buồn không. Đôi khi, chỉ 1-2 câu hỏi cũng đủ để trẻ cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

Dù công việc có bận rộn đến đâu, mong cha mẹ hãy đặt địa vị của mình vào con trẻ một chút và hiểu rằng được đón sớm là niềm vui rất to lớn. Niềm vui của con trẻ nào phải cao xa gì đâu, chỉ là mỗi buổi chiều ra về đến cổng trường là thấy cha mẹ đang đợi mình, chắc hẳn đứa trẻ nào cũng thấy vô cùng hạnh phúc!