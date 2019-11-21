Vì vậy, cậu bé “bắt chước” người lớn bằng cách lấy một gói bánh, bóc và ăn ngay tại chỗ. Người mẹ đi cùng lại không hay biết gì về điều đó cho đến khi nhân viên siêu thị chặn lại, quy tội ăn cắp cho cả hai mẹ con và yêu cầu đền gấp 10 lần giá trị của chiếc bánh.

Cách đây ít ngày, cậu bé 4 tuổi cùng mẹ đi siêu thị, vì vô tư không có khái niệm về tiền bạc nên nghĩ tất cả những thứ xếp trong siêu thị ai cũng có thể lấy.

Người mẹ trong câu chuyện hết sức sững sờ vì chị không hề biết rằng con mình đã lấy gói bánh để ăn. Thay vì vội vàng xin lỗi, trả tiền hoặc mắng con, chị đã rất bình tĩnh yêu cầu nhân viên siêu thị xin lỗi tử tế với con của mình và sẵn sàng đền gấp 20 lần giá trị chiếc bánh.

Nghe qua thì có lẽ nhiều người đang nhận định rằng người mẹ này đang làm hư con bằng cách bênh vực và chiều chuộng quá mức. Nhưng đây lại là hành động được đánh giá rất cao về việc nuôi dạy trẻ.

Với những đứa trẻ 3 tuổi, chúng chưa có nhiều khái niệm về tiền bạc. Đứa trẻ tầm 4 – 5 tuổi thì có thể hiểu hơn về việc phải dùng tiền để trao đổi, mua bán. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng có thể hiểu.

Dạy con đúng cách là không làm hư con - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần cha mẹ đều dễ nổi nóng đối với hành vi sai của trẻ nhưng lại quên việc dạy con như thế nào là đúng. Nhiều bậc cha mẹ thường dạy con rất khoa học nhưng khi rơi vào tình huống cụ thể thì lại bối rối.

Người mẹ trong tình huống vừa rồi sẵn sàng đền tiền không phải để làm hư con mà muốn cho con có cái nhìn đúng đắn về việc chịu trách nhiệm. Chị bắt nhân viên siêu thị xin lỗi con là để minh oan cho việc con bị quy tội ăn trộm.

Dạy con đúng cách là giúp con phân biệt được điều gì đúng sai để trẻ sẽ không vi phạm điều này lần hai. Hoặc trẻ sẽ không cảm thấy tổn thương và thù oán khi trót nghe những lời nói nặng nề từ người khác.

Đừng để lời nói lúc nóng giận làm tổn thương con

Không làm tổn thương con trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, để tránh những trường hợp không đáng tiếc xảy đến, cha mẹ cũng nên định hình cho con một số điều sau:

Dạy con xác định quyền sở hữu đúng đắn của từng món đồ

Cha mẹ nên dạy con xác định quyền sở hữu đúng đắn với từng món đồ. Cái gì là của mình và cái gì không được phép tùy tiện lấy. Hãy dạy con ở siêu thị, hàng hóa không phải là món đồ của mình nên không thể lấy theo ý thích, muốn lấy phải tuân theo quy tắc, dùng tiền để đổi lấy với giá trị tương ứng.

Đưa con ra ngoài để mở mang kiến thức

Hãy thường xuyên đưa con ra ngoài để con có được những kiến thức cơ bản. Va chạm là nền tảng của sự trưởng thành, còn bao bọc là hèn nhát và nhu nhược. Qua quá trình tiếp xúc với cuộc sống, trẻ sẽ tự khám phá ra nhiều điều không phải chỉ đơn giản như lý thuyết trên sách vở, phim ảnh. Thật buồn khi có những đứa trẻ chỉ biết con lợn qua tranh Đông Hồ và con gà trên mâm cơm giao thừa.

Ai cũng từng mắc sai lầm, với con trẻ nên học cách bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng mắc sai lầm, người lớn cũng nên có cái nhìn bao dung trước những hành động sai của con để tránh ảnh hưởng đến tâm lý trẻ. Trẻ em là một tờ giấy trắng, chúng ta vẽ cái gì sẽ hiện lên cái đó. Trong đầu chúng ăn cắp là một từ gì đó chưa được định hình. Nhưng người lớn lại nạt nộ ầm ĩ sẽ khiến con sợ hãi thu mình và ám ảnh.

Trẻ em cần sự tử tế và khoan dung. Cha mẹ cần dạy con đúng cách đừng biến trẻ thành một cây bon sai nhân tạo cũng đừng để chúng phát triển như rừng rậm. Hãy để sự phát triển của con là một khu rừng quốc gia đẹp đẽ!