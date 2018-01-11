Chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ, 3 cách đơn giản này sẽ giúp mẹ dỗ bé nín khóc ngay lập tức

Khi trẻ khóc, phản xạ đầu tiên của các bậc cha mẹ là bế con và khẽ đung đưa. Theo các chuyên gia, hành động này của bố mẹ thực sự có hiệu quả. Ông Kumi Kuroda, nhà khoa học làm việc tại Viện nghiên cứu Khoa học Thần kinh Riken, thành phố Saitama (Nhật Bản) đã tiến hành một nghiên cứu và chỉ ra rằng khi được mẹ bế lên, trẻ sơ sinh đang khóc sẽ bình tĩnh hơn, từ đó dần nín khóc và thôi gắt gỏng.

Khóc là bản năng của trẻ sơ sinh và là ngôn ngữ giao tiếp của bé với thế giới xung quanh. Bé khóc khi đói, khi buồn ngủ, khi muốn mẹ bế đi chơi… Bất kỳ mong muốn nào của con đều được “mã hóa” thành tiếng khóc. Nhiều chị em cảm thấy “stress” khi tìm đủ mọi cách để dỗ con nín khóc. Tuy nhiên, những phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả tức thì này sẽ khiến việc đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Vỗ về trẻ là một trong những cách hiệu quả để dỗ bé nín khóc. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất, mẹ cần lưu ý:

Lý giải hiện tượng này, một số nhà nghiên cứu nhận thấy ngay khi mẹ vừa bế trẻ lên và di chuyển nhẹ nhàng thì nhịp tim của bé cũng đập chậm lại gần như ngay lập tức. Ngoài ra, việc mẹ bế trẻ và di chuyển có tác dụng kích hoạt phản ứng cảm biến chuyển động trong hệ thần kinh do tiểu não của trẻ điều khiển.

- Đặt trẻ nằm theo hướng không quay mặt về phía mẹ. Một tay mẹ đặt lên vai bé để giữ con nằm im và không quay người khi mẹ đang vỗ. Tay còn lại vỗ nhẹ mông hoặc lưng trẻ một cách chậm rãi. Khi vỗ mông, mẹ cần đảm bảo đủ lực để con có thể cảm nhận khi đeo một lớp tã dày. Điều quan trọng khi thực hiện phương pháp này là tốc độ vỗ cần đúng nhịp. Mẹ có thể vỗ về con theo nhịp tim đập của mẹ.

Mẹ có thể dùng một hoặc hai tay vỗ nhẹ theo nhịp đến khi bé nín khóc - Ảnh minh họa: Internet

- Trong lúc vỗ, mẹ có thể khẽ hát ru trẻ hoặc mở một giai điệu du dương để thu hút sự chú ý, khiến con ngừng khóc để lắng nghe. Nếu trẻ không thích những âm thanh này, mẹ không nên ép con nghe. Khi bé bắt đầu yên lặng, mẹ nên điều chỉnh tốc độ vỗ chậm lại. Khi con nín khóc, mẹ có thể dừng động tác và giữ yên tay mẹ trên cơ thể bé vài giây.

Ngoài ra, mẹ có thể dùng cả hai tay để vỗ về trẻ. Cụ thể, một tay vỗ mông hoặc lưng bé, tay còn lại vỗ vai. Có thể thay đổi động tác vỗ giữa hai tay nhưng vẫn giữ nguyên nhịp độ nhẹ nhàng đến khi con nín khóc thì dừng lại. Một tay mẹ vẫn giữ trên cơ thể trẻ trong thời gian ngắn.

Hát cho bé nghe

Khi bé khóc, mẹ không nên nói chuyện mà hãy hát cho con nghe. Đây chính là kết quả nghiên cứu của Giáo sư Isabelle Peretz - công tác tại trường Đại học Montreal (Canada).

Hát hoặc cho bé nghe giai điệu du dương sẽ thu hút sự chú ý của bé, giúp con nín khóc nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu chỉ ra rằng so với việc trò chuyện thì khi được nghe nhạc, bé sẽ nín khóc nhanh gấp đôi. Lý do là con người có khả năng “cảm thụ âm nhạc tự nhiên”. Đối với người lớn, khả năng này được thể hiện qua các hành vi cảm âm như nhịp chân hay lắc đầu. Còn đối với trẻ sơ sinh, mặc dù không có những động tác này nhưng chắc chắn một điều, các bé cũng bị âm nhạc cuốn hút.

Chúc các mẹ thành công khi áp dụng 3 cách đơn giản nhưng hiệu quả để dỗ bé nín khóc!