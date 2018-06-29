Các trò chơi thú vị giúp bé thích học môn toán khi đến trường

Bài học làm mẹ 29/06/2018 15:11

Đếm số, xếp đồ chơi, gọi tên hình dạng đồ vật... là những hoạt động bổ ích làm tăng khả năng tư duy, giúp bé học tốt môn toán hơn khi đến trường.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các kỹ năng toán học của trẻ khi đi học sẽ là một trong yếu tố hàng đầu quyết định thành tích học tập trong tương lai. Học toán sẽ giúp bé tăng cường trí nhớ, tăng khả năng tập trung và những kỹ năng nhận thức cơ bản khác.

Theo tạp chí Parents, cha mẹ có thể cho bé tập làm quen với toán học ngay từ nhỏ bằng những bài học gần gũi xung quanh. Mẹ không cần thiết phải mua thẻ học toán hay bảng tính. Hãy bắt đầu bài học cho con một cách tự nhiên nhất thông qua các hoạt động vui chơi hàng ngày. Trẻ sẽ hình thành niềm đam mê và có nền tảng vững chắc với môn toán.

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Mẹ hãy giúp con yêu thích toán học bằng những hoạt động hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trò chơi giúp bé thích học toán

Hình thành khái niệm về các con số

Ngay từ giai đoạn học nói, trẻ đã được cha mẹ dạy cho cách đếm số. Hoạt động này sẽ giúp bé hình thành những khái niệm số học đầu tiên. Mẹ có thể lồng ghép hoạt động này vào các trò chơi cụ thể:

Đếm đồ vật xung quanh

Các trò chơi thú vị giúp bé thích học môn toán khi đến trường - Ảnh 2
Bài toán đầu tiên trẻ được học chính là tập đếm số - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể gợi ý trẻ đếm số cúc áo trên chiếc áo của bé, đếm số cam khi bé cùng mẹ đi chợ, số bậc thang trong nhà. Hãy bắt đầu với số lượng nhỏ (không quá năm) và tăng dần số lượng khi trẻ đã quen thuộc.

Đếm tiền xu

Mẹ hãy xếp các đồ vật cùng loại theo hàng dài rồi cho bé tập đếm. Sau khi đếm xong, mẹ lại tiếp tục xếp các đồng xu thành vòng tròn và yêu cầu bé đếm. Nếu bé nhanh chóng nói cho mẹ tổng sổ đồng xu, chứng tỏ bé đã có thể nhận thức số đồng xu mẹ đang có là một hằng số dù được sắp xếp theo hình dạng nào.   

Sắp xếp các đối tượng theo nhóm

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Học cách nhóm đồ vật có đặc điểm chung sẽ giúp bé tăng khả năng logic - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể dạy cho bé biết cách nhóm các đồ vật tương đồng thành một cặp trước khi đếm. Ví dụ: Chén – đĩa, đũa – thìa, ngựa – chàng cao bồi. Sau đó, hãy dạy bé đếm theo từng cặp nhất định để con có thể hiểu mỗi nhóm đồ vật có thể gồm 2, 3 đồ vật có điểm chung.

Các trò chơi tập đếm khác

Cùng bé chơi đổ xúc xắc tính điểm hoặc các thẻ bài tính điểm với số lượng đến 5 và tăng dần cấp độ khó. Bé sẽ cảm thấy thích thú và có ấn tượng nhiều hơn về số học. Việc học toán sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Hình học và hiểu biết về không gian

Trẻ có thể phát triển những hiểu biết cơ bản về hình học và không gian thông qua việc làm quen với các khối hộp và đồ chơi xây dựng:

Nhận biết hình dạng đồ vật

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Gọi tên hình dạng đồ vật sẽ cho bé các khái niệm hình học và không gian - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ hãy cho bé chơi trò kể tên hình dạng các đồ vật trong nhà. Ví dụ: Cửa sổ hình vuông; Đồng hồ hình tròn; Công tắc đèn hình chữ nhật. Mẹ cũng có thể dạy bé mô tả các đặc điểm của từng hình học nhất định như hình vuông có 4 cạnh bằng nhau, hình tam giác có 3 cạnh khép kín.

Mô tả về đồ vật

Khi đọc sách cùng bé, mẹ có thể sử dụng từ ngữ không gian để nói về các sự vật. Ví dụ: Mẹ có thể đặt câu hỏi: Mặt trăng ở đâu? Có phải ở trên cây không? Hoặc có phải con hà mã to hơn con khỉ không?

Dạy bé vẽ sơ đồ ngôi nhà

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Làm quen với hình học sẽ giúp bé học tốt môn toán khi đến trường - Ảnh minh họa: Internet

Cùng con vẽ sơ đồ ngôi nhà với phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp để bé hiểu rõ hơn về vị trí (bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải...) và không gian xung quanh.

Được cùng mẹ trải qua các hoạt động khơi gợi sự yêu thích về số học và hình học nói trên, bé sẽ có tiềm năng học tốt môn toán khi bắt đầu đi học. 

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Các bậc phụ huynh có thể hành động và suy nghĩ theo ý mình nhưng nên nhớ rằng trước mặt con trẻ bố mẹ là tấm gương rõ nhất để chúng noi theo.

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