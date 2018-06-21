Các trò chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè giúp bé phát triển toàn diện về trí tuệ và thể chất

Nghỉ hè là thời điểm mẹ có thể khuyến khích trẻ thực hiện các hoạt động gắn liền với thiên nhiên. Hãy bắt đầu bằng một thùng xốp và một túi hạt giống, mẹ sẽ hướng dẫn cho trẻ cách trồng các loại rau, củ quả và kể cho bé nghe về quá trình phát triển của các giống thực vật khác nhau.

Thời gian nghỉ hè sẽ giúp các bé có thêm năng lượng, học hỏi thêm nhiều kiến thức trước khi bước vào năm học mới. Vì vậy, mẹ hãy tạo cho bé sân chơi bổ ích chỉ bằng những hoạt động tự thiết kế ngay tại nhà.

Đề nghị bé vào bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa ăn gia đình sẽ khiến bé hào hứng và tạo thói quen làm công việc nhà. Mẹ hãy hướng dẫn bé cách nhặt rau, rửa rau, dùng dụng cụ gọt củ quả thích hợp, dọn chén bát cho cả nhà…

Thông qua trò chơi thực tế này, bé không chỉ được thực hành các kỹ năng vận động mà còn được biết thêm những kiến thức đời thường chưa được cô giáo dạy ở lớp.

Chơi ô ăn quan

Ô ăn quan (ô bầu) là trò chơi truyền thống của trẻ em Việt Nam từ lâu đời. Chơi ô ăn quan, các bé sẽ học cách tính nhanh, khả năng ứng biến linh hoạt, kích thích trí tuệ phát triển.

Trò chơi dân gian ô ăn quan sẽ giúp bé tăng cường độ nhanh nhạy trong mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Một nhóm 2 bé, 3 bé hoặc 4 bé… đều có thể cùng nhau chơi ô ăn quan. Đối với trò chơi 2 người, mẹ hãy kẻ sẵn một hình chữ nhật lớn vừa phải và chia thành 5x2 ô vuông. Hai đầu hình chữ nhật là hai hình bán nguyệt để viên đá lớn. Trong mỗi ô vuông là 5 viên đá nhỏ (tương ứng 5 quân). Hai bé sẽ oẳn tù tì để xác định người đi trước. Trong quá trình rải lần lượt các quân, bé nào ăn được nhiều quân và quan hơn sẽ là người chiến thắng.

Chơi banh đũa

Chơi banh đũa (một số nơi gọi là chơi chắt, banh chuyền) sẽ giúp bé rèn luyện độ tinh mắt, nhanh nhạy và dẻo dai trong kỳ nghỉ hè.

Mẹ hãy chuẩn bị cho bé 10 cây tre khoảng 20 cm vót nhẵn (hoặc mẹ cũng có thể sử dụng thân cây thủy trúc còn xanh cắt thành các cây ngắn) cho bé chơi. Tiếp đến, bé cần có 1 quả banh (quả bóng) để tập chuyền. Có thể cho trẻ sử dụng banh tennis hoặc hoặc banh chơi bi lắc để vừa tay.

Bé sẽ cảm thấy thích thú khi được bố mẹ đưa đi thả diều trong ngày hè - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ có thể làm cho bé những con diều giấy hoặc mua sẵn những con diều vải ngoài tiệm và đưa bé đi thả diều. Hoạt động vui chơi này sẽ giúp bé thêm hứng khởi, gần gũi với thiên nhiên, não bộ không ngừng được tiếp nhận những kiến thức và trải nghiệm mới.

Học bơi

Ngoài các hoạt động vui chơi thư giãn, trẻ cũng cần được ưu tiên rèn luyện về thể chất. Bơi lội chính là môn thể thao phù hợp giúp trẻ tăng cường sức khỏe, phát triển chiều cao. Khi đăng ký cho con tham gia các lớp bơi lội, mẹ cần chú ý đến chất lượng hồ bơi, khung thời gian học phù hợp và những lưu ý cần thiết để chọn trang phục bơi phù hợp cho bé.