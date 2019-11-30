"Bố ơi nhà mình giàu không ạ?" và câu trả lời đúng đắn nhất cho mọi ông bố

Bài học làm mẹ 30/11/2019 06:00

Dưới đây là cách dạy con thông minh khi trẻ đưa ra một câu hỏi quen thuộc “Bố ơi, nhà mình có giàu không ạ?", ai cũng nên biết để giải đáp cho con.

Đây là một câu hỏi rất đơn giản nhưng các ông bố bà mẹ phải khéo léo giải thích cho con trẻ hiểu đúng nhất.

1. Câu trả lời thông minh cho mọi phụ huynh

Khi nhận được câu hỏi hồn nhiên của con “Bố ơi! Nhà mình có giàu không ạ?”, bạn sẽ trả lời như thế nào? Phụ huynh tuyệt đối đừng trả lời qua loa hay cố tình bỏ qua câu hỏi này của con.

Vì cách dạy con thông minh nhất qua câu hỏi này là hãy nói rằng “Bố có nhiều tiền nhưng con thì không có xu nào cả. Tiền của bố là do bố tự phấn đấu kiếm được. Nếu con cũng muốn nhiều tiền và giàu có thì sau này phải làm việc chăm chỉ”.

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Hãy khôn khéo khi trả lời các câu hỏi của con - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe xong câu trả lời này, trẻ sẽ học được 3 điều rất cần thiết:

- Bố dù có nhiều tiền nhưng tiền của bố là của bố.

- Tiền của bố có được là do bố chăm chỉ làm việc.

- Nếu mình muốn có nhiều tiền thì phải cố gắng làm việc chăm chỉ như bố.

Như vậy, chỉ với câu trả lời này, trẻ sẽ được học về giá trị của lao động, chỉ có chăm chỉ mới giúp trẻ có tiền và trở nên giàu có.

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Trẻ sẽ thành công khi được nuôi dạy thông minh - Ảnh minh họa: Internet

2. Những câu trả lời nên tránh

Cùng câu hỏi đó, các bậc phụ huynh đừng bao giờ trả lời con theo cách “Nhà mình rất giàu con ạ. Con muốn mua gì thì mua nhé. Sau này, bố để lại tiền cho con hết”.

Với câu trả lời “chết người” này, trẻ sẽ học được 3 điều cực kỳ tai hại:

- Nhà mình có rất nhiều tiền.

- Tiền của bố cũng là tiền của mình.

- Không việc gì mình phải lao động cả. Vì không làm gì mình cũng có nhiều tiền rồi.

Từ đó, nhận thức của trẻ chắc chắn sẽ ỷ lại, ích kỷ, phá phách, chi tiêu không tiết kiệm vì không biết tiếc tiền, tiếc của.

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Trẻ sẽ trưởng thành thất bại nếu không được bố mẹ định hướng đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, dạy con thông minh là khéo léo định hướng con ngay từ những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt. Chỉ có như vậy, khi trưởng thành, trẻ mới có tư duy tích cực và đúng đắn.

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