Bé trai lén lút mặc váy của em gái, cha mẹ đưa đi khám và bật khóc khi nghe bác sĩ nói sự thật

Bé trai thường lén lút mặc đồ của em gái khiến cha mẹ tưởng cậu bé bị bệnh tâm lý. Tuy nhiên bác sĩ lại kết luận là do cha mẹ thiên vị.
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Khi được hỏi "Có sự thiên vị giữa các con hay không", hầu như tất cả ông bố, bà mẹ đều phủ nhận và cho rằng con nào mà chẳng là con, làm gì có chuyện đứa yêu, đứa ghét. Tuy nhiên trong thực tế, bố mẹ thường không ý thức được mình đang thiên vị một đứa hơn khiến đứa trẻ còn lại cảm thấy tổn thương, thậm chí bất mãn với anh chị em của mình.
Xiaomei (sống tại Trung Quốc) năm nay 30 tuổi và có 2 đứa con. Con đầu lòng của cô là một bé trai, năm nay lên 5 tuổi. Sau khi sinh con gái thứ 2, Xiaomei cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì gia đình bây giờ đã "đủ nếp đủ tẻ".
Lấy phương châm "dùng nghèo nuôi con trai, dùng giàu nuôi con gái", đôi vợ chồng thường nghiêm khắc với cậu con trai lớn và nuông chiều con gái út hơn. Khi mua quần áo, Xiaomei thường mua đồ bình dân cho con trai, miễn vừa vặn thoải mái chứ không quá chú trọng về kiểu dáng. Ngược lại, đồ dùng cho cô con gái út lại toàn hàng hiệu. Đôi khi, bé trai phải ở nhà trông nhà để mẹ đưa em gái đi chơi.
Thời gian gần đây, Xiaomei phát hiện con trai thường lén mặc đồ của em gái, thậm chí học cả cách nói chuyện và bắt chước các hành động của em.
Sợ con bị bệnh tâm lý, vợ chồng Xiaomei đã đưa bé trai đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đã làm một bài kiểm tra tâm lý và kết quả khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ.
Hóa ra bé trai thấy cha mẹ thiên vị em gái nên nghĩ rằng nếu mình cũng giống em thì sẽ được yêu thương giống như vậy. Vợ chồng Xiaomei bật khóc khi nhận ra sự phân biệt đối xử của mình đã gây ra tổn thương tâm lý cho con trai. Họ quyết định thay đổi phương pháp giáo dục, đối xử công bằng với hai con và hy vọng bé trai từ từ sẽ nhận ra sự thay đổi này.
Bố mẹ cần làm gì để cân bằng mối quan hệ giữa các con
1. Tôn trọng các con
Khi bố mẹ sinh con thứ hai, đứa con lớn thường cảm thấy hụt hẫng. Đặc biệt là khi phụ huynh thường xuyên so sánh các con với nhau. Sự thật là bất cứ ai cũng không muốn bị so sánh với người khác, trẻ con cũng vậy.
Nếu bố mẹ hạ thấp con và cho rằng bé thua kém anh chị em, điều này sẽ gieo vào lòng chúng ác cảm rất lớn. Bố mẹ nên tuyên dương điểm mạnh của con, khuyên các con nên học tập điểm mạnh của nhau, hỗ trợ cùng khắc phục điểm yếu. Tuyệt đối không xúc phạm, hạ thấp con khi cảm thấy không hài lòng.
2. Không can thiệp vào xung đột của các con
Chuyện anh chị em trong gia đình cãi nhau hay đánh nhau là điều bình thường. Nếu bố mẹ tham gia vào cuộc chiến và bênh vực một đứa, điều này chỉ làm chuyện "bé xé ra to", đứa còn lại sẽ cảm thấy không được bố mẹ yêu thương và ủng hộ.
Khi trẻ xảy ra mâu thuẫn, bố mẹ nên nhẹ nhàng khuyên bảo và gợi ý cách nào đó để khắc phục vấn đề. Ví dụ khi trẻ tranh giành đồ chơi, hãy dạy cho trẻ cách chia sẻ, nhường nhịn lẫn nhau, tuyệt đối không trách mắng một đứa trước mặt đứa còn lại.
3. Đối xử công bằng với các con
Hầu hết bố mẹ đều có thói quen khuyên con lớn phải nhường nhịn em. "Con là chị/anh phải nhường em chứ", câu nói này chẳng những không giúp mối quan hệ giữa hai đứa trẻ tốt lên mà còn khiến đứa lớn tổn thương, cảm thấy bản thân mình luôn bị thua thiệt chỉ vì mình lớn hơn em vài tuổi.
Thay vì dạy con lớn luôn phải nhường nhịn em, hãy dạy đứa nhỏ phải tôn trọng và yêu thương anh chị của mình. Những việc như mua quần áo, mua đồ chơi hay chia đồ ăn tưởng chừng chỉ là nhỏ nhặt nhưng lại được trẻ cực kỳ quan tâm. Khi trong nhà chỉ có một cái bánh, hãy chia đôi cho hai con, thay vì cho đứa nhỏ ăn hết và bảo đứa lớn phải biết nhường nhịn.