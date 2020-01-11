Bé trai lén lút mặc váy của em gái, cha mẹ đưa đi khám và bật khóc khi nghe bác sĩ nói sự thật

Sợ con bị bệnh tâm lý, vợ chồng Xiaomei đã đưa bé trai đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đã làm một bài kiểm tra tâm lý và kết quả khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ.

Hóa ra bé trai thấy cha mẹ thiên vị em gái nên nghĩ rằng nếu mình cũng giống em thì sẽ được yêu thương giống như vậy. Vợ chồng Xiaomei bật khóc khi nhận ra sự phân biệt đối xử của mình đã gây ra tổn thương tâm lý cho con trai. Họ quyết định thay đổi phương pháp giáo dục, đối xử công bằng với hai con và hy vọng bé trai từ từ sẽ nhận ra sự thay đổi này.

Bố mẹ cần làm gì để cân bằng mối quan hệ giữa các con

1. Tôn trọng các con

Khi bố mẹ sinh con thứ hai, đứa con lớn thường cảm thấy hụt hẫng. Đặc biệt là khi phụ huynh thường xuyên so sánh các con với nhau. Sự thật là bất cứ ai cũng không muốn bị so sánh với người khác, trẻ con cũng vậy.

Nếu bố mẹ hạ thấp con và cho rằng bé thua kém anh chị em, điều này sẽ gieo vào lòng chúng ác cảm rất lớn. Bố mẹ nên tuyên dương điểm mạnh của con, khuyên các con nên học tập điểm mạnh của nhau, hỗ trợ cùng khắc phục điểm yếu. Tuyệt đối không xúc phạm, hạ thấp con khi cảm thấy không hài lòng.

2. Không can thiệp vào xung đột của các con

Chuyện anh chị em trong gia đình cãi nhau hay đánh nhau là điều bình thường. Nếu bố mẹ tham gia vào cuộc chiến và bênh vực một đứa, điều này chỉ làm chuyện "bé xé ra to", đứa còn lại sẽ cảm thấy không được bố mẹ yêu thương và ủng hộ.

Khi trẻ xảy ra mâu thuẫn, bố mẹ nên nhẹ nhàng khuyên bảo và gợi ý cách nào đó để khắc phục vấn đề. Ví dụ khi trẻ tranh giành đồ chơi, hãy dạy cho trẻ cách chia sẻ, nhường nhịn lẫn nhau, tuyệt đối không trách mắng một đứa trước mặt đứa còn lại.

3. Đối xử công bằng với các con

Hầu hết bố mẹ đều có thói quen khuyên con lớn phải nhường nhịn em. "Con là chị/anh phải nhường em chứ", câu nói này chẳng những không giúp mối quan hệ giữa hai đứa trẻ tốt lên mà còn khiến đứa lớn tổn thương, cảm thấy bản thân mình luôn bị thua thiệt chỉ vì mình lớn hơn em vài tuổi.

Thay vì dạy con lớn luôn phải nhường nhịn em, hãy dạy đứa nhỏ phải tôn trọng và yêu thương anh chị của mình. Những việc như mua quần áo, mua đồ chơi hay chia đồ ăn tưởng chừng chỉ là nhỏ nhặt nhưng lại được trẻ cực kỳ quan tâm. Khi trong nhà chỉ có một cái bánh, hãy chia đôi cho hai con, thay vì cho đứa nhỏ ăn hết và bảo đứa lớn phải biết nhường nhịn.