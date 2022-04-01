Bảo Bình rất xinh đẹp và thông minh nhưng do tính cách lạnh lùng nên số lượng các vệ tinh theo đuổi bạn không nhiều. Họ phân biệt rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu.

Nữ Bảo Bình có vẻ đẹp tinh khôi như sương sớm, như một mùa thu trong vắt, tưởng như chạm vào là tan đi mất. Nhưng đấy là tưởng tượng thôi, vì chuyện chạm vào được hay không đã là một thách đố cực lớn, và nữ Bảo Bình không mấy khi chịu thay đổi vì người khác, họ thường sống theo lí tưởng của bản thân, rất độc lập và tự tin.

Thực tế, đa phần nam giới phải xoay quanh nữ Bảo Bình, phải chịu đựng một điều là họ như cánh chim trời trong suốt tạo từ gió, linh động phiêu du, vỗ cánh, không thể gò bó, giam hãm.

Sự độc lập, độc đáo, truy đuổi niềm đam mê cá nhân quyết liệt, bất chấp thị phi của nữ Bảo Bình khiến người khác giới bật cười. Nam giới theo đuổi Bảo Bình nói chung thuộc hai mẫu: mạnh mẽ bộp chộp hoặc kín đáo sâu sắc.

Hạng 2: Cự Giải

Lý do khiến Cự Giải được cánh đàn ông thầm thương trộm nhớ là bởi tính cách dịu dàng, trong sáng của mình. Sự yếu ớt của Cự Giải khiến người khác chỉ muốn chở che, bảo vệ. Cự Giải như những bông hoa tường vi xinh đẹp, dịu dàng nhưng hay e thẹn. Nàng rất tâm lý khi tư vấn cho người khác nhưng chuyện của mình thì lại chỉ hiểu một cách qua loa.

Khi đã được tỏ bày tình cảm, Cự Giải vẫn không tin, cho rằng chỉ là do mình quá tự tin. Các chàng trai dù đã tìm mọi cách vẫn không thể khiến nàng tin vào sự thật đấy, từ đó nghĩ rằng nàng có ý từ chối nên họ đành lặng lẽ rút lui.

Hạng 3: Thần Nông

Những cô nàng cung Thần Nông luôn thu hút người khác bởi sự bí ẩn đầy mê hoặc của mình. Vẻ ngoài lạnh lùng luôn khiến cung hoàng đạo này như một bông hoa hồng xinh đẹp nhưng chứa đầy gai nhọn.

Đàn ông mê mẩn vẻ kiêu sa của nàng nhưng lại chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không thể lại gần. Chỉ những ai đủ can đảm và chân thành mới có thể chinh phục và khiến nàng đáp trả bằng tấm chân tình của mình. Nhưng nếu người đàn ông chỉ muốn trêu đùa với tình cảm thì hãy cẩn thận đấy, những chiếc gai nhọn không phải để làm cảnh đâu.

Hạng 4: Song Tử

Sự lanh lợi, năng động và linh hoạt cùng vẻ nữ tính của Song Tử luôn cuốn hút đàn ông. Tuy nhiên, bởi vì họ quá nổi bật nên các chàng trai không dám lại gần. Bên cạnh đó, Song Tử cũng rất thông minh, họ nhanh chóng nhận ra tình cảm của đối phương và tỏ rõ thái độ từ chối khiến các chàng đang có ý định tỏ tình như bị tạt gáo nước lạnh.

Vì những lý do như vậy mà các chàng trai không dám thể hiện điều gì nữa, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cuộc đời Song Tử với đầy nỗi tương tư.

Hạng 5: Thiên Bình

Thường đẹp rạng rỡ, ăn mặc có thẩm mỹ, hơi điệu, giao thiệp rộng. Người đến với nữ Thiên Bình vồ vập, xác định mục tiêu lộ liễu hơn 4 người trước, ít khi đóng vai anh nuôi, em kết nghĩa, bạn bè thân như 4 người trước.

Nữ Thiên Bình có xu hướng ai đến cũng không từ chối, thích cả trí tuệ lẫn tiền bạc nên tập thể theo đuổi họ có hơi tạp, lộn nhộn, kém thanh nhã mà thừa thô tục. Tuy nhiên, thông thường nữ Thiên Bình cũng đủ tỉnh táo chọn được người phù hợp nhất với họ, mà càng già họ càng tỉnh, càng lựa chọn thiên về an toàn vật chất hơn (nhưng vì quân theo đuổi đông quá nên vẫn “nhấc” được một anh tính cách khá khẩm, không đến mức thô lỗ).

Nữ Thiên Bình nói chung dễ theo đuổi hơn 4 người trước. Cuộc sống hôn nhân của họ trông cũng ổn thỏa hơn về bề ngoài khi so với hai bạn cùng cung. Họ cũng rất phù hợp với câu “tính cách tạo nên số phận”.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.