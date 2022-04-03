Top 3 cung Hoàng đạo nam được mệnh danh là 'ông hoàng trong làng sợ vợ'

12 cung hoàng đạo 03/04/2022 18:30

Họ vốn là người trọng tình cảm, coi trọng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, top 3 cung hoàng đạo này thường cố gắng nhún nhường vợ nhất có thể.

Bạch Dương

Những người thuộc cung Bạch Dương thường được biết đến là những người tự tin, tâm điểm của đám đông. Họ có vẻ vui tính, hay nhưng thực chất cung hoàng đạo này cũng là người rất sâu sắc.

Thực tế, đàn ông Bạch Dương rất sợ vợ. Họ yêu vợ chân thành và không muốn làm bất cứ điều gì khiến vợ buồn bã, chạnh lòng.

Top 3 cung Hoàng đạo nam được mệnh danh là 'ông hoàng trong làng sợ vợ' - Ảnh 1

Bạch Dương ra đường là cá mập nhưng về nhà thường là cá con trong mắt vợ của mình. Chỉ cần vợ yêu cầu, Bạch Dương sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn điều đó.

Đôi khi, những chàng hoàng đạo này cũng cự cãi lại vợ nhưng khả năng chiến thắng thường không cao, không phải vì kém cỏi mà bởi họ luôn đặt tình yêu thương lên trên hết.

Cự Giải

Trời sinh đã có tố chất “đội vợ lên đầu, sống lâu trăm tuổi”, thế cho nên số mệnh của Cự Giải sinh ra đã định sẵn là kiếp “sợ vợ” rồi.

Tuy các chàng trai sinh dưới chòm sao Cự Giải có phần nhút nhát, không giỏi ăn nói, cũng không có khí chất hay phong thái của một nam thần bá đạo, nam tính, lực lưỡng, nhưng ở bên chàng trai cầm tinh con Cua này, các nàng sẽ trở thành một nàng công chúa đích thực.

Top 3 cung Hoàng đạo nam được mệnh danh là 'ông hoàng trong làng sợ vợ' - Ảnh 2

Chàng sẽ nâng niu cô gái của mình như món quà quý giá nhất trên đời, chiều chuộng, cung phụng nàng mọi thứ. Hơn nữa, Cự Giải cũng là người chồng rất tốt, một lòng hướng về gia đình, có trách nhiệm và biết vun vén cho vợ con.

Anh chàng này không hề giở thói gia trưởng, thích kiểm soát hay áp đặt vợ mình. Ngược lại, tôn chỉ của chàng là “Lời vợ nói luôn đúng”, rất dịu dàng và bao dung với người phụ nữ của đời mình. Cô gái nào phải may mắn lắm mới yêu được một chàng trai Cự Giải đó!

Bọ Cạp

Chắc nhiều người sẽ bất ngờ khi một nhân vật “nguy hiểm, thâm trầm” như Bò Cạp lại có tên trong danh sách những “nô bộc” tiềm năng sau khi kết hôn. Thực ra, các chàng trai Bò Cạp không hề sợ vợ, nói một cách công bằng, cách họ chiều chuộng, nhường nhịn vợ mình là vì tôn trọng, yêu thương hết mực.

Top 3 cung Hoàng đạo nam được mệnh danh là 'ông hoàng trong làng sợ vợ' - Ảnh 3

Bình thường chàng trai này có thể phũ với cả thế giới, trưng ra bộ mặt lạnh lùng như Nam cực, thế nhưng khi ở bên cô gái mình yêu, chàng trai này sẽ thay đổi hoàn toàn, ấm áp, giàu tình cảm và đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, kể cả phải… lên trời hái sao.

Tuy nhiên,các nàng cũng cần lưu ý nhé, dù Bò Cạp là chàng trai yêu vợ điên cuồng, nhưng sức chịu đựng của gã này có giới hạn đấy nhé! Chớ có “được đằng chân lân đằng đầu”, giở thói hoạnh họe, rồi đòi đè đầu cưỡi cổ Bò Cạp, hắn sẽ cho bạn ngã sấp mặt đấy. Với anh Cạp, ngoan thì cái gì cũng có!

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 cung Hoàng đạo nam đáng tin cậy và là người chồng tốt mà cô gái nào cũng ao ước được gửi gắm cả cuộc đời này

3 cung Hoàng đạo nam đáng tin cậy và là người chồng tốt mà cô gái nào cũng ao ước được gửi gắm cả cuộc đời này

Hạnh phúc của một đời người con gái phụ thuộc vào chính nàng hay người đàn ông ở bên? Điều này phụ thuộc vào tùy từng người, nhưng nếu ở bên cạnh người đàn ông "chuẩn mực" của cuộc đời mình thì hôn nhân sẽ vô cùng viên mãn.

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