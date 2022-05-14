Sao may mắn lướt ngang trúng 4 chòm sao trong tuần mới (16-22/5), ví tiền dày cộp, tình cảm vun đầy, lộc lá bất ngờ, từ từ tận hưởng

Xem tử vi hàng tuần của 12 cung hoàng đạo , những người đang có tiền trong tay không nên nghĩ đến việc đầu tư, rủi ro đầu tư cao làm gia tăng gánh nặng tài chính cho Sư Tử.

Những điều tốt đẹp như trúng số sẽ xảy ra, giải quyết được nhu cầu cấp bách về kinh tế. Thế nhưng đừng thấy trúng thưởng mà ngỡ xuân về, không ai có thể số đỏ được mãi. Nếu Sư Tử u mê dấn thân vào cờ bạc, xổ số, tài xỉu thì sớm muộn cũng biến thành người vô sản.

Nếu muốn nâng cao thu nhập, Leo sẽ phải chấp nhận làm thêm giờ, bớt đi thời gian vui chơi thư giãn. Bạn có chấp nhận đánh đổi không?

Thời gian này chiêm tinh cực kỳ ủng hộ những bạn chịu khó cày cuốc, kiếm tiền ngoài giờ hành chính nên bạn nào càng chịu khó thì càng nhanh có ví tiền dày cộp.

Song Tử

Xem tử vi tuần này của 12 cung hoàng đạo, tuần tới, vận tài chính của Song Tử nhìn chung khá tốt, ai cũng hái được của cải. Điều quan trọng nhất trong việc kiếm tiền trong tuần tới là sự hợp tác, Song Tử có thể kiếm tiền lớn chỉ khi nắm bắt được sự hợp tác.

Một số bạn có dự định mua cổ phiếu thì nên cẩn thận, thị trường chứng khoán có nhiều rủi ro, hãy nhớ đừng mù quáng chạy theo xu hướng. Thời gian này nên an phận thủ thường, đừng thấy ai bảo gì cũng mua theo là hỏng bét.

Là cung hoàng đạo may mắn tiền bạc tuần mới, công việc thuận lợi, tài chính rủng rỉnh khiến cho bạn cực kì tự tin với các khoản chi cho gia đình và du lịch trong mùa hè này. Dù thoải mái cỡ nào thì bạn cũng đừng động đến khoản vốn và lãi đã cất riêng cho năm sau nhé.

Ma Kết

Theo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo, những người bạn mới quen sẽ mang lại sự giàu có cho Ma Kết. Mục đích kiếm tiền cao không phải là điều xấu, ít nhất nó có thể làm sáng tỏ định hướng nỗ lực của Ma Kết. Tình hình kinh tế sẽ ổn định trong tuần tới và không bị nợ nần vây bám.

Tiền bạc kiếm được chỉ ở mức đủ tiêu, đủ trả nợ, nhưng tiền bạc còn “nằm vùng” trong các dự án thì nhiều, hứa hẹn tương lai sáng sủa, giàu có cho Ma Kết.

Cuối tuần bạn nào chuẩn bị đi du lịch, công tác hoặc về quê thì nên tích tiền từ bây giờ, sẽ có nhiều khoản lặt vặt cần đến kha khá tiền, đừng có chủ quan.

Đặc biệt là những bạn muốn mua đồ áo đi chơi, đi du lịch hoặc tham gia sự kiện nào đó thì nên mua trực tiếp ở cửa hàng, không được mua trên mạng vì nguy cơ thất vọng rất cao, phải thử mới chắc chắn.

Bọ Cạp

Lọt top cung hoàng đạo may mắn tiền bạc tuần mới, sự xuất hiện của những thứ như trúng số đã làm thay đổi nhiệt huyết kiếm tiền của Bọ Cạp, tuần tới không chỉ có may mắn trúng số mà còn có thêm thu nhập từ tiền thưởng.

Năng lực và sự cố gắng của bạn từ trước giờ cuối cùng cũng được các vì sao nhìn thấy, chúng sẽ đem đến cho Bọ Cạp nhiều tin vui bất ngờ liên quan đến tiền bạc nên cứ từ từ mà tận hưởng.

Chỉ cần giữ được thái độ khiêm tốn, bình tĩnh thì những điều bất ngờ sẽ luôn đến. Còn nếu như ngày nào Bọ Cạp cũng ba hoa, khoe khoang thì tiền đi rất nhanh.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!