Không phải tự nhiên mà Bọ Cạp được hầu hết mọi người nể sợ. Người thuộc cung Hoàng đạo này không dễ bắt nạt chút nào. Một khi bị ai đắc tội, Bọ Cạp sẽ ghi nhớ rất lâu. Họ không quên đi dù chỉ một tiểu tiết.

Điều quan trọng là cung Hoàng đạo này nhất định sẽ... phục thù khi có thể. Bọ Cạp thường ủ mưu tính kế, sẵn sàng nhẫn nhịn hàng chục năm trời để báo thù tùy độ nghiêm trọng của vết thương mà người khác gây ra cho mình. Có những chuyện dù "thủ phạm" đã quên nhưng Bọ Cạp vẫn nhớ. Họ luôn biết ơn người đã tốt với mình nên cũng sẽ "tính đủ" trong tình huống ngược lại.

Cự Giải

Cự Giải bẩm sinh hiền lành, tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên cung hoàng đạo này không dễ quên đi những chuyện tác động mạnh đến cảm xúc của họ. Một khi bạn đắc tội với Cự Giải và khiến họ tổn thương thì họ sẽ nhớ rất lâu, thậm chí nhớ đến cuối cuộc đời.

Việc trả thù hay không còn phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng chắc chắn rằng một khi bạn đã làm Cự Giải đau, họ nhất định sẽ không cho phép bạn trở lại vị trí ban đầu trong lòng họ.

Ma Kết

Những người thuộc chòm sao này thường có tính cách thâm trầm, sâu sắc, khắt khe với chính mình và cả những người xung quanh. Nếu không động đến họ thì họ cũng không làm hại ai. Nhưng một khi bạn đã đắc tội với Ma Kết thì họ sẽ ghi nhớ rất lâu và có thể tìm cách phục thù ngay khi có thể.

Hơn nữa, Ma Kết thường nắm giữ những chức vụ quan trọng hoặc có uy tín, địa vị trong xã hội nên họ dư sức khiến cho kẻ gây ra tội lỗi phải chịu hình phạt thích đáng.

Xử Nữ

Top trí nhớ siêu phàm trong 12 cung Hoàng đạo không thể không nhắc đến cung Hoàng đạo Xử Nữ. Trí nhớ của họ ghi nhớ rất nhiều chuyện, trong đó có cả những "oán hận tình thù". Không phải Xử Nữ không muốn quên mà bẩm sinh họ đã luôn có ý thức nhớ mọi chuyện xảy ra. Họ giỏi nhất là nhớ tiểu tiết và những lời nói gây tổn thương.

Xử Nữ không quá quyết liệt trả thù như Bọ Cạp hay Ma Kết. Tuy nhiên đây cũng là cung Hoàng đạo mà người khác không nên đắc tội. Họ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi tổn thương hay khi nổi giận đến cùng cực.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.