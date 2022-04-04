3 cung Hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tuần mới sau khi sao Kim đi vào cung Song Ngư

Mùa Bạch Dương vẫn đang diễn ra, điều đó có nghĩa là Mặt trời đang trở lại vị trí ban đầu tại thời điểm mà bạn đã sinh ra. Bởi vậy, thời điểm này bạn cần phải kết nối lại với những gì mang lại cho bạn sự tự tin khi tiếp tục những hướng đi tiếp theo của cuộc đời.

Trong tuần mới này, công việc và sự nghiệp của bạn sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình từ đồng nghiệp và những lời hướng dẫn quý báu từ cấp trên mà Bạch Dương có thể tạo ra được những thành tích đáng nhớ. Bạch Dương có thể mong đợi một phần thưởng lớn sẽ đến với mình trong tuần này như thăng chức, tăng lương.

Năm 2022 này là một năm khá nhiều thử thách với Bạch Dương, tuy nhiên, chính thử thách sẽ tạo ra cơ hội và giúp Bạch Dương có thể khám phá được nhiều điều về bản thân mình. Bạn sống vì mình hơn, sẵn sàng cống hiến hết mình vì những đam mê của bản thân hơn.

Cự Giải

Cự Giải trong tuần mới này sẽ học hỏi được rất nhiều kiến thức mới và nó giúp cho cuộc sống của bạn phát triển hơn. Bạn cũng sẽ học được cách làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ cảm xúc của mình. Mặc dù Mặt trời đang ở Song Ngư khiến cho cảm xúc của bạn có thể bị đẩy lên cao hơn, nhưng nhìn chung đây sẽ là những cảm xúc tích cực.

Bởi thần tình yêu đang dành tặng cho Cự Giải những món quà bất ngờ trong tuần này. Đây là lúc bạn sẵn sàng mở cửa trái tim mình, đón nhận tình yêu từ người khác. Nếu đang độc thân, Cự Giải sẽ nhận thấy một người đặc biệt vẫn luôn ở cạnh bạn từ trước đến nay. Và bạn có thể bỏ qua những tổn thương trong quá khứ để thấy rằng mình xứng đáng có được những điều tốt đẹp trong cuộc đời này.

Ngoài ra, thu nhập của Cự Giải trong tuần này cũng có nhiều cải thiện. Đặc biệt bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng từ những cố gắng trong công việc vào thời gian qua.

Song Ngư

Song Ngư là cung Hoàng đạo lãng mạn, mơ mộng và giàu tình cảm. Cung Hoàng đạo này bước sang tuần mới với sự tự tin và quyến rũ hơn rất nhiều. Điều này khiến Song Ngư có thể thu hút được rất nhiều những mối quan hệ mới trong cuộc sống.

Sự lãng mạn cũng sẽ khiến cho cuộc sống của Song Ngư trong tuần mới này được thêm những màu sắc thú vị. Điều này đặc biệt khiến cho chuyện tình cảm của bạn suôn sẻ hơn, tốt đẹp hơn. Những mâu thuẫn và hiểu nhầm trước đó giữa Song Ngư và người ấy sẽ được hóa giải.

Bên cạnh đó, với những Song Ngư còn độc thân thì tuần mới này cũng là thời điểm bạn có thể gặp được một người phù hợp. Họ không chỉ bị hút về phía bạn mà chính bạn cũng cảm nhận được những rung động không lời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.