Vừa sang tháng 4/2021: 3 con giáp nên cẩn trọng tiền bạc, coi chừng tiểu nhân ám phá

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 4/2021 sẽ là khoảng thời gian cực kì quan trọng đối với Dần, Thìn và Dậu khi gặp phải những điềm xấu. Nếu thuộc các con giáp này, bạn nên cẩn trọng chuyện tiền bạc và đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá sự nghiệp, tiền tài.

Tuổi Dần Theo tử vi 12 con giáp, tính cách người tuổi Dần mạnh mẽ, hơi nóng tính và làm việc dứt khoát. Vì vậy trong công việc, chỉ cần có ý kiến trái chiều, bạn dễ gặp mâu thuẫn, nảy sinh buồn chán, bất bình với những đồng nghiệp. Điều này dễ dàng tạo ra những tranh cãi không đáng có với mọi người xung quanh. Dự đoán tháng 4, nhiều chuyện không như ý trong công việc và tình cảm, tuổi Dần nghĩ đủ mọi cách tiêu tiền để thỏa mãn tinh thần và giải tỏa căng thẳng. Thoạt nhìn qua, tưởng tuổi Dần hào phóng, nhưng bản chất lại là khoa trương và lãng phí. Tất cả có thể xuất phát từ nội tâm cô đơn của bạn muốn dùng tiền bạc, vật chất để khỏa lấp tất cả.

Dần nóng nảy, làm việc mạnh mẽ và dứt khoát - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần cũng rơi vào cung xấu, có thể thất thoát tiền nong do đầu tư sai thời điểm, cho vay mượn, hoặc đứng ra vay hộ nhưng không lấy lại được. Vì thế, ngoài giữ vững tinh thần thì bạn cần giữ chắc túi tiền, không cho vay hay vay hộ ai nếu thực sự không tin tưởng vào đối phương. Tuổi Thìn Theo dự đoán cho 12 con giáp, tuổi Thìn vốn ăn to nói lớn, nghĩ sao nói vậy, chính trực nhưng đi đôi với bốc đồng. Trong chuyện tiền bạc cũng vậy, bạn dễ dàng vì nóng vội mà chi tiêu quá tay.

Trong tháng 4, tình hình tài chính của bạn không ổn định, do hứng khởi, hoặc bị người khác kích động mà mua nhiều đồ lãng phí. Bạn cũng dễ bị lôi kéo đầu tư các khoản lớn vào các hạng mục ảo, khó tính toán thiệt hơn dẫn đến trắng túi, thậm chí vay mượn. Thìn nóng vội chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet Lời khuyên cho tuổi Thìn là hãy bớt tâm lý so bì với người khác, chi tiêu theo khả năng của mình. Khi đầu tư cần tìm hiểu kỹ càng, không tin lời ai nếu chưa biết thực hư. Tránh để đồng tiền mất đi còn mang thêm ấm ức, khó chịu. Tuổi Dậu Tuổi Dậu có quá nhiều mối lo lắng trong tháng 4, buộc phải tiêu số tiền không nhỏ. Con giáp này vốn chăm chỉ, tích góp, tuy nhiên chính vì quá ham lao động và làm việc không khoa học, nên gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau một thời gian làm việc quá mức, tháng 4 sức khỏe của bạn đã lên tiếng. Ngoài chi tiêu cả đống tiền khám, chữa bệnh, bạn cũng mất đi cảm giác an toàn, nên sẽ đầu tư tiền vào các sản phẩm quảng cáo tăng cường sức khỏe. Đây không phải là điều xấu, nhưng Dậu cũng đừng vì thế mà lo lắng quá đà và chi tiêu quá tay. Chỉ khi tinh thần bạn thấy ổn định, cơ thể bạn mới có thể khỏe mạnh được. Tình hình sức khỏe của Dậu không mấy khả quan - Ảnh minh họa: Internet *Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Trong 90 ngày tới, 3 con giáp được 'Thần Tài mách nước', may mắn đủ đường, công danh sự nghiệp thăng tiến Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian 3 tháng tới là thời gian cực kì quan trọng đối với Dần, Ngọ và Hợi khi đường công danh sự nghiệp gặp nhiều may mắn, tài chính dồi dào, được Thần Tài gõ cửa.

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