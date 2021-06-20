Tử vi tuần mới (21-27/6) của 12 con giáp: Tý - Mão đón nhiều tin vui, Thìn báo động tiền bạc, Tuất gặp bước ngoặt đổi đời

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp (21-27/6), Tý là con giáp may mắn trong tuần khi có 7 ngày mới với khá nhiều tin vui tài lộc, đặc biệt là những ngày cuối tuần thứ Sáu, thứ Bảy, tài lộc càng tụ về kéo theo tiền của chật két. Theo tử vi, do được trời ban phước lành nên Tý ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền.

Tuần này, vận tình duyên của con giáp này cũng ấm êm viên mãn, không phải tranh cãi hay lo lắng gì nhiều chuyện trong nhà.

Tử vi tuần mới dự đoán, Sửu sẽ có nhiều ngày long đong khi có khá nhiều điều không như ý, gánh chịu khá nhiều áp lực. Lúc này, thay vì vội vã đưa ra những quyết định, người tuổi Sửu cần bình tĩnh để đối diện với khó khăn mình đang gặp phải. Chỉ cần bình tĩnh, tự tin và không sợ gian khó Sửu ắt vượt qua khốn khó, chuẩn bị tinh thần đón tài lộc vào nhà trong tuần kế tếp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tuần (21-27/6), người cầm tinh con Hổ sẽ khá an nhàn, sung sướng trong những ngày cuối tháng 6. Đầu tháng cố gắng rất nhiều nhưng đợi mãi chưa thấy thành quả, thời điểm này, công sức bấy lâu nỗ lực của Dần sẽ được đáp đền xứng đáng.

Tài lộc đỏ chót như son nhưng tình duyên của các chú Hổ độc thân lại không mấy khả quan. Nếu không khéo léo trong ứng xử Dần sẽ có nguy cơ đánh mất tình yêu đang có, kẻ thứ ba chen ngang phá hoại.

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới, được sao may mắn nối gót nên 7 ngày tới khá thuận lợi với tuổi Mão. Nếu biết cố gắng không ngừng, tiếp tục phấn đấu, bản mệnh sẽ có một bước tiến dài trong tương lai.

Đặc biệt, nếu giữa tuần có rắc rối, lại sẽ có quý nhân lại xuất hiện để cứu giúp, hỗ trợ Mão hết lòng. Khổ tận cam lai, bước sang tuần cuối cùng của tháng 6 Mão sẽ hái lộc trời cho, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Tuổi Thìn

Sách tử vi tháng 6 chỉ rõ, khi gặp những điều xui xẻo thay vì trách cứ cuộc đời, oán hờn số phận, các Thìn cần học cách tự vực dậy tinh thần, cầu tiến vươn lên để chạm tới thành công. Tài vận tần mới của Thìn sẽ vẫn không có nhiều biến động, tuy nhiên sức khỏe của Thìn lại đáng báo động khi quá stress vì nghĩ tới chuyện tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới cuẩ 12 con giáp chỉ rõ, vận tài lộc của Tỵ khá vượng trong tuần mới này, Cát tinh soi chiếu giúp Tỵ vạn sự như ý. Càng dám nghĩ dám làm, chớp lấy thời cơ con giáp may mắn này càng giàu ú ụ.

Được sao Thiên Vu nâng đỡ nên cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, Tỵ chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm ngửa mà ăn.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 21/6 đến 27/6, Ngọ bước vào tuần mới đỏ chót như son. Công việc suôn sẻ, có cơ may tài lộc giúp tiền ùn ùn chui vào túi. Giai đoạn giữa tuần là thời vân cát khí của con giáp vượng nhất, con giáp may mắn này hãy tập trung toàn lực để đẩy nhanh công việc, thu vén tài lộc.

Càng về cuối tuần Ngọ càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới của Mùi sẽ khá vất vả do vướng một số khó khăn trong công việc giai đoạn gián đoạn giao thông vì dịch bệnh. Cũng thời gian này, những dự định trước đây đều dễ tan thành mây khói, các kế hoạch của Mùi bị thay đổi liên tục, thậm chí Mùi bị người mình tin tưởng hãm hại, ảnh hưởng đến tài vận.

Phải đến cuối tuần thì Mùi mới có thể lấy lại tinh thần. Chỉ cần vượt qua được những ngày gian khó này Mùi sẽ lại may mắn hanh thông, làm ăn tấn tới.

Tuổi Thân

Ai khổ mặc ai, riêng Thân được sao Thiên Ấn chiếu mệnh nên trong 7 ngày tới con giáp may mắn này sẽ có cơ hội kiếm tiền cực đỉnh, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, vững tin vào ước mơ mình đang đeo đuổi Thân ắt có tiền chất chật kho, ung dung hưởng lộc.

Tuổi Dậu

Phấn đấu không ngừng, biết tận dụng năng lực của mình để tiến thân nên 7 ngày tới Dậu sẽ gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Vào giữa tuần, thứ Tư hoặc thứ Sáu, Dậu sẽ có cơ may gặp được quý nhân chỉ đường giúp đỡ gỡ vướng trong công việc. Hãy tận dụng cơ hội này triệt để để thúc đẩy công việc của bạn, nắm vận may nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong tuần mới này, Tuất sẽ có cơ hội một bước đổi đời, trở thành đại gia chỉ sau một đêm nhờ trúng số độc đắc. Ngoài ra, may mắn kéo đến liên tiếp khiến những vụ làm ăn “tưởng như đã chết” trước kia bỗng nhiên hồi sinh, mang đến cho bạn vô số tài sản. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Tuất lúc này tự do, thoải mái, không lo tài chính.

Tuổi Hợi

Những gián đoạn do dịch bệnh gây ra khiến Hợi phải chật vật với chuyện tiền nong, công việc bị trì trệ. Thời gian này, tử vi khuyên Hợi nên kiểm soát chi tiêu, suy nghĩ cẩn trọng để tránh bị thất thoát tài chính.

Hãy cố giữ mình, chỉ cần vượt qua những ngày cuối tháng 6 này Hợi sẽ lại bình an vô sự.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả