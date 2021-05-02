Vận trình tài lộc trong tuần không mấy tươi sáng, thu nhập từ công việc chính vẫn đều đều nhưng không có dấu hiệu tăng lên, nguồn thu phụ hầu như không có. Tuổi Tý chỉ nên hoàn thành công việc của mình rồi về nhà nghỉ ngơi chứ đừng nhận thêm việc vì không hiệu quả lại thêm mệt mỏi.

Tử vi tuần mới tuổi Tý cho thấy công việc không gặp phải vấn đề gì nhưng có nhiều phần đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, chỉn chu nên cần thận trọng hơn. Do sức khỏe không tốt nên khả năng tập trung cũng kém đi, sau mỗi giờ làm việc con giáp này nên nghỉ ngơi ít phút để đầu óc minh mẫn hơn.

Tình hình tài chính ổn định, vận tài lộc tốt, cơ hội kiếm tiền bằng việc làm thêm không tồi. Tuy nhiên khi làm công việc chính vẫn nên chuyên tâm, không nên để lộ việc bên ngoài kẻo người khác nhòm ngó, cấp trên không hài lòng, càng giữ kín càng tốt.

Tử vi 12 con giáp cho thấy Sửu sẽ gặp điềm báo có người chơi xấu nên làm gì cũng phải hết sức thận trọng, tránh xảy ra sai sót để đối phương bắt lỗi. Quan trọng nhất vẫn là cư xử chừng mực, giữ mối quan hệ hài hòa với mọi người để kẻ xấu không chèn ép được bản mệnh.

Tuổi Dần

Tuổi Dần cần cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh gặp họa thị phi trong tuần này. Dù người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, một câu nói vô thưởng vô phạt cũng có thể hủy hoại cả một mối quan hệ. Nếu đang làm việc tại môi trường công sở thì càng nên chú ý, tuyệt đối tránh xa việc chia bè kết phái nói xấu mọi người.

Vận tài lộc trong ngày của tuổi Dần khá tốt, bản mệnh có thêm các nguồn thu ngoài mong đợi. Nhìn chung con giáp này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ cần cân đối thu chi là có thể tiết kiệm được một khoản hoặc thực hiện một vài dự định từ trước đó.

Tuổi Dần cần cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh gặp họa thị phi trong tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới cho biết đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão thăng tiến không ngừng. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực của mình xứng đáng với vị trí đang có. Những cố gắng đó đã được đồng nghiệp công nhận, cấp trên đánh giá cao và có ý định trao thêm trọng trách trong thời gian tới.

Ngũ hành tương xung nên chuyện tình cảm có điềm báo không lành. Giữa bản mệnh và người ấy vẫn còn nhiều vấn đề nảy sinh chưa tìm được cách giải quyết thích hợp. Khi mâu thuẫn, hiểu lầm càng để lâu thì càng giống như một cái ung nhọt khó chữa lành và lớn dần theo thời gian.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có năng lực và được cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ nên không gặp phải trở ngại nào trong công việc tuần này. Bản mệnh có cơ hội và không gian để thể hiện khả năng của mình một cách thoải mái nhất nên đã gặt hái được những thành tựu đáng nể.

Tuy nhiên về phương diện tài chính có thể gặp chút khó khăn, điềm báo có sự hao tốn tiền của, mất tiền khiến tuổi Thìn khá lo lắng. Song bản mệnh đừng suy nghĩ quá nhiều, thay vào đó hãy tập trung vào công việc chính, cố gắng kiếm thêm để bù vào là ổn thôi.

Tuổi Tỵ

Được Chính Quan che chở, tuổi Tỵ có một tuần làm việc vô cùng thuận lợi, có người giúp sức, làm việc gì cũng dễ dàng. Vì thế ngay khi đối mặt với vấn đề khó khăn, bản mệnh đừng ngại nhờ mọi người giúp đỡ, sự tương tác qua lại sẽ làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và mối quan hệ càng khăng khít hơn.

Về phần tình cảm và sức khỏe của tuổi Tỵ trong tuần không có vấn đề gì đáng lo. Có chăng chỉ là một chút giận hờn nho nhỏ giữa các cặp đôi, nhưng vấn đề sẽ nhanh chóng được xóa bỏ bởi con giáp này biết không ai yêu thương và quan tâm mình hơn người đó cả.

Được chính quan che chở, tuổi Tỵ có một tuần làm việc vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nhắc nhở Tuổi Ngọ nên cẩn thận trong khi đi lại, di chuyển ở tuần mới này. Những lúc lơ là, sao nhãn có thể gặp tai nạn bất ngờ như va chạm, ngã xe, gây gổ với người khác, bản mệnh cần bình tĩnh trong mọi tình huống.

Bù lại tuổi Ngọ được Chính Tài soi rọi nên vận may tài lộc đã đến với bản mệnh. Sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập lớn, con giáp này có thể tập trung đầu tư vào những hạng mục kinh doanh nhỏ để thử nghiệm.

Tuổi Mùi

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi tăng tiến không ngừng. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao về năng lực và tinh thần trách nhiệm, có khả năng sẽ được ưu ái cất nhắc hoặc trao thêm những trọng trách mới.

Vận trình sự nghiệp cũng được quý nhân nâng đỡ, che chở. Con giáp này lại hành động dứt khoát, quyết đoán mỗi khi cần đưa ra quyết định nên nắm bắt được những thời cơ tốt thuận lợi cho phát triển bản thân sau này, tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai.

Tuổi Thân

Vận trình tài lộc trong tuần của tuổi Thân không được tươi sáng cho lắm. Tiền bạc khó khăn lắm mới kiếm được lại để người khác lừa gạt, cướp mất khi nó còn đang ở trong tay. Bản mệnh cẩn trọng và chuẩn bị sẵn phương án ứng phó kịp thời, tránh vướng vào vòng xoáy nợ nần.

Vận tình duyên đi xuống vì gặp ngày tự hình, người độc thân vẫn đang do dự không biết theo ai đi về lối cũ. Trong khi đó người đã có đôi thì gặp khúc mắc, tranh cãi vì bất đồng nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Vận trình tài lộc trong tuần của tuổi Thân không được tươi sáng cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có công việc khá thuận buồm xuôi gió, nhất là những người làm nghề buôn bán kinh doanh, bản mệnh có duyên bán hàng nên khách hàng tự tìm tới, chuyện làm ăn vô cùng tốt đẹp. Trong khi đó người làm công ăn lương sẽ có một tuần làm việc suôn sẻ không ngờ.

Tuy nhiên tình hình tài chính có biến động, tuổi Dậu nên cân nhắc lại các khoản chi tiêu của mình nếu bản mệnh nhân ra mình bắt đầu hoang phí quá nhiều. Hãy biết nói không với các lời mời ăn uống, đi chơi, giải trí để tránh lãng phí tiền bạc.

Tuổi Tuất

Trong công việc vì không có người hỗ trợ nên tuổi Tuất luôn phải tự mình nỗ lực, cố gắng trong tuần mới này. Ngoài ra cũng phải chú ý cách cư xử lịch sự, chừng mực để giữ các mối quan hệ hài hòa. Nếu không làm được bản mệnh rất dễ bị cô lập và bị tiểu nhân làm khó hơn.

Dù công việc không mấy thuận lợi nhưng bù lại thu nhập của tuổi Tuất rất tốt, các khoản thu ổn định như lương không hề suy giảm mà còn có thêm thu nhập bên ngoài nhờ chăm chỉ lao động và được chiếu cố từ người thân quen.

Tuổi Hợi

Đường tài lộc trong tuần của tuổi Hợi hanh thông, thu nhập từ công việc chính khá ổn định, nên nếu làm việc theo hướng chắc chắn, an toàn sẽ tốt hơn. Vận may trong tuần không quá tốt nên chủ yếu bản mệnh chi tiêu từ số tiền lương kiếm được, vì vậy hãy cân nhắc trước khi mua sắm bất kỳ thứ gì.

Đường tài lộc trong tuần của tuổi Hợi hanh thông, thu nhập từ công việc chính khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên con giáp này vẫn có thể phải đối mặt với điềm mất tiền của do đánh rơi, hỏng hóc đồ đạc phải thay mới hoặc người thân vay tiền mà không từ chối được. Mặc dù khoản tiền không quá lớn nhưng nếu không chuẩn bị trước thì rất dễ lúng túng.

(*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.