Tử vi thứ Năm ngày 17/6/2021 của 12 con giáp: Tý tài lộc ổn định, Tỵ được nhiều người giúp đỡ, Ngọ áp lực tranh quyền đoạt lợi

Nhờ Thiên Tài giúp sức mà nhiều người tuổi Tý có tài lộc dồi dào trong ngày thứ Năm. Tuy nhiên, đừng vì ham mê sự phù phiếm mà mua sắm thiếu kiểm soát, thiếu cân nhắc khiến bạn lại quay về tình trạng thiếu tiền trước đây nhé.

Hôm nay bản mệnh đừng có chủ quan hay quá tin tưởng ai đó. Có thể có người đang ngầm hại hoặc lợi dụng lòng tốt của bạn đấy nhé, nhưng có thể vì họ quá thân thiết nên bạn không nhận ra.

Tam Hợp dự báo 17/6/2021 là một ngày mà con giáp tuổi Sửu rất quan tâm đến việc hâm nóng cho đời sống tình cảm, bao gồm gần gũi hơn với người yêu thương, hoặc “thả thính” nhiều hơn. Đây là cơ hội cho các mối quan hệ, nhất là trong một ngày đầu tuần đầy căng thẳng với công việc như vậy đấy.

Kiếp Tài dự báo đây không phải là một ngày quá dễ dàng với con giáp tuổi Sửu, tuy nhiên chúng lại có tính then chốt, ảnh hưởng lớn đến con đường mà bạn đi trong tương lai. Dù vậy tình hình tài chính của bản mệnh ổn định, bạn may mắn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người xung quanh mình. Bạn xây dựng được nền tảng mới và cảm thấy tự tin hơn với bản thân.

Tuổi Dần

Do ảnh hưởng của Thiên Quan, người tuổi Dần vốn nhanh nhẹn, năng động, sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách, song bạn không nên vì thế mà thành ra nóng vội, dễ bị kích động khi nghe lời khích bác của người khác, khiến bản thân đưa ra những quyết định sai trái.

Trong ngày thứ Năm, bạn dễ vướng phải những chuyện tranh đấu giữa bạn bè, đồng nghiệp. Theo tuử vi 12 con giáp, sự cạnh tranh lành mạnh có thể giúp bạn tiến bộ, nhưng nếu là sự cạnh tranh với mục đích xấu thì bạn nên chủ động tránh xa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ có Tam Hội giúp sức, những kế hoạch được thực hiện từ trước của người tuổi Mão đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh trở nên tự tin và quyết đoán hơn.

Quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai hứa hẹn. Sau khi vượt qua khó khăn, bạn sẽ thấy con đường sự nghiệp của mình rộng mở hơn nhiều.

Tuổi Thìn

Cục diện Tự Hình tác động khiến cho người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình đang làm, cũng như không muốn hợp với người khác. Bạn tự tách mình ra khỏi đám đông.

Ngoài ra, bản mệnh cũng rất độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược với mình nên dù bạn có đạt được thành tích cao, người khác cũng không thấy muốn chủ động tiếp xúc, khiến cho công việc ngày càng trì trệ, ảnh hưởng đến tài lộc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ có tính cách cởi mở, phóng khoáng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nếu có gặp khó khăn, bản mệnh chắc chắn cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của người khác.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm đến nửa kia, do đó đôi bên không bao giờ cãi vã nặng lời với nhau, dù đôi bên có ý kiến trái chiều đi chăng nữa. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kiếp Tài đem lại nhiều ảnh hưởng xấu đối với người tuổi Ngọ. Có thể bạn sẽ vướng phải chuyện tranh quyền đoạt lợi giữa đồng nghiệp hoặc anh em, bạn bè. Tuy nhiên, thông qua việc này, bạn nhìn rõ bản chất của con người hơn.

Thứ Năm ngày 17/6, bạn không nên đưa ra những phán đoán võ đoán hoặc dễ dàng tin theo lời một phía từ bất cứ ai. Nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn cần biết cách quan sát đa chiều để không rơi vào bẫy của những người muốn lợi dụng mình.

Tuổi Mùi

Nhờ Tam Hội mà con giáp tuổi Mùi có thể gặp gỡ hoặc nối lại liên lạc với một người bạn đã lâu không nói chuyện với nhau. Hãy hỏi han và thực lòng quan tâm tới họ nhưng cũng lưu ý là không tiết lộ quá nhiều chi tiết không phù hợp hay không liên quan tới hai người bạn nhé.

Sự thụ động sẽ gây hại cho con giáp tuổi Mùi dưới sự tác động của Tỷ Kiên. Đây là ngày bạn cần phải bỏ đi những suy nghĩ thiếu chủ động và hướng tới những giá trị tích cực hơn cho đời sống, nếu bạn muốn mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong mọi bước ngoặt.

Tuổi Thân

Nhờ có Lục Hợp mà tuổi Thân được yêu mến hơn mọi ngày, dường như mọi người nhìn thấy mặt tốt của bạn và đối xử bạn khá hòa nhã, vui vẻ, đúng như những gì mà bạn mong chờ. Thứ Năm này rất phù hợp để bàn bạc việc hợp tác làm ăn cũng có lợi.

Thương Quan điềm báo nhiều việc chẳng lành, một ngày mà con giáp tuổi Thân nên dành thời gian để tự nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại những vấn đề khiến cho bạn đau đầu. Kim sinh xuất cho Thủy không tốt cho những quyết định quan trọng, hôm nay là ngày bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và vui chơi cùng với các thành viên trong gia đình mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp dự báo hôm nay vận trình tình cảm của bản mệnh hanh thông, tốt đẹp, hai người có nhiều cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau, thậm chí không ngại thể hiện ở nơi đông người. Đây là cơ hội cho các mối quan hệ từng rạn nứt trước đây được hàn gắn lại với nỗ lực của cả hai người.

Thực Thần xuất hiện hứa hẹn những điều rất tốt đẹp đang đợi chờ con giáp tuổi Dậu ở phía trước. Hãy chuẩn bị tinh thần để nắm bắt lấy chúng, thay vì thụ động, thay vì thờ ơ. Chính sự chủ động và năng lượng tích cực sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong ngày hôm nay đấy.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới chỉ ra thú Năm này, bản mệnh tìm ra phương thức phù hợp để thay đổi cuộc sống. Nếu thấy lời khuyên của ai đó phù hợp thì bản mệnh có thể nghe theo và thực hành xem sao. Đừng quá do dự lại đánh mất cơ hội của mình.

Đừng ngại thử sức ở một số lĩnh vực mới vì có thể mới đầu khó khăn nhưng khi bạn đã chinh phục được nó, chạm tới những giới hạn mới bạn sẽ cảm thấy tự hào về chính mình. Điều này mang lại năng lượng tuyệt vời cho bạn mà tiền bạc cũng không thể mang lại được.

Tuổi Hợi

Ảnh hưởng của Lục Xung nên con giáp tuổi Hợi dễ nóng giận hơn trong ngày thứ Năm. Để tránh việc gây ra tác động xấu tới chuyện tình cảm hiện tại thì bạn nên dành thời gian tĩnh tâm hơn là cố gắng chia sẻ hay tâm sự với một nửa của mình.

Hẳn nhiên con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi không phải luôn bằng phẳng, không phải luôn luôn dễ dàng, tuy nhiên ngày 17/6/2021, dường như Chính Quan đã giúp bạn tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm” và suy nghĩ mọi việc một cách tích cực hơn. Hãy nỗ lực nhiều hơn để khẳng định bản thân nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.