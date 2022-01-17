Tử vi của 12 con giáp từ ngày 17-23/1/2022, tiền tài, công việc có đủ, tuổi Thân tiền bạc có sự chuyển biến tích cực chuẩn bị hái 'lộc vàng'

Chuyện tình cảm của người đã có đôi có cặp không mấy yên bình, dù giữa tuần mọi chuyện có dấu hiệu hòa hoãn, nhưng sau đó mọi việc lại trở về với nguyên trạng. Công việc mệt mỏi, áp lực cũng khiến hai người xa cách hơn.

Phương diện tài lộc có dấu hiệu nhích nhẹ do có Thực Thần phù trợ. Người làm nghề tự do sẽ được trả công hậu hĩnh nhờ những đóng góp của mình. Trong khi đó, người làm công ăn lương thì nên đợi thành quả cuối cùng sẽ đến vào những ngày cuối năm.

Chuyện tình cảm lại chưa được yên bình. Bạn và người ấy vẫn thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có điều, nếu đôi bên biết thông cảm cho nhau thì mọi chuyện sẽ được hóa giải nhanh chóng, hai người ngày càng hiểu nhau hơn.

Người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, một số người còn có cơ hội phát tài nhờ vào sự may mắn của mình.

Tuổi Dần

Trên phương diện sự nghiệp, bạn liên tiếp phải đấu tranh với những người có quan điểm trái ngược, khiến mọi việc khó có thể tiến triển suôn sẻ được như dự tính ban đầu. Tuy nhiên, chỉ cần bạn giữ đúng định hướng, phân biệt đúng sai rõ ràng thì đâu khắc có đó, thậm chí bạn còn khẳng định được khả năng của mình.

Trên phương diện tài lộc, người làm nghề tự do và người làm ăn kinh doanh đều có thể thu được một khoản hời lời nhờ những quyết định chính xác từ trước đó của mình.

Tuổi Mão

Chuyện tài lộc có nhiều dấu hiệu tích cực vào đầu tuần. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá nhờ các công việc tay trái. Bạn thấy đấy, chỉ cần chăm chỉ thì bạn sẽ gặt hái được những gì xứng đáng thuộc về mình. Số tiền ấy có thể giúp bạn dư dả đón Tết.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần. Nếu như khoảng thời gian trước đó, hai người còn đặt cái tôi lên quá cao, không ai chịu nhường ai thì nay, cả hai đã nhận ra điều gì là quan trọng trong mối quan hệ của mình. Thái độ tích cực sẽ khiến tổn thương nhanh chóng được hàn gắn.

Tuổi Thìn

Tài lộc hanh thông vào cuối tuần chứng tỏ những cố gắng của bạn trong suốt cả một tuần đã được ghi nhận. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng nóng xứng đáng với những gì đã đóng góp, trong khi đó người làm ăn nắm bắt được xu thế của thị trường, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Chuyện tình cảm khởi sắc chủ yếu vào thời điểm đầu tuần. Người độc thân có thể tìm được người ưng ý trong thời gian này. Hãy trân trọng đối phương và trò chuyện với người đó nhiều hơn để đôi bên thêm hiểu rõ về nhau.

Tuổi Tỵ

Chuyện tài lộc vẫn chưa có khởi sắc nào đáng kể, dù rằng bạn đang dần quen được với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Có lẽ bạn phải tiếp tục cố gắng và chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì đồng tiền mới chảy vào túi.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng phủ một màu ảm đạm. Phần lớn thời gian, vợ chồng bạn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Dường như chẳng ai chịu chủ động nói chuyện hoặc tìm cách giải quyết khúc mắc.

\Bên cạnh đó, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Khi tham gia giao thông, bạn cần hết sức tập trung chú ý, không vi phạm các quy tắc an toàn như phóng nhanh, vượt ẩu để tránh những sự cố đáng tiếc.

Tuổi Ngọ

Chuyện tài lộc lại có những dấu hiệu triển vọng vào giữa tuần. Có lẽ công sức của bạn từ trước tới nay đã được trả giá xứng đáng. Người làm đầu tư, kinh doanh thu được một khoản lãi lời kha khá, giúp bạn thoải mái hơn trong việc mua sắm đón Tết âm lịch sắp tới.

Đáng tiếc là chuyện tình cảm lại không được như ý. Người độc thân không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình vì sợ sẽ phải chịu sự tổn thương. Chính vì vậy, bạn tìm cớ từ chối tất cả những người tỏ ý quan tâm đến mình. Với các cặp vợ chồng, dường như hai người đang ngày càng xa cách.

Tuổi Mùi

Chuyện làm ăn có dấu hiệu khởi sắc cho thấy sự vất vả của bạn đã được trả giá xứng đáng, nhưng do chi tiêu quá tốn kém nên bạn không tích lũy được nhiều.

Chuyện tình cảm có khởi sắc vào đầu tuần, song đến cuối tuần thì mâu thuẫn lại tiếp tục nổ ra. Có lẽ bạn và người ấy vẫn chưa thực sự hóa giải được những bất đồng trong quan điểm. Hai người đều cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn là ra lệnh.

Tuổi Thân

Chuyện tiền bạc lại chưa thực sự tiến triển tích cực, chỉ đến cuối tuần, Thiên Tài xuất hiện mới cho thấy người làm nghề tay trái được trả công xứng đáng. Còn nếu bạn chỉ sống dựa vào các khoản thu từ công việc chính thì có lẽ phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn và chờ đợi tuần tới.

Trên phương diện chi tiêu, Tiểu Hao cho thấy những món đồ lặt vặt sắm Tết cũng chiếm của bạn không ít tiền bạc. Vì thế, bản mệnh cần nhắc nhở bản thân giảm bớt việc mua sắm những món đồ không cần thiết, đồng thời chớ nên cả tin cho người khác vay mượn quá dễ dàng.

Tuổi Dậu

Đến cuối tuần, Chính Tài chứng tỏ những người tập trung vào sự nghiệp của mình sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng. Người làm công ăn lương dễ được thưởng nóng, trong khi đó người làm kinh doanh thu được lời lãi từ những đơn hàng tấp nập.

Chuyện tình cảm khởi sắc rực rỡ vào những ngày cuối tuần. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và tôn trọng nhau nên khó khăn nào cũng sẽ tìm được cách để tháo gỡ. Thậm chí, mỗi một khó khăn qua đi, hai người lại càng thêm hiểu về nhau hơn.

Tuổi Tuất

Phương diện tài lộc càng về cuối tuần lại càng hanh thông hơn, bạn chắc chắn sẽ có một túi tiền rủng rỉnh. Vì giữ được chữ tín nên bạn được nhiều người yêu mến và tìm cách hợp tác. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho bạn con đường đúng đắn để làm giàu.

Trên phương diện tình duyên, Thái Âm khiến nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người chân thành, vì thế, bạn cũng dần mở lòng mình hơn.

Với những người đã lập gia đình, dù mâu thuẫn, khúc mắc là chuyện khó tránh khỏi, song hai người đang ngày một hiểu cho nhau hơn. Cả hai biết đặt mình vào vị trí của đối phương để hành xử cho đúng và không vô tình làm tổn thương người ấy.

Tuổi Hợi

Chuyện tài lộc chưa có nhiều điểm sáng. Thực Thần xuất hiện vào đầu tuần cho thấy chỉ những người làm nghề tự do mới kiếm được một khoản đủ ăn đủ tiêu. Còn nếu làm việc trên các lĩnh vực khác, bạn cần tiếp tục cố gắng hơn và chờ đợi kết quả trong một, hai tuần sau đó.

Chuyện tình cảm dường như cũng có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Thậm chí, bạn cảm thấy mệt mỏi khi ở bên người ấy. Song, bạn chớ vì thế mà tìm niềm vui ở bên ngoài. Hãy luôn nhắc nhở mình giữ khoảng cách với người khác, đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi mới hối hận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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