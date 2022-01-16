4 con giáp chưa đến giao thừa đã phải 'viêm màng túi' chỉ vì tiêu xài hoang phí, cần cẩn trọng nếu không sang năm mới mất tài lộc

Dù có muốn nhanh chóng kiếm được khoản lớn hơn, bạn cũng không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo, nếu không thứ mà bạn phải đánh đổi chính là số tiền mồ hôi nước mắt mà mình đã cố gắng kiếm được từ bấy lâu nay.

Tài lộc của người tuổi Mùi có nguy cơ giảm sút khá mạnh trong khoảng thời gian giáp Tết. Dù bạn đã nỗ lực rất nhiều nhưng có thể thành quả thu về không phản ánh chính xác công sức bạn đã bỏ ra. Việc đầu tư không phải là quyết định khôn ngoan lúc này. Vận khí sa sút, tiểu nhân tiềm ẩn, bạn nên chú trọng tính an toàn khi kinh doanh hơn là mạo hiểm.

Là con giáp tốn tiền trước Tết âm lịch 2022, Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu chỉ ở vào mức ổn định trong tháng này, tức là nguồn thu của bạn chỉ có thể dựa vào nguồn thu chính. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt công việc của mình sẽ được trả lương đúng hẹn, nhưng thưởng Tết chưa chắc đã được như bạn kì vọng.

Hơn nữa, đây là tháng giáp Tết nên chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra khoản không nhỏ để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Nếu không quản lý chi tiêu hợp lý hơn, con giáp này có nguy cơ phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đập chỗ kia, cuộc sống trở nên eo hẹp.

Thu hoạch từ việc kinh doanh buôn bán vẫn có nhưng khá chậm chạp. Dù bản mệnh mong muốn tài chính có đột phá rõ ràng hơn trong tháng giáp Tết nhưng mọi việc đều cần có quá trình, nóng vội sẽ chỉ càng dễ hỏng việc chứ không đem lại lợi nhuận thật sự.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế đầu tư mới ở quy mô lớn để tránh thua lỗ, nhất là ở các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như chứng khoán, bất động sản… Tốt nhất các kế hoạch dạng này nên để sang năm mới khi vận khí có khởi sắc hẵng tiến hành. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý chuyện chi tiêu kẻo bị lạm chi cho việc sắm sửa Tết, khiến ngân sách hao hụt quá nhanh.

Tuổi Tuất

Phương diện tài lộc của tuổi Tuất trong tháng này khá bình ổn. Đây là thời điểm bản mệnh sẽ nhận được khoản tiền lương, thưởng xứng đáng cho những nỗ lực từ đầu năm đến giờ. Tuy nhiên, nếu không biết cân đối thu chi thì bạn rất dễ trở thành con giáp tốn tiền trước Tết âm lịch 2022.

Thời điểm này, các chi phí phát sinh nhiều hơn, vì thế bạn không nên chạy theo nhu cầu mua sắm của thị trường, hãy chỉ lựa chọn những mặt hàng cần thiết với gia đình. Bên cạnh đó, tần suất bạn tham gia các buổi tiệc tùng, liên hoan tăng lên khá nhiều, có những lúc phải chi tiền túi để mời người khác khiến túi tiền càng tiêu hao nhiều hơn.

Khi tiền bạc hao tổn, bạn chớ ham làm giàu nhanh chóng, tốt nhất là nếu nhìn thấy được lợi nhuận và tính khả quan trước thì hãy đầu tư.

Tuổi Thân

Trên thực tế, người tuổi Thân vẫn có thể đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính nếu chăm chỉ và nỗ lực. Tuy nhiên, do có hung tinh chiếu mệnh nên khả năng hao tiền tốn của rất lớn.

Bên cạnh việc phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các kế hoạch chuẩn bị Tết âm lịch, bạn còn có nguy cơ gặp phải tranh chấp kinh tế hoặc bị kẻ gian lừa gạt.

Vì thế, trong những vấn đề giấy tờ liên quan đến tài chính, bạn chớ nên tùy tiện ký tên vào khi chưa đọc và tìm hiểu kỹ các điều khoản và tình hình thực tế.

Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có một tháng tất bật với hàng Tết, nhưng đồng thời sức cạnh tranh trên thị trường cũng tăng cao. Bạn chớ nên “ôm” quá nhiều hàng hóa có tính thời vụ kẻo xuất hiện tình trạng tồn kho, lỗi thời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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