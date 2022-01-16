4 con giáp thần tài gõ cửa từ ngày 17-23/1/2022, hái lộc 'ào ào' vào túi, số dư trong tài khoản những ngày cuối năm liên tục nhảy số

12 con giáp tử vi 16/01/2022 12:00

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp từ ngày 17/1 đến 23/1/2022, những con giáp phát tài này đạt được mục tiêu đã đề ra, gặt hái tài lộc vào túi. Hứa hẹn đây sẽ là 1 tuần bội thu của 4 con giáp may mắn này.

Tuổi Dần

Con giáp phát tài tuần này, song mọi việc không thực sự suôn sẻ với người tuổi Dần, đặc biệt nếu bạn là người theo đuổi con đường sự nghiệp. Bạn liên tiếp phải đấu tranh với những người có quan điểm trái ngược, khiến mọi việc khó có thể tiến triển suôn sẻ được như dự tính ban đầu. Tuy nhiên, càng là khi khó khăn, bạn lại càng thể hiện được ưu điểm của mình. Cuối tuần, bạn có thể chứng minh được giá trị bản thân, được cấp trên trọng dụng và thưởng nóng.

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Tuổi Dần làm trong các ngành nghề khác có con đường tài lộc thuận lợi hơn hẳn. Người làm nghề tự do và người làm ăn kinh doanh đều có thể thu được một khoản hời lời nhờ những quyết định chính xác từ trước đó của mình. Bạn hãy tin tưởng hơn vào những quyết định trong tương lai của mình nhé.

Tuổi Sửu

Là con giáp phát tài tuần này nên người tuổi Sửu có một khoảng thời gian vô cùng suôn sẻ. Ngay từ đầu tuần, do có cát tinh chiếu mệnh và cũng do sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của chính bản thân, dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên.

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Vì thế, khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến. Cuối tuần chính là thời điểm mà phương diện tài lộc tỏa sáng rực rỡ do được Chính Tài và Thiên Tài trợ giúp. Công lao của bạn được ghi nhận và bạn được tưởng thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, một số người còn có cơ hội phát tài nhờ vào sự may mắn của mình.

Tuổi Tuất

Tuần này có thể nói là một tuần nhiều hi vọng đối với người tuổi Tuất. Do có Chính Ấn và Thiên Ấn phù trợ, người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đây chính là cơ hội để bứt phá, không chỉ đem về khoản tiền lương, tiền thưởng nóng mà còn giúp bạn chạm tới cơ hội thăng tiến, vì vậy bạn hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình nhé.

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Với người làm ăn kinh doanh, tài lộc càng về cuối tuần lại càng vượng hơn. Có lẽ ai cũng quý trọng bạn nên luôn tìm cách hợp tác với bạn, khiến các đơn hàng, hợp đồng xuất hiện tới tấp. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho bạn con đường đúng đắn để làm giàu, chỉ cần bạn chú ý lắng nghe thì có thể phát hiện được nhiều gợi ý có giá trị, giúp ích cho tương lai.

Tuổi Thìn

Có thể nói rằng tuần này là một tuần may mắn của người tuổi Thìn trên nhiều phương diện, đặc biệt là sự nghiệp và tài lộc. Nhiều cát tinh vây xung quanh hỗ trợ, bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình.

Cách nghĩ, cách làm của bạn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa. Tài lộc hanh thông vào cuối tuần chứng tỏ những cố gắng của bạn trong suốt cả một tuần đã được ghi nhận. Bạn nhận được phần thưởng nóng xứng đáng với những gì đã đóng góp.

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Người làm đầu tư kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ dàng dẫn đầu xu thế, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng. Thêm vào đó, cát tinh Thiên Đức xuất hiện là dấu hiệu khẳng định chỉ cần bạn cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân thì chuyện thăng tiến không phải là quá khó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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