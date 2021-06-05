Tử vi Chủ nhật 6/6/2021 của 12 con giáp: Thìn đường công danh rộng mở, Thân tài lộc dồi dào, Tý cẩn thận điềm xui đổ ập xuống đầu

Ngày Tý Mão tương hình điềm báo xui xẻo sẽ đến với tuổi Tý như gặp các sự cố va chạm, vấp ngã do tai nạn, bị xô đẩy. Về phần công việc khá thuận lợi, không có vấn đề rắt rối nào xảy ra. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nên có được địa vị tốt tại nơi làm việc. Tuy nhiên để thăng cấp thì còn phải nỗ lực một thời gian nữa, vì vậy cần tiếp tục ở vị trí cũ, chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm, xây dựng cơ sở vững chắc để sau này tiến xa hơn.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có thể xảy ra tranh cãi với một nửa của mình, nhân duyên của người độc thân chậm trễ.

Tuổi Sửu vận trình hanh thông, thuận lợi. Nhất là phương diện tình cảm có nhiều điểm mới. Dù độc thân hay đã có đôi có cặp thì bạn cũng đều cảm nhận được hạnh phúc đến từ những cử chỉ và sự quan tâm chân thành.

Các phương diện còn lại như công việc sự nghiệp khá trôi chảy, tài lộc và sức khỏe cũng không có điểm gì phải chê trách. Tuy nhiên mọi việc diễn ra đều đều cũng khiến một số người cảm thấy hơi nhàm chán, trong lòng sục sôi ý định muốn thay đổi không khí hoặc làm mới bản thân.

Tuổi Dần

Chủ nhật ngày 6/6/2021, vận trình tài lộc của tuổi Dần biến động mạnh, có điềm báo hao hụt, mất mát. Bạn không trực tiếp đánh rơi tiền nhưng có thể do tai nạn, va chạm, hỏng hóc đồ đạc mà phải chi một khoản không nhỏ, ảnh hưởng tới chuyện chi tiêu trong cả tháng.

Chuyện tình cảm tốt đẹp, có người mai mối cho con giáp này gặp được đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bạn cũng đã chủ động hơn và có ý kiến riêng nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân tuổi Dần sẽ biết cách phát triển mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết đường nhân duyên của tuổi Mão vượng, có thể gặp người mình thích trong hôm nay. Cả tình yêu lẫn tình bạn và các mối quan hệ xã hội đều hài hòa, giúp con giáp này có sự phấn chấn, tự tin, được nhiều người giúp đỡ, tinh thần thoải mái.

Tuy nhiên sức khỏe của tuổi Mão thì hơi kém do Mộc vượng, cơ thể ốm yếu dễ mắc các bệnh vặt như cảm cúm, viêm họng, sốt. Đừng nghĩ mùa hè mà không mắc những bệnh này vì thời tiết nắng nóng, càng ngồi điều hòa nhiều hoặc quá lạnh thì làng dễ nhiễm bệnh.

Tuổi Thìn

Tử vi Chủ nhật của tuổi Thìn tương đối tốt, làm gì cũng trôi chảy, giỏi giang, dễ dàng vì có cát tinh hỗ trợ. Bạn khẳng định được vị trí và tài năng tại nơi làm việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhờ vậy mà cấp trên, đồng nghiệp hết lời khen ngợi, tán thưởng.

Về phương diện tình cảm có cả tin vui lẫn những chuyện không hài lòng. Mối quan hệ với người nhà vẫn còn căng thẳng vì bất đồng quan điểm, đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung. Riêng về tình cảm cá nhân thì tốt hơn, tuổi Thìn đang có mối quan hệ ổn định và có thể hướng tới mục tiêu lâu dài.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp ngày 6/6/2021 tiết lộ là một ngày tốt lành của tuổi Tỵ, công danh phát triển, mọi người đều nhìn thấy rõ sự năng động và thăng tiến của bản mệnh. Nếu ai đó đang mong ngóng tin vui từ công việc thì có thể sẽ nhận được câu trả lời trong ngày này.

Phương diện tài lộc vẫn giữ ở mức trung bình, nếu công việc phát triển thì tình hình cũng sẽ cải thiện hơn. Ngoài ra nếu bạn biết cách quản lý tài sản, tích lũy từ bây giờ thì tới cuối tháng cũng không lo túng thiếu, có thể thoải mái lo lắng các phương diện khác mà không sợ thiếu tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi Chủ nhật của tuổi Ngọ tương đối nhàn nhã vì có người giúp đỡ trong công việc nên ít bận rộn và vất vả hơn hẳn. Mọi nhiệm vụ được giao bạn đều hoàn thành khá ổn, kết quả khả quan. Cuối tuần có thể yên tâm nghỉ ngơi sớm hơn thường lệ mà không lo lắng có việc đột xuất xảy ra.

Song vận điểm đáng chú ý chính là điềm báo mất tiền, bị trộm cắp khi ra ngoài, nên cần đặc biệt chú ý, không mang quá nhiều tiền mặc hoặc tài sản có giá trị bên người, cẩn thận hết mức có thể. Ngoài ra bản mệnh cũng không nên đầu tư, cho vay tiền hoặc tin tưởng vào lời hứa hẹn của người khác.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đón ngày Chủ nhật hanh thông, rộng mở, bạn làm việc với tinh thần hăng hái, tràn đầy năng lượng và có nhiều quyết định quan trọng. Mặc dù công việc có bận rộn hơn thường ngày nhưng bạn vẫn chẳng nề hà, hắng hái làm việc nên hiệu quả gấp đôi gấp ba người khác.

Dẫu biết công việc quan trọng nhưng cũng nên biết giới hạn bản thân ở đâu, đừng ôm đồm quá nhiều mà sinh bệnh. Bản mệnh nên dành thời gian cuối tuần này để nghỉ ngơi hợp lý, tái tạo lại sức lao động, lập kế hoạch cụ thể và cố gắng theo sát để không bị chậm trễ, không nên cố gắng một mình.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, nếu làm trong lĩnh vực tài chính thì nên nắm bắt cơ hội thật tốt. Các thông tin bên lề cũng có độ chính xác tương đối cao bạn có thể tham khảo để đánh giá tình hình và đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

Tài lộc của bản mệnh có đấu hiệu tăng nhưng các quản thu chưa nhiều, lại thêm điềm báo mất mát tài sản, hư hỏng đồ đạc phải sửa chữa hoặc ốm bệnh phải thăm khám nên tiền bạc không quá dư dả. Tuổi Thân cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh mua sắm những thứ không cần thiết rồi sẽ phải đi vay mượn người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới, ngày Dậu Mão tương hại nên bản mệnh cần chú ý họa tiểu nhân gây hại. Người này có thể rất gần gũi, thân thiết với bạn nên mới biết rõ lúc nào sơ hở mà ra tay. Kiến nghị bản mệnh không nên chủ quan tin người, cần kiểm chứng bất cứ thông tin hay lời mời chào hấp dẫn nào.

Nhân duyên và các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn ăn nói khéo léo, thái độ chân thành và biết cách làm mọi người vui vẻ nên trở thành tâm điểm của đám đông, dễ được người khác phái chú ý, theo đuổi tận tình.

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho biết mọi chuyện của tuổi Tuất khá tốt đẹp, gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Bản mệnh có một sự khởi đầu mới mẻ, sáng tạo vượt trội, bản mệnh nỗ lực hết mình vì công việc với tinh thần say mê.

Chuyện tình cảm gia đình đặc biệt tốt, các mối quan hệ hài hòa, có thể cùng người thân ăn bữa cơm thân mật hoặc trò chuyện vui vẻ. Sự nương tựa lẫn nhau sẽ giúp tuổi Tuất vững vàng hơn, không còn cảm thấy cô đơn trên bước đường đời vì lúc nào cũng có điểm tựa vững chắc.

Tuổi Hợi

Xem tử vi ngày mới của tuổi Hợi dự báo mọi chuyện rất tốt lành, hài hòa. Trong nhà có tin vui, tin mừng nên mọi người rất vui vẻ, cởi mở với nhau, không khí rôm rả lây sang cả con giáp này, giúp tinh thần phấn chấn hơn hẳn, muốn được về nhà sớm để cùng tận hưởng niềm vui.

Đặc biệt hôm nay bạn có nhiều ý tưởng độc đáo, cách suy nghĩ và nhìn nhận đặc biệt nên rất có lợi cho công việc. Điều này còn giúp tuổi Hợi có cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn, các ý tưởng hay ho mà bạn đề xuất đều được đông đảo mọi người hưởng ứng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.