3 tháng tới, 3 con giáp này cứ thành tâm cúi lạy Thần tài thì Ngài sẽ gật đầu phù hộ, tiền về đầy tay

12 con giáp tử vi 04/06/2021 18:00

3 tháng tới, 3 con giáp may mắn này cứ thành tâm cúi lạy Thần tài thì Ngài sẽ gật đầu phù hộ, tiền về đầy tay, tài khoản nhảy số liên tục, cuộc sống khá giả, thoải mái.

Tuổi Dần

Mặc dù trên chặng đường tìm kiếm tài lộc, Tuổi Dần có thể phải trải qua nhiều khó khăn do bị tiểu nhân quấy phá nhưng điều đó chẳng làm cho con giáp này nản chí, càng không thể ngăn được bước chân của bản mệnh. Đặc biệt 3 tháng tới, bản mệnh cứ thành tâm, vận may ắt sẽ rơi trúng đầu.

3 tháng tới là thời điểm tài lộc càng dồi dào sung túc, con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện kiếm tiền để chi tiêu cho những ngày sắp tới. Bản mệnh cứ việc ngồi mát ăn bát vàng nhé.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh tính tình ấm áp, thật thà, thận trọng, các bạn luôn biết dùng sự tài trí của bản thân để giải quyết những việc mình gặp phải.

Theo tử vi học, trong giai đoạn này, người tuổi Hợi nhờ có sao tốt là “Long Đức” chiếu mệnh nên các bạn có cơ hội gặp nhiều may mắn, nhờ đó mà con giáp này vốn có vận thế tốt nay lại càng trở nên vượng phát hơn, nhất là về mặt cơ hội kiếm tiền. Con giáp may mắn người có thể sẽ được đón nhận những khoản tiền bất ngờ nằm ngoài tính toán.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

3 tháng tới thực sự rất đẹp với những người sinh năm Sửu. Biểu hiện rõ nhất là trong thời gian này, con giáp này đã có thể đón nhận vận may, được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Thậm chí các bạn sẽ không tưởng tượng được rằng mình có thể sẽ được nhận một khoản tiền bất ngờ nào đó vào giai đoạn này. Sửu là một con giáp chăm chỉ, chất phác, làm việc cần mẫn, không tính toán thiệt hơn nên nhiều khả năng, các bạn sẽ nhận được tiền thưởng từ cấp trên trong dịp này nữa đấy.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

100 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài 'độ' hết mình nên liên tục 'trúng quả', đếm tiền mỏi tay

100 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài 'độ' hết mình nên liên tục 'trúng quả', đếm tiền mỏi tay

100 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài phù hộ hết mình nên liên tục thắng lớn, đếm tiền mỏi tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp gặp may 12 con giáp tử vi 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 44 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực