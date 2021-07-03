Đường tình duyên của con giáp này hôm nay khá may mắn. Người độc thân sớm tìm được một nửa phù hợp, các cặp đôi dần tính tới chuyện thành người thân một nhà khi tình cảm ngày càng dạt dào và cả hai luôn lo lắng và chăm sóc cho nhau.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, ngày Dậu Tý Tương Phá, người tuổi Tý nên cẩn trọng vì Chủ Nhật này, bạn có điềm báo dễ gặp họa bất ngờ.

Tuổi Sửu

Chủ Nhật này xuất hiện Tam Hợp nâng đỡ rất nhiều cho đường tài lộc của người tuổi Sửu. Vận khí lên cao, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc.

Lại thêm Thiên Tài độ mệnh, việc hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh trong tuần mới sắp tới. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải xem xét lại kế hoạch chi tiêu của mình để không khiến tiền bạc thất thoát dễ dàng.

Tuổi Dần

Ngày 4/7, người tuổi Dần bị họa Kiếp Tài ngáng trở nên tình hình tài chính gặp nhiều trở ngại. Điềm báo tử vi cho thấy có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm và đánh mất tài lộc trong tay vì thiếu kiến thức mà mù quáng đâm theo lợi nhuận.

Ngày Mộc khắc Thổ, tình cảm của con giáp này và nửa kia khó mà được yên bình trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão Dậu Tương Xung nhắc nhở người tuổi Mão cần tập trung giải quyết các nhiệm vụ và cả rắc rối trong công việc. Thời điểm này, công việc có thể gặp nhiều trở ngại, ai cũng đang bận sứt đầu mẻ trán, nhưng nếu bạn còn giữ thái độ nhởn nhơ và dửng dưng thì rất có thể sẽ bị cấp trên phê bình thậm chí trách phạt.

Trong ngày ngũ hành Mộc – Thổ xung khắc, bản mệnh có thể sẽ gặp phải những chuyện buồn trong đường tình cảm. Đôi lứa có nhiều hiểu lầm, nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi. Dù yêu thương nhau nhưng cái tôi quá lớn khiến không ai là người chịu xuống nước và làm lành với nhau.

Tuổi Thìn

Trong ngày Chủ Nhật, người tuổi Thìn được Lục Hợp che chở nên công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn khá. Lúc này bạn có thể bàn bạc những kế hoạch cho tuần mới, nhất là những kế hoạch lâu dài.

Chính Tài ở bên, thu nhập chính của con giáp này khá ổn định và không cần phải quá lo lắng về việc kiếm tiền. Thay vào đó, hãy tập trung làm việc của mình cho thật tốt, bạn sẽ sớm đạt được kết quả xứng đáng với công sức của bản thân.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên công danh sự nghiệp có những bước tiến khá xa. Được quý nhân tương trợ, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt làm nền tảng cho phát triển sau này.

Chủ Nhật này, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn vì đôi bên thiếu sự tương tác với nhau. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ mọi nỗi niềm với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng có nói ra người ấy cũng không giúp được gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Thực Thần che chở nên không cần lo lắng chuyện tiền bạc trong ngày 4/7. Con giáp này nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán thì càng phát tài phát lộc, tiền bạc nhiều không đếm xuể.

Trong ngày này, các cặp đôi cần đề phòng kẻ thứ 3 xuất hiện, chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình. Đừng để những lần giận dỗi, hiểu lầm trở thành cơ hội để người khác phá hoại hạnh phúc mình đang có.

Tuổi Mùi

Thiên Tài ghé thăm mang lại vượng vận tài lộc cho người tuổi Mùi. Thậm chí có người còn được nhận thưởng, có khoản tiền lớn bất ngờ.

Nhân cơ hội phát tài nhanh, đang may mắn, con giáp này không nên ngồi không hưởng thụ mà cần chăm chỉ làm ăn hơn để có của ăn của để. Nhất định là không nên ba hoa nếu không sẽ có kẻ xấu ghen tị mà tìm cách lừa gạt, chiếm đoạt của bạn.

Tuổi Thân

Chính Quan xuất hiện trong tử vi Chủ Nhật của người tuổi Thân báo hiệu một ngày làm việc hiệu quả của bản mệnh. Dù là cuối tuần nhưng bạn luôn cống hiến hết mình, không quản ngại khó khăn để giành lấy thành công, đạt được mục tiêu mình mong muốn.

Nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại, những chú Khỉ chắc chắn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, con đường thăng tiến của bạn nhờ vậy cũng rộng mở. Đến lúc đó thì còn lo gì thu nhập không được như mức mong đợi nữa?

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày 4/7, bạn dễ sinh cảm giác buồn phiền vì không hài lòng với những việc mình làm cũng như việc xung quanh mình. Hãy chắc rằng bạn đang không đổ lỗi cho hoàn cảnh và tự nhìn nhận ra vấn đề của mình cũng như xử lý mọi việc.

Thiên Quan giáng họa khiến con giáp này dễ bị tiểu nhân gây khó dễ trong công việc, khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian quy định. Điều này sẽ mang tới kha khá rắc rối đó.

Tuổi Tuất

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Tuất cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi trong ngày cuối tuần này. Những lời đồn đoán, đặt điều sai trái về bản thân mình có thể khiến bạn khó chịu, thậm chí tổn thương.

Chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng êm đềm trong ngày 4/7 này. Cả bạn và người ấy dù đều bận rộn công việc riêng nhưng không quên dành thời gian quan tâm và vun vén tình cảm của mình.

Tuổi Hợi

Nhờ có Chính Ấn, người tuổi Hợi nếu giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ thì hứa hẹn bạn sẽ có một tương lai tươi sáng. Bạn là người có tài, vì thế, hãy biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu tham vọng những vẫn phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ.

Vì luôn nỗ lực không ngừng trong công việc nên nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày Chủ Nhật. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc nhận được lời khích lệ của cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.