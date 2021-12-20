Từ ngày 20/12 đến 26/12/2021, 3 con giáp 'phất' lên trông thấy, hái tài lộc đầy túi trong những ngày cận kề giáng sinh, tha hồ nhận cơm 'mưa tiền'

Bạn sẽ phải đấu tranh nhiều với cấp trên và đồng nghiệp nếu muốn giữ vững định hướng của bản thân. Tuy nhiên, chỉ cân có cách hành xử đúng đắn và luôn kiên định với mục tiêu thì chẳng thử thách nào có thể cản bước bạn.

Người làm nghề tự do cũng được khách hàng, đối tác tin cậy, giúp mở rộng hợp tác. Bạn có thể tìm ra hướng đi mới phù hợp với tiềm lực của mình, vì thế hãy dũng cảm thử sức nhé. Còn với người làm công ăn lương, để nhận được tiền lương, tiền thưởng, có thể bạn sẽ phải vượt qua không ít khó khăn.

Với người làm công ăn lương, khoản tiền thưởng nóng của bạn chủ yếu lại đến vào đầu tuần, khi bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, khoảng thời gian về sau, bạn đừng coi thành công của mình là cái cớ để kiêu ngạo, coi thường hoặc bỏ ngoài tai lời người khác, nếu không, bạn sẽ vướng phải rắc rối đấy.

Người làm ăn được nhận tiền lãi từ các khoản làm ăn trước đó, đồng thời tìm được cơ hội phù hợp để mở rộng các mối làm ăn. Bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người nên làm gì cũng được giúp đỡ.

Tuổi Dậu

Chính Quan và Chính Ấn sẽ giúp người tuổi Dậu rất nhiều trong quá trình vươn lên khẳng định bản thân. Người làm công ăn lương hãy mạnh dạn nêu ý kiến của bản thân, bạn có thể giúp tập thể tìm ra những hướng đi mới, khắc phục khó khăn còn tồn tại.

Lãnh đạo chắc hẳn cũng sẽ nhận ra rằng bạn là người không thể thiếu trong tập thể, vì vậy không ngại thăng chức hoặc ít nhất là tăng lương cho bạn.

Chuyện làm ăn của người làm kinh tế có dấu hiệu phát triển đáng kể vào cuối tuần. Có thể bạn nhận được sự tin cậy của khách hàng, khiến đơn hàng đổ về tới tập.

Một vài người còn nhận được tiền ủng hộ của người thân quen, giúp mở rộng quy mô làm ăn. Nếu cảm thấy cơ hội nào phù hợp với mình, bạn nên chủ động nắm bắt ngay, chớ chần chừ do dự kẻo thời cơ trôi qua mất.

Tuổi Tỵ

Đây chính là lúc bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình cố gắng vượt qua, bởi thành công sẽ nằm ngay ở phía trước. Chuyện làm ăn sẽ dần có những dấu hiệu phát triển tích cực, bất kể bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa.

Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng, người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới, đem tiền bạc về túi nhanh chóng.

Có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu con giáp phát tài tuần này đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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