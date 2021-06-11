Từ hôm nay đến Tết Đoan Ngọ 5/5 âm lịch: 3 con giáp giàu không ‘đỡ’ nổi, rất dễ thành đại gia

Tử vi hàng ngày cho biết, vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang trên đà đi lên, nhất là trong vòng từ hôm nay đến ngày Tết Đoan Ngọ 5/5 âm lịch thì sẽ phất lên như diều gặp gió. Con giáp này có quý nhân ở bên cạnh mọi nơi mọi lúc, chỉ dẫn cho cách hái ra tiền, gom bạc tỷ về tay. Trong thời gian này, Thân hãy tranh thủ quơ hốt tài lộc kẻo bỏ lỡ rồi lại hối tiếc.

Công việc của người tuổi Thân trong thời gian này khá khởi sắc, sau đó sẽ đi theo một đường thẳng tương đối ổn định, không bị gấp khúc, nghĩa là Thân sẽ ít gặp phải trắc trở, khó khăn như trước. Tuy nhiên, tử vi cũng cho biết không nên ỷ lại vào sự may mắn, bởi đó là thứ dễ đến nhưng cũng mau đi, cơ bản là tự thân nắm giữ và không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Tuất đang có khá nhiều dự định lớn. Thời gian tới chính là lúc mà con giáp này có thể thực hiện chúng bởi Tuất sẽ có cát tinh chiếu mạng, may mắn vây quanh nên không lo ngại rủi ro. Đầu tư 1 thì ăn lời 10, Tuất chỉ cần tỉnh táo chọn đúng chỗ làm ăn, nỗ lực hơn nữa thì tài lộc chẳng ngần ngại gì mà không chui vào túi của con giáp này.

Công việc, tiền bạc của Tuất trong những ngày tới vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Đến lượt những người tuổi Tí là con giáp được Thần Tài ưu ái cho hưởng lộc lá vô biên trong nhiều ngày tới. Con giáp này sắp bước vào thời vận hoàng kim rực rỡ, mọi thứ dường như đều đang trải thảm đón chờ sẵn con giáp này. Sự nghiệp của Tí cũng được thăng hoa, Tí được cấp trên khen ngợi, cho hưởng phần thưởng lớn.

Trước ngày Tết Đoan Ngọ, Tí được hưởng ngay phần thưởng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, những ai tuổi Tí đều có một ý chí kiên cường, mạnh mẽ, không vì khó khăn mà nản lòng. Bởi vậy nên làm gì thì Tí cũng đều mang về thành quả cao, thu nhập cũng theo đó mà ổn định và dồi dào. Thời gian tới Tí không cần phải bận tâm chuyện tiền bạc như trước nữa.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.