10 ngày cuối tháng 6/2021: 3 con giáp khởi vận phát tài, tiền vô như nước, phúc khí như thần

12 con giáp tử vi 10/06/2021 08:43

Lá số tử vi hàng ngày của 3 con giáp này đã khẳng định, chỉ trong vòng 10 ngày cuối cùng của tháng 6/2021, tài lộc, may mắn sẽ thi nhau ập đến bên các con giáp này.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày đã nói thì không thể trật đi đâu được, thời gian vừa qua, những người tuổi Dậu đã phải trải qua một giai đoạn khá khó khăn của bản thân. Công việc, tiền của cứ lên xuống thất thường, khó kiểm soát. Tuy nhiên, khi bước vào 10 ngày cuối cùng của tháng 6 dương lịch này, những điều không may đó đều tan biến hết.

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 May mắn sẽ đến và xua đi xui xẻo cho người tuổi Dậu trong 10 ngày cuối tháng 6 - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này bỗng chốc nhận về tay rất nhiều tài lộc, là những khoản đầu tư, khoản thu nhập ở bên ngoài mà Dậu đã dày công nỗ lực. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Dậu sống khá nội tâm, không hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Tuy nhiên, nếu biết chọn đúng người để tâm sự thì Dậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn thay vì chỉ dằn vặt mãi trong lòng.

Tuổi Tí

Trong số 12 con giáp thì người tuổi Tí được xem là con giáp khá may mắn vì được trời ban cho trí thông minh, nhanh nhẹn hơn người. Tí làm gì cũng đạt kết quả cao, mang về thu nhập lớn cho bản thân mình. Tử vi học có nói, trong số 10 ngày cuối cùng của tháng 6/2021 này, Tí tiếp tục giữ vững được thế mạnh của mình, làm việc nào trúng ngay việc nấy, lộc lá đề huề, thu nhập mỗi ngày một tăng.

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 Tí đích thị là con giáp được trời ưu ái vì cho hưởng lộc lá liên miên trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đa phần có tính cách hiền hậu, không muốn tham gia vào những chuyện thị phi, hãm hại ai bao giờ. Tuy nhiên, bản thân con giáp này lại bị rất nhiều người muốn hãm hại vì ghen tỵ với Mùi. Trời sinh tuổi Mùi nếu không giàu trong trứng nước thì cũng có số làm đại gia, sớm muộn gì cũng có trong tay tài sản nứt đố đổ vách. Do đó, khó mà thoát khỏi lòng đố kỵ của thiên hạ, đặc biệt là trong 10 ngày cuối tháng này, Mùi nên cẩn trọng vẫn hơn.

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 Sự giàu có của Mùi khiến một vài người nảy lòng đố kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, cũng trong thời gian này, công việc của Mùi có sự thay đổi tương đối lớn. Nếu vẫn làm công việc cũ thì Mùi có khả năng được thăng chức tăng lương. Còn nếu thay đổi công việc mới thì sẽ tìm ngay được công việc có thu nhập cao ngất ngưởng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Xin chúc mừng 3 con giáp được tử vi hàng ngày gọi tên dưới đây bởi không phải ai cũng được may mắn như vậy khi có cát tinh chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ và Thần Tài dẫn lối.

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