Top 3 con giáp thổi bay xui xẻo, chào đón toàn vận may, an nhàn hưởng lộc lá trong 2 tuần tới

12 con giáp tử vi 08/06/2021 11:13

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, trong vòng 2 tuần tới đây, các con giáp sau sẽ nhận được may mắn liên hồi, tiền của ào ào về túi không đếm kịp.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày dự đoán người tuổi Thân sẽ có sự thay đổi bất ngờ trong vòng 2 tuần tới. Đó có thể là một bước ngoặc quan trọng trong sự nghiệp của Thân, giúp con giáp này gặt hái được thành công lớn. Con giáp này có thể được cấp trên giao cho một trọng trách và gặp một vài khó khăn. Tuy nhiên, mọi thứ đều sẽ hoàn thành tốt nhất, giúp Thân ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp.

tu vi hang ngay 1
 Công việc của người tuổi Thân trong 2 tuần tới sẽ vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc, Thân có nhiều cơ hội kiếm được khoản tiền lớn, nhờ sự chăm chỉ và trí thông minh của mình. Lộc lá sẽ tìm đến vây quanh con giáp này trong suốt thời gian tới. Điều quan trọng là Thân có biết nắm bắt hay không mà thôi.

Tuổi Ngọ

Trong vòng 2 tuần tới đây, những ai tuổi Ngọ đều có một chuỗi ngày khá êm đềm, công việc thì thuận lợi, gặp được đối tác, hợp đồng lớn; kéo theo tài lộc cũng “lên hương”, tăng đều đều. Nhìn lại khoảng thời gian trước đó, Ngọ đã từng trải qua quá nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng con giáp này có thể yên tâm, bởi vận may của Ngọ đang rất “đỏ”, trong 2 tuần tới con giáp này chỉ toàn đón nhận tin vui.

tu vi hang ngay 2
 Ngọ có thể đón nhận toàn tin vui trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu như những ngày vừa qua, người tuổi Mão đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí liên tục gặp chuyện không may thì trong 2 tuần tới đây, những điều tốt đẹp sẽ tìm đến, thổi bay những xui xẻo trước đó. Mão có thể yên chí làm việc chuyên tâm, không phải lo bị cạm bẫy, thị phi tìm tới.

tu vi hang ngay 3
 May mắn sẽ tìm đến, xua tan những khó khăn, xui xẻo trước đó cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những ai cầm tinh tuổi Mão còn có cơ may đổi đời, có thể nhận được một món quà lớn, trúng số, tiền thưởng khủng. Nhờ phúc tinh chiếu mệnh, tài lộc của con giáp này sẽ đi lên theo đường thẳng đứng, ai thấy cũng phải ghen tỵ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ hôm nay đến hết tháng 6/2021: 3 con giáp ước tiền có tiền, muốn gì được nấy ai cũng phải ghen tỵ

Từ hôm nay đến hết tháng 6/2021: 3 con giáp ước tiền có tiền, muốn gì được nấy ai cũng phải ghen tỵ

Dự đoán mới nhất của tử vi hàng ngày cho biết, có 3 con giáp cực kỳ may mắn, nhận muôn vàn tài lộc của trời ban trong thời gian từ hôm nay đến hết tháng 6 dương lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực