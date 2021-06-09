3 con giáp siêu giỏi kiếm tiền, GIÀU SANG BẤT CHẤP trong vòng 21 ngày tới

12 con giáp tử vi 09/06/2021 09:44

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, trong vòng 21 ngày tới đây, các con giáp sau không giàu lên sẽ là chuyện lạ, tiền của tới tấp, lúc nào cũng rủng rỉnh trong người.

Tuổi Tí

Vận trình tài lộc người tuổi Tí trong 21 ngày tới vô cùng tươi sáng, tiền của chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Các khoản thu nhập của Tí liên tục đổ dồn về trong khoảng thời gian này. Bản thân luôn khao khát kiếm tiền nên con giáp này đang làm nhiều công việc một lúc, các khoản thu nhờ đó cũng tăng lên không kể.

tu vi hang ngay 1
 Tiền bạc sắp ập vào người con giáp này trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, trong thời gian 21 ngày tớ đây, không chỉ có tài lộc khởi sắc mà công việc, tình duyên của Tí cũng đều “lên hương”. Tí đôi khi bản tính hơi nóng nảy, nhưng biết kiềm chế thì mọi sự lại đều an yên. Tử vi có nói, mọi việc thành ra như thế nào đều là do bản thân mình, Tí cứ theo đó mà làm, sẽ không phải lo thị phi, rắc rối.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ đa phần thông minh, sắc sảo, làm ăn lúc nào cũng đi đầu và đạt thành quả lớn. Tử vi bói ra trong 21 ngày tới đây, những ai tuổi Tỵ sẽ có cơ may lớn trong chuyện làm ăn, bỗng chốc thành đại gia tiền nhiều không kể. Tỵ là con giáp khá mạnh mẽ, cứng rắn, không có chuyện nào làm khó được, thế nên dù trong thời gian tới có chuyện rắc rối nào xảy ra thì cũng không khiến con giáp này gục ngã được.

tu vi hang ngay 2
 Chuyện làm ăn của Tỵ bỗng chốc “lên hương” trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

21 ngày tới đây tuy không quá dài nhưng cũng đủ để người tuổi Mùi có thể quơ tay hốt trọn tài lộc trong thiên hạ về túi của mình. Con giáp này có khá nhiều mối làm ăn bên ngoài, đây sẽ là thời điểm Mùi có thể nhận về những phần thưởng xứng đáng cho bản thân.

tu vi hang ngay 3
 Những thành quả ngọt ngào đang chờ đợi Mùi ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, người tuổi Mùi trong 21 ngày tới có thể gặp một vài rắc rối nhỏ, có thể bị tiểu nhân lừa gạt. Nếu tỉnh táo con giáp này sẽ không bị mắc bẫy. Nhưng chẳng may Mùi sa lưới thì cũng không có gì phải buồn và hãy xem đây như một bài học đắt giá dành cho mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top 3 con giáp thổi bay xui xẻo, chào đón toàn vận may, an nhàn hưởng lộc lá trong 2 tuần tới

Top 3 con giáp thổi bay xui xẻo, chào đón toàn vận may, an nhàn hưởng lộc lá trong 2 tuần tới

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, trong vòng 2 tuần tới đây, các con giáp sau sẽ nhận được may mắn liên hồi, tiền của ào ào về túi không đếm kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 26 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực