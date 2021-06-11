Kể từ giữa tháng 5 âm lịch trở đi, 3 con giáp phúc phần hơn tiên, tài lộc vô đối, sự nghiệp thăng hoa

Theo lá số tử vi hàng ngày mà các chuyên gia vừa luận ra thì người tuổi Mùi có vận số cực kỳ tốt trong khoảng thời gian tới. Đặc biệt là từ giữa tháng 5 âm lịch trở đi, con giáp này muốn gì được nấy, cầu tiền có tiền, cầu sự nghiệp có luôn sự nghiệp. Mọi thứ dường như đều ở trong tầm tay của Mùi.

Những người tuổi Mùi sắp có một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của mình. Họ vượt qua được trắc trở trước mắt và leo lên ngồi ở một ví trị không ai ngờ tới. Nếu những người làm công việc tự do, tự làm ăn kinh doanh thì sẽ gặp được mối làm ăn lớn, đôi bên cùng có lợi. Mùi không nên chỉ thu lời về bản thân mà cũng nên nghĩ cho đối tác để sự giàu có được vững bền.

Tử vi học đã nói, chỉ cần bước qua giữa tháng 5 âm lịch, xem như người tuổi Dậu đã vượt qua được đại nạn của mình. Con giáp này trước đây bị hung tinh chiếu mạng, làm gì cũng thất bại, công việc trì trệ, tài lộc đi xuống. Tuy nhiên, cuộc đời lúc thăng lúc trầm, sự lạc quan đã giúp Dậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và cùng chờ đón những điều tốt đẹp phía trước. Theo tử vi thì trong thời gian giữa tháng 5 âm lịch trở đi, người tuổi Dậu có cơ may đón lộc vào nhà, công việc hanh thông thuận lợi đủ đường.

Vượt qua khó khăn, gian khổ, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu bản tính chăm chỉ, siêng năng cần cù không ai sánh được. Con giáp này tuy không sinh ra trong gia đình giàu nứt đố đổ vách thì sớm muộn gì cũng tự xây dựng được cơ ngơi vững chãi riêng cho mình. Nhà trời đã ấn định số mệnh người tuổi Sửu là phải giàu có, cho nên suốt cuộc đời, họ lúc nào cũng cố gắng làm lụng chăm chỉ, tiết kiệm tiền của, để có một cuộc sống tốt hơn.

Sự chăm chỉ kết hợp với may mắn trời ban sẽ giúp Sửu làm nên chuyện lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 5 âm lịch trở đi, những ai tuổi Sửu đều nên chuẩn bị sẵn tinh thần kẻo tài lộc ập đến bất ngờ không thể đỡ. Tử vi cũng cho biết, trong khoảng thời gian này, Sửu nên chăm chú công việc của mình, đừng để tâm đến những chuyện thị phi bên ngoài, kẻo ảnh hưởng đến vận trình đi lên của mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.