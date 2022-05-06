Từ giờ đến cuối năm 2022: 3 con giáp vô cùng may mắn, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, hưởng trọn vinh hoa phú quý cả đời

12 con giáp tử vi 06/05/2022 16:30

Thời gian từ giờ đến cuối năm 2022, có 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp may mắn thành công, giàu sang phú quý không ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, chan hòa và luôn biết dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà cuộc sống của tuổi Mão luôn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng vượt qua được mọi sóng gió.

Con giap may man 1
Từ giờ đến cuối năm 2022, người tuổi Mão có quý nhân phù trợ, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, thời gian từ giờ cho đến cuối năm 2022, người tuổi Mão có quý nhân phù trợ, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng sẽ dần được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, con giáp may mắn này còn có thêm cơ hội đầu tư sinh lời, làm đâu thắng đó, thu nhập tăng cao, cuộc sống giàu sang viên mãn ai ai cũng phải ước mơ.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ khá thông minh và tài giỏi. Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Từ giờ đến cuối năm 2022: 3 con giáp vô cùng may mắn, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, hưởng trọn vinh hoa phú quý cả đời - Ảnh 2
Từ giờ đến cuối năm 2022, người tuổi Tỵ buôn may bán đắt, mở rộng sự nghiệp, giàu lên nhanh chóng. - Ảnh minh họa: Internet

Khổ tận cam lai, thời gian trước vất vả bao nhiêu thì từ giờ đến cuối năm 2022, người tuổi Tỵ thay đổi vận mệnh ngoạn mục bấy nhiêu. Con giáp này được dự đoán sẽ có vận trình suôn sẻ, tương lai rộng mở. Người trẻ thi cử đỗ đạt. Người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt, có cơ hội mở rộng sự nghiệp, giàu lên nhanh chóng.

 

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

Con giap may man 3
Cuối năm 2022 mang đến cho người tuổi Dậu cơ hội bùng nổ tài lộc. - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, thời gian cuối năm 2022 hứa hẹn mang đến cho người tuổi Dậu cơ hội bùng nổ tài lộc. Nhờ sự chăm chỉ và tận tâm, không khó để bạn biến mọi ước mơ thành hiện thực trong năm nay. Cuộc sống của tuổi Dậu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Những người sinh vào ngày Âm lịch này chuẩn bị đón nhận HỶ SỰ LIÊN MIÊN, MAY MẮN TỚI TẤP, tháng 4 Âm lịch là thời điểm dễ dàng đổi vận

Những người sinh vào ngày Âm lịch này chuẩn bị đón nhận HỶ SỰ LIÊN MIÊN, MAY MẮN TỚI TẤP, tháng 4 Âm lịch là thời điểm dễ dàng đổi vận

Bước vào tháng 4 Âm lịch, những người sinh vào ngày này đều gặp nhiều hỷ sự lẫn may mắn trong mọi việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tâm linh tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 11 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết