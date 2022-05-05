Top 3 con giáp nữ dù lười biếng nhưng vận số tốt, được chồng hết mực chiều chuộng, yêu thương

12 con giáp tử vi 05/05/2022 20:30

Nhiều người cho rằng bản thân cần phải chăm chỉ nỗ lực trở thành người phụ nữ hoàn mỹ thì mới có được hạnh phúc, nhưng thực tế không hẳn là vậy.

Phụ nữ tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý tính tình dịu dàng như nước nhưng cũng vô cùng cao ngạo, không bao giờ để đàn ông điều khiển mà ngược lại họ còn mang một sức hút bí ẩn. Thêm vào đó, những người phụ nữ tuổi Tý rất thông minh, họ không cần phải làm gì cả cũng được nhiều người đàn ông yêu mến. Con giáp may mắn có rất nhiều mẹo để nắm được trạng thái tâm lý của đàn ông.

Con giap may man 1
Cuộc sống của phụ nữ tuổi Tý sau kết hôn được hưởng thụ niềm vui nhiều hơn lúc chưa kết hôn nữa. - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tý khi chưa kết hôn, những người theo đuổi họ nhiều đến mức có thể lấp đầy một chuyến tàu hỏa. Tuy nhiên ngay cả sau khi kết hôn họ cũng sẽ không trở thành một người phụ nữ truyền thống. Ngược lại họ vẫn gặp gỡ bạn bè và đi mua sắm giống như thời độc thân.

Nhiều người đàn ông sau khi đã kết hôn sẽ không còn cảm giác mới mẻ, tuy nhiên nếu kết hôn với phụ nữ tuổi Tý thì hoàn toàn khác, dù cô ấy lười biếng không làm việc nhà nhưng lại có thể khiến đàn ông sẵn sàng giúp cô ấy rửa bát, nấu cơm. Cuộc sống của phụ nữ tuổi Tý sau khi kết hôn có lẽ còn được hưởng thụ niềm vui nhiều hơn lúc chưa kết hôn nữa.

Phụ nữ tuổi Thìn

Đàn ông tuổi Thìn có phong thái, phụ nữ tuổi Thìn lại có khí chất. Phải nói tuổi Thìn là con giáp có khí chất quý tộc nhất trong 12 con giáp. Phụ nữ tuổi Thìn cũng giống như những con rồng vậy, họ có khí chất cao quý như một phú bà mà người khác không thể bắt chước được.

Con giap may man 2
Phụ nữ tuổi Thìn được trời ban phước lành, tìm được một người chồng tốt và yêu thương họ. - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Thìn xinh đẹp, hào phóng và cao quý giống như một chú chim hoàng yến vậy. Họ có thể dễ dàng dùng sự mềm mỏng và khôn khéo của mình khiến chồng làm bất cứ điều gì cho họ. Điều mà họ ghét nhất chính là trở thành mẹ bỉm sữa hoặc người phụ nữ xấu xí sau khi kết hôn.

Do đó họ không bao giờ bị ràng buộc bởi những xiềng xích của hôn nhân, họ chỉ làm mọi việc theo cách của mình: tự do phóng khoáng và có phần cẩu thả. Tuy nhiên, dù rất lười biếng nhưng họ lại được trời ban phước lành, tìm được một người chồng tốt và yêu thương họ.

Phụ nữ tuổi Mão

Nói đến những người phụ nữ ưu tú thì không thể không kể đến người tuổi Mão, dù họ là con giáp lười nhất trong 12 con giáp nhưng cũng là người may mắn nhất. Đối với chồng, phụ nữ tuổi Mão không giận mà uy, khi chồng họ mới phàn nàn một chút thì chỉ bằng một cái liếc mắt, họ đã khiến chồng sợ hãi.

Con giap may man 3
Người vợ tuổi Mão lười nhưng lại vô cùng có phúc, luôn được chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng. - Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên họ không phải là những người phụ nữ đanh đá hay ghê gớm gì, ngược lại người phụ nữ tuổi Mão còn đặc biệt cuốn hút. Họ giống như một chú ngựa hoang đang chạy, không ai có thể thu phục được.

Người vợ tuổi Mão vô cùng mạnh mẽ nhưng có thể dễ dàng sai khiến chồng, những người phụ nữ lười hết lối nói như họ lại vô cùng có phúc, luôn được chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Ai sinh tháng Âm lịch này hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, tháng 5 nợ nần được giải quyết, tháng 6 cơ hội phát tài trong tầm tay

Ai sinh tháng Âm lịch này hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, tháng 5 nợ nần được giải quyết, tháng 6 cơ hội phát tài trong tầm tay

Bước vào tháng mới, ai cũng mong rằng cuộc sống sắp tới có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, đối với những người sinh vào tháng sinh Âm lịch sau, trong vòng 2 tháng tới mọi thứ sẽ chuyển biến tích cực không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tâm linh tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 10 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết