Từ 0h ngày 1/4/2022: 3 con giáp đạp trúng hố vàng, công danh phát đạt, cuộc đời thăng hạng như được QUÝ NHÂN trợ lực, nâng đỡ

12 con giáp tử vi 29/03/2022 07:00

Thầy tử vi cho biết trong thời gian từ tháng 4 sắp tới, 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn may mắn trong công danh tài lộc, bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực.

Tuổi Thân

Tử vi từ tháng 4 dương lịch cho biết những người tuổi Thân vận trình thăng hoa, công danh phát đạt. Quý nhân tương trợ, dẫn đường chỉ lối trong cách thức đầu tư, kinh doanh cũng nên thu nhập tăng lên nhanh chóng, tiền bạc của con giáp này có thể nói là tràn ngập két.

Con giáp nhanh chóng phát huy khả năng sáng tạo, đưa ra được nhiều ý tưởng mới hóa giải những khó khăn trước mắt. Những người tuổi Thân nên biết chớp lấy cơ hội này, bởi đây là thời điểm vàng để con giáp này thăng quan tiến chức, gia tăng lương thưởng nên Thân hãy hết sức cố gắng nhé.

Từ 0h ngày 1/4/2022: 3 con giáp đạp trúng hố vàng, công danh phát đạt, cuộc đời thăng hạng như được QUÝ NHÂN trợ lực, nâng đỡ - Ảnh 1

Do có vận quý nhân giúp đỡ nên đường tài lộc của người tuổi Thân vô cùng rực rỡ . Thu nhập từ nhiều nguồn mang tới cho con giáp may mắn này một cuộc sống sung túc, dư dả. Những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết những người tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn từ tháng 4 dương lịch sắp tới. Trong thời gian này, người tuổi Ngọ nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp. Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện kế hoạch thay vì chỉ nói. Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này. Con giáp có thể kiếm được nhiều tiền của, tích lũy được một số vốn lớn trong tương lai.

Từ 0h ngày 1/4/2022: 3 con giáp đạp trúng hố vàng, công danh phát đạt, cuộc đời thăng hạng như được QUÝ NHÂN trợ lực, nâng đỡ - Ảnh 2

Chuyện tình cảm của những người tuổi Ngọ cũng diễn ra viên mãn. Con giáp này và nửa kia có được khoảng thời gian bên nhau lâu bền. Hạnh phúc ngày càng được thắt chặt của cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Mùi

Tháng 4/2022, tuổi Mùi sẽ đón nhận quý nhân đến với cuộc sống của mình. Người này sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của quý nhân, bạn cảm thấy mọi khó khăn hóa ra chỉ là thử thách để bạn trưởng thành hơn, giỏi giang hơn. Ngoài ra, đây cũng là một tuần mà nguồn thu của tuổi Mùi tăng mạnh.

Từ 0h ngày 1/4/2022: 3 con giáp đạp trúng hố vàng, công danh phát đạt, cuộc đời thăng hạng như được QUÝ NHÂN trợ lực, nâng đỡ - Ảnh 3

Kết thúc tháng 3/2022, người tuổi Tỵ sẽ bước vào giai đoạn may mắn, bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực. Ngoài ra, trong thời gian tới, tuổi Tỵ cũng gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối tìm thấy cơ hội đổi đời. Trong vòng nửa đầu năm 2022 này, nếu tuổi Tỵ biết tận dụng vận may thì sự nghiệp thăng hoa, đầu tư kinh doanh làm ăn rất dễ sinh lời, tài lộc vượng phát, làm ăn thuận lợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 27 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó