Top 4 con giáp nhận lộc trời ban, ''QUÝ NHÂN PHÙ HỘ'' làm đâu thắng đó trong tuần cuối cùng của tháng 3

Trong những ngày cuối tháng 3/2022, Chính Ấn nâng đỡ cho vận trình công danh sự nghiệp ngày hôm nay của người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần hòa đồng hơn với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ hài hòa để hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc thật tốt. Điều này rất tốt cho sự phát triển trong tương lai của mệnh chủ.

Trong những ngày cuối tháng 3/2022, Chính Ấn nâng đỡ cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý. Hầu hết các kế hoạch của bản mệnh đưa ra trước đó đều được thông qua và tán thành, đi vào giai đoạn triển khai cụ thể. Tinh thần cống hiến vì công việc đó giúp cho bạn lọt vào mắt xanh của cấp trên, được tuyển chọn vào danh sách bồi dưỡng.

Thủy – Thổ xung khắc lại gây ra những nỗi muộn phiền trong chuyện tình cảm với những chú Chuột. Vợ chồng kém hòa hợp. Đôi bên có những hiểu lầm với đối phương nhưng lại không nói rõ ra. Không khí căng thẳng khiến cho con giáp này cảm thấy chán nản về cuộc hôn nhân hiện tại của mình.

Tuổi Dậu

Những ngày cuối tháng 3/2022 cho thấy con giáp tuổi Dậu đang đi đúng hướng so với kế hoạch của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tam Hội xuất hiện trong những ngày cuối tháng 3/2022 cho thấy con giáp tuổi Dậu đang đi đúng hướng so với kế hoạch của bản thân, không những thế đồng nghiệp cũng rất tin tưởng vào những cách thức mà bạn đang thực hiện.



Thực Thần mang lại tín hiệu đáng mừng cho tuổi Dậu, có thể sự đồng thuận sẽ giúp cho một lựa chọn khó khăn nào đó trở nên dễ dàng hơn. Vì thế đây là ngày mà bạn nên hỏi ý kiến bạn bè của mình, họ sẽ giúp bạn đưa ra những lời khuyên giá trị.

Tuổi Dần

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần vô cùng sáng, có nhiều đột phá - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ còn 3 ngày nữa tháng 3/2022 sẽ khép lại, cũng đồng nghĩa với việc đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần vô cùng sáng, có nhiều đột phá. Bạn là người có chí tiến thủ, làm việc với tinh thần cống hiến hết mình và tham vọng lớn nên hôm nay sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng.

Lại thêm sự nâng đỡ từ Tỷ Kiên, những chú Hổ nhanh chóng tìm thấy hướng đi cho riêng mình. Bạn thận trọng nhưng không chậm chạp, biết tiến lui hợp lý và biết đâu là con đường phù hợp nhất.

Công việc của mệnh chủ ở thời điểm nhìn chung đã vào guồng ổn định, bạn chỉ cần tiếp tục vững tin mà tiến về phía trước thôi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể tranh thủ tiến hành các việc hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng trong những ngày cuối tháng 3 này - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão có thể tranh thủ tiến hành các việc hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng, tìm kiếm đối tác… trong những ngày cuối tháng 3, bởi xác suất thành công khá lớn.

Nhờ uy tín của mình, những chú Mèo có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị hoặc gặp được những đối tác đáng tin cậy. Song phương sẽ tin tưởng nhau và hợp tác cùng phát triển.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ, con giáp này cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa để quan tâm tới gia đình của mình. Mệnh chủ nên dành thời gian để hỏi han về công việc của nửa kia cũng như việc học hành của con cái, đừng chỉ chăm chăm phát triển sự nghiệp của mình.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam của phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành các công việc sửa chữa như đục lỗ, đóng đinh, thay khóa cửa… Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.