Đúng vào tuần tới (28/03 - 03/04), THẦN TÀI GÕ CỬA, 4 con giáp bước vào tuần cuối cùng của tháng 3 và đầu tháng 4 với tâm thế ngút trời làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến dữ dội

Người làm ăn kinh doanh chớp được thời cơ nên đi trước đối thủ một bước, khiến tiền tài đổ ào ào về túi. Bạn cần nhân cơ hội này để tiếp tục bứt phá vươn lên, thậm chí là người dẫn đầu xu hướng.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tình hình tài lộc của người tuổi Dần có nhiều điểm sáng rực rỡ, cho dù bạn làm công việc gì cũng có cơ hội thu được một khoản kha khá.

Tuy nhiên, bạn cần tránh những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, không ai chịu nhượng bộ khi đứng trước lợi ích. Bạn hãy chú ý cách hành xử kẻo làm xấu hình ảnh của bản thân.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng để khích lệ tinh thần, mong bạn tiếp tục cố gắng cống hiến trong tương lai.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ có một tuần vô cùng thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức và tài lộc - Ảnh minh họa

Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay, là con giáp phát tài tuần này nên tuổi Sửu sẽ có một tuần vô cùng thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức và tài lộc.

Chính Ấn và Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để bứt phá vươn lên, khiến nhiều người kính nể. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, việc được cấp trên thưởng nóng, thậm chí là tăng lương nằm ngay trong tầm tay.

Bên ngoài khoản thu nhập ổn định do công việc mang lại, bạn còn dư dả nhờ các công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư. Hãy tiếp tục tìm ra định hướng đầu tư phù hợp để tiền đẻ ra tiền.

Sao Dịch Mã chiếu mệnh cho thấy một số người sẽ phải bôn ba khá vất vả nếu muốn kiếm được đồng tiền. Tuy nhiên, càng vất vả bao nhiêu, bạn sẽ càng thu nhận được nhiều điều hay bấy nhiêu. Hãy luôn giữ những suy nghĩ tích cực và cổ vũ mình vươn lên nhé.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp được nhiều điều may mắn trong sự nghiệp vào tuần này - Ảnh minh họa

Người tuổi Mùi gặp được nhiều điều may mắn trong sự nghiệp vào tuần này. Quý nhân xuất hiện cho thể chỉ cho bạn một hướng phát triển mới nhanh chóng hơn.Trong khi đó, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cũng sẵn sàng tạo điều kiện để bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khi hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, bạn sẽ nhận được tiền thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng tương xứng.

Với người làm ăn, phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần bởi các khoản đầu tư trước đó của bạn đã dần thu được lợi nhuận.

Hãy tin tưởng hơn nữa vào định hướng của mình và thử dấn bước thực hiện những kế hoạch mà mình đã vạch sẵn. Khi dũng cảm thử sức, bạn mới biết được tiềm năng của mình đến đâu.

Tuổi Thìn

Tuần này là một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn - Ảnh minh họa

Xem tử vi tuần này từ ngày 28/3 đến 3/4/2022 của 12 con giáp, Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Người làm công ăn lương tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Cuối tuần chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Đây chính là động lực để con giáp phát tài tuần này tiếp tục vươn lên nhanh chóng hơn nữa trong tương lai.

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