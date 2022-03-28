Đúng 3 ngày tới, 'đầu xuôi đuôi lọt' 3 con giáp mở cửa đón GIÓ TÀI LỘC, thử thách, khó khăn cũng không thể cản bước được CÔNG THÀNH DANH TOẠI

12 con giáp tử vi 28/03/2022 09:38

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 ngày tới, 3 con giáp may mắn mở cửa đón nhiều tài lộc, công danh thành toại.

Tuổi Mão

Đúng 3 ngày tới, 'đầu xuôi đuôi lọt' 3 con giáp mở cửa đón GIÓ TÀI LỘC, thử thách, khó khăn cũng không thể cản bước được CÔNG THÀNH DANH TOẠI - Ảnh 1

Chỉ cần người tuổi Mão nắm bắt được cơ hội phát tài thì chắc chắn sẽ sớm đạt được thành công - Ảnh minh họa

Người tuổi Mão trời sinh sống tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ cho người xung quanh. Bản thân tuổi Mão cũng có khó khăn nhưng họ ít khi thở than mà luôn lấy đó làm động lực trong cuộc sống. Nhờ tính cách đặc biệt này mà tuổi Mão được ơn trên ban nhiều phước lành, hậu vận không chỉ được thần Tài nâng đỡ mà còn có quý nhân kề bên.

Theo dự đoán 3 ngày tới đây, cát tinh 'Thiên Hỉ' và ' Ngọc Đường' soi chiếu nên sẽ có nhiều tin vui và điều may mắn đến với con giáp này. Chỉ cần người tuổi Mão nắm bắt được cơ hội phát tài thì chắc chắn sẽ sớm mua được nhà, tậu được xe. Không những thế trong công việc, còn có thể có được cơ hội thăng tiến cao.

Tuổi Tý

Đúng 3 ngày tới, 'đầu xuôi đuôi lọt' 3 con giáp mở cửa đón GIÓ TÀI LỘC, thử thách, khó khăn cũng không thể cản bước được CÔNG THÀNH DANH TOẠI - Ảnh 2

Người tuổi Tý có thể hoàn thành bất cứ mục tiêu nào mà mình đặt ra - Ảnh minh họa

3 ngày tới người tuổi Tý có thể thực hiện kế hoạch liên quan đến hợp tác vì lúc này bạn tìm được người đáng tin cậy để cùng nhau thực hiện những dự án lớn, có mục tiêu cao cả. Đây cũng là lúc gia tăng kết nối với người thân trong gia đình.

Quyết tâm cộng với những kế hoạch dài hơi, có tính toán cụ thể chính là sức mạnh lớn nhất của bạn ngày hôm nay. Thông qua đó, bạn có thể hoàn thành bất cứ mục tiêu nào.

Mọi việc sẽ rối tinh lên nếu con giáp tuổi Tý tiếp tục trì hoãn mọi việc bất kể Thiên Quan đang gây hại cho mình đến mức nào. Không thể trì hoãn được đâu, bạn phải tập trung hít thở một hơi thật sâu và hoàn tất những công việc mà mình đã khởi xướng, có như vậy thì mọi chuyện sẽ mang đến cho bạn một kết quả sẽ khiến bản thân phải cảm thấy tự hào về mình lắm đấy.

Tuổi Thân

Đúng 3 ngày tới, 'đầu xuôi đuôi lọt' 3 con giáp mở cửa đón GIÓ TÀI LỘC, thử thách, khó khăn cũng không thể cản bước được CÔNG THÀNH DANH TOẠI - Ảnh 3

Người tuổi Thân có một vận trình hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió không có chướng ngại - Ảnh minh họa

Chính Tài mang tới tài lộc từ một người xa lạ để người tuổi Thân phải cân nhắc khá kỹ nhưng may mắn là bạn sẽ có được quyết định khôn ngoan. Không những thế, một số kế hoạch kinh doanh của bạn khi đề xuất đã có người ủng hộ và muốn hùn tiền đầu tư cho bạn.

Thời gian này người tuổi Thân  nhìn ra những vấn đề mà bản thân đang đối mặt và tìm ra cách để xử lý chúng. Thậm chí ai có vấn đề liên quan tới sức khỏe cũng may mắn tìm được bác sĩ có chuyên môn, có đạo đức giúp đỡ.

Trong 3 ngày tới, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí những đồ vật hoặc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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