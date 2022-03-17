Trong năm Nhâm Dần 2022, 4 con giáp gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, cẩn thận ‘TRÀ XANH’ phá hoại hạnh phúc gia đình

12 con giáp tử vi 17/03/2022 18:25

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong năm Nhâm Dần 2022 có 4 con giáp gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm, cẩn thận có ‘kẻ thứ ba’ xuất hiện phá hoại hạnh phúc gia đình.

Tuổi Dần

Tử vi năm 2022 nói rằng vận trình tình cảm của tuổi Dần không được tốt cho lắm. Nếu đã kết hôn, tuổi Dần có thể phải đối mặt với sự xuất hiện của kẻ thứ ba trong mối quan hệ vợ chồng. Để giữ vững hạnh phúc gia đình, tuổi Dần nên tự nhìn nhận lại bản thân, thay đổi khuyết điểm của mình chứ đừng vội đổ lỗi cho người khác.

Năm nay, mâu thuẫn trong gia đình của người tuổi Dần chủ yếu bắt nguồn từ chuyện cơm áo gạo tiền. Những quan điểm bất đồng giữa hai vợ chồng có thể khiến cuộc sống gia đình của con giáp này không được hòa thuận. Lúc này, đôi bên nên hạ cái tôi cá nhân của mình xuống, học cách tôn trọng ý kiến của đối phương để hóa giải vấn đề.

Ngay cả trong lúc chiến tranh lạnh, bản mệnh cũng cần để ý đến người ấy. Đừng mải tìm kiếm niềm vui bên ngoài rồi vô tình gây tổn thương đến những người thân yêu nhất của mình.

Tuổi Tỵ

Trong năm nay, tử vi dự báo tuổi Tỵ không gặp nhiều may mắn trên vận trình tình cảm.

Người đã lập gia đình thường xuyên gặp mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, tư tưởng khác biệt. Con giáp này cần học cách lắng nghe, đặt cái tôi cá nhân xuống, thử đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu, tránh sự việc phát triển theo chiều hướng nghiêm trọng.

Trong các mối quan hệ, tuổi Tỵ nên chủ động giữ khoảng cách với người khác để tránh xảy ra những tin đồn, thị phi không đáng có.

Các cặp đôi đang yêu cũng gặp không ít rắc rối. Cả hai cần tin tưởng nhau nhiều hơn, chớ nghe lời bàn tán ra vào của người khác mà phán xét nửa kia.

Trong năm Nhâm Dần 2022, 4 con giáp gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, cẩn thận ‘TRÀ XANH’ phá hoại hạnh phúc gia đình - Ảnh 1
Trong năm nay, tử vi dự báo tuổi Tỵ không gặp nhiều may mắn trên vận trình tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng trong năm 2022 này, vận trình tình cảm của tuổi Tý không được thuận lợi lắm. Con giáp này gặp nhiều phiền muộn do cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài.

Với người đã kết hôn, mối quan hệ của tuổi Tý và nửa có có thể gặp trục trặc vì những ý kiến bất đồng. Nếu không chịu nhường nhịn, tiếp tục hơn thua thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 chen chân vào mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Con giáp này nên biết quý trọng những gì mình đang có để lựa chọn cách hành xử đúng mực, vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Với những người chưa kết hôn, bản mệnh nên xem xét lại thái độ của mình đối với tình yêu, với đối phương, không nên đứng núi này, trông núi nọ.

Tuổi Thân

Theo tử vi năm 2022, các cặp vợ chồng tuổi Thân dễ gặp sóng gió, phiền muộn trong chuyện tình cảm do cả hai chưa có sự thấu hiểu lẫn nhau. Có lúc có người đã muốn tìm niềm vui bên ngoài. Nếu lơ là, không tự mình quan tâm, giữ gìn hạnh phúc gia đình thì kẻ thứ 3 rất dễ có cơ hội chen chân vào quan hệ vợ chồng của tuổi Thân.

Tuổi Thân nên dành thời gian để trò chuyện, quan tâm nhiều hơn đến nửa kia để tình cảm không phai nhạt.

Các cặp đôi đang hẹn hò đừng vội đi đến chuyện kết hôn nếu chưa hiểu rõ về nhau. Ngoài ra, cả hai cũng cần vạch ra kế hoạch cho tương lai, đừng hành động nóng vội để tránh tự làm tổn thương mình.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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