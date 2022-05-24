Trong 100 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo, dính thị phi tiền bạc lao dốc, tình duyên trục trặc, mọi việc không được suôn sẻ

Tử vi cho biết trong vòng 100 ngày tới, những con giáp dưới đây dễ gặp tai ương xui xẻo, cuộc sống vô vàn khó khăn.

Tuổi Thân Trong năm Nhâm Dần người tuổi Thân gặp hạn tam tai nên sự nghiệp lẫn tài chính đều bị ảnh hưởng. Những khó khăn này khiến tinh thần của bản mệnh dễ gặp căng thẳng nếu không biết cách cân bằng. Trong 100 ngày tới tuổi Thân cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh họa từ miệng mà ra. - Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, những ngày thuộc năm Nhâm Dần, đặc biệt là trong 100 ngày tới con giáp này cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh họa từ miệng mà ra. Lời nói đôi khi không mang ý nghĩa xấu nhưng đặt vào hoàn cảnh cụ thể lại dễ gây hiểu lầm cho người nghe. Cộng với sự phá hoại của tiểu nhân, tuổi Thân sẽ dễ gặp nạn.

Về sự nghiệp, người tuổi Thân sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Thậm chí họ sẽ sử dụng cả những chiêu không "quang minh chính đại" để gây hiềm khích, khiến tuổi Dậu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Tuổi Thìn Trong năm nay tuổi Thìn là một trong 3 con giáp gặp họa tam tai. Theo đó, con giáp này khó lòng có cơ hội để thể hiện với cấp trên. Điều này khiến tuổi Thìn cảm thấy áp lực và không đạt được bước tiến nào trong sự nghiệp.

Hung tinh gây xung sát nên trong 100 ngày tới tuổi Thìn chủ yếu là hao tài, tán lộc, dễ mâu thuẫn với người thân. - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, do hung tinh gây xung sát nên trong 100 ngày tới người tuổi Thìn chủ yếu là hao tài, tán lộc. Không những thế con giáp này cũng dễ gặp mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn, thời điểm này nên tránh tham gia đầu tư mạo hiểm. Nếu đầu tư liều lĩnh mà không suy tính kỹ, người tuổi Thìn dễ bị thua lỗ. Để hạn chế vận xui, người tuổi Thìn nên hạn chế đi xa, không nên thay đổi công việc. Tuổi Tý Trong năm 2022, do gặp họa tam tai nên sự nghiệp của người tuổi Tý không được như ý muốn. Trong tử vi học có nói, người tuổi Tý trong 100 ngày tới cần nỗ lực, cố gắng nhiều để thăng quan tiến chức, bởi Tuế Can Lộ xuất Thương Quan tinh, bản mệnh có thể xung đột với cấp trên. Người tuổi Tý trong 100 ngày tới cần nỗ lực, cố gắng nhiều để thăng quan tiến chức, có thể xung đột với cấp trên. - Ảnh minh họa: Internet Trong thời gian này, những người tuổi Tý cũng cần chú ý đến vấn đề sức khỏe, bồi bổ cơ thể, tránh suy nghĩ nhiều, biết điều tiết cảm xúc. Bên cạnh đó, tuổi Tý nên hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đi đường, tránh các khu vực sông nước. * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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