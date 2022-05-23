Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5): top 3 con giáp nhận LỘC PHÚ QUÝ, may mắn dồi dào, SUNG TÚC ĐỦ ĐẦY, hạnh phúc viên mãn

12 con giáp tử vi 23/05/2022 15:00

Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5) cho biết, những con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, cuộc đời hưởng nhiều may mắn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được phúc tinh chiếu mệnh nên đạt được nhiều thành tích đáng nể, từng bước chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Con giap may man 1
Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5) cho biết, tuổi Tuất cố gắng thì tiền bạc sẽ về đầy ví, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong tuần mới (23/5 - 29/5) Tuất nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội cho bản thân. Con giáp may mắn này hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tiền bạc sẽ sớm về đầy ví, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tuổi Thân

Thân vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thân sẽ công thành danh toại, mọi nỗ lực mà con giáp này bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.

Con giap may man 2
Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5) cho biết, tuổi Thân có vận quý nhân rất vượng, kéo theo tài vận hanh thông. - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5) cho biết, người tuổi Thân có vận quý nhân rất vượng, con giáp này có người nâng đỡ trong công việc. Người này hiểu rõ được tài năng, tính cách của Thân nên sẽ tạo điều kiện để bạn phát huy tài năng.

Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông. Con giáp tiền nhiều vô kể, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá.

Tuổi Thìn

Nổi tiếng là người hiền lành, chân thành, so với những con giáp khác, tuổi Thìn không gặp được nhiều may mắn, nhưng con giáp này có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, và không ngừng tìm cơ hội đổi đời. Cuộc đời của tuổi Thìn phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở nên càng phải phấn đấu nhiều hơn gấp bội lần.

Con giap may man 3
Tử vi tuần mới cho biết, tuổi Thìn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thăng hoa trong công việc. - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới cho biết, cuộc sống của những người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, con giáp này sẽ gặp được cơ hội để thăng hoa trong công việc, nếu không được thăng chức thì cũng được tăng lương.

Từ giai đoạn này trở đi, con giáp này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những người này vốn thông minh, một khi gặp được thời cơ tốt, Thìn sẽ biết nắm bắt và thăng hoa. Nhìn chung cuối năm nay, Thìn sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Người phụ nữ sinh vào những tháng nào Âm lịch sẽ là người may mắn có gia đình sung túc, phúc lộc ba đời, được Thần Phật che chở?

Người phụ nữ sinh vào những tháng nào Âm lịch sẽ là người may mắn có gia đình sung túc, phúc lộc ba đời, được Thần Phật che chở?

Những người sinh vào những tháng nào Âm lịch này trong tương lai sẽ gặp nhiều may mắn, vận may ập đến!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Hậu trường 16 phút trước
Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN