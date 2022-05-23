Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5): top 3 con giáp nhận LỘC PHÚ QUÝ, may mắn dồi dào, SUNG TÚC ĐỦ ĐẦY, hạnh phúc viên mãn

Người tuổi Tuất được phúc tinh chiếu mệnh nên đạt được nhiều thành tích đáng nể, từng bước chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, trong tuần mới (23/5 - 29/5) Tuất nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội cho bản thân. Con giáp may mắn này hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tiền bạc sẽ sớm về đầy ví, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thân vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thân sẽ công thành danh toại, mọi nỗ lực mà con giáp này bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.

Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5) cho biết, tuổi Thân có vận quý nhân rất vượng, kéo theo tài vận hanh thông. - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5) cho biết, người tuổi Thân có vận quý nhân rất vượng, con giáp này có người nâng đỡ trong công việc. Người này hiểu rõ được tài năng, tính cách của Thân nên sẽ tạo điều kiện để bạn phát huy tài năng.

Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông. Con giáp tiền nhiều vô kể, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá.

Tuổi Thìn

Nổi tiếng là người hiền lành, chân thành, so với những con giáp khác, tuổi Thìn không gặp được nhiều may mắn, nhưng con giáp này có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, và không ngừng tìm cơ hội đổi đời. Cuộc đời của tuổi Thìn phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở nên càng phải phấn đấu nhiều hơn gấp bội lần.

Tử vi tuần mới cho biết, tuổi Thìn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thăng hoa trong công việc. - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới cho biết, cuộc sống của những người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, con giáp này sẽ gặp được cơ hội để thăng hoa trong công việc, nếu không được thăng chức thì cũng được tăng lương.

Từ giai đoạn này trở đi, con giáp này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những người này vốn thông minh, một khi gặp được thời cơ tốt, Thìn sẽ biết nắm bắt và thăng hoa. Nhìn chung cuối năm nay, Thìn sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.