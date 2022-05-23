Ai thuộc những con giáp này, không phải là người thông minh, tài giỏi nhất nhưng lại là người có phúc khí và may mắn nhất về nhiều mặt

12 con giáp tử vi 23/05/2022 12:30

Người thông minh đôi khi khiến gánh nặng cuộc sống trở nên nặng nề hơn vì suy nghĩ quá nhiều, thực ra nếu họ thả lỏng đầu óc thì nhiều việc sẽ không quá khó khăn, sự cố gắng của con người có thể thay đổi tất cả.

Con giáp Sửu

Con giap may man 1
Tương lai tuổi Sửu ngày càng tốt hơn, tuy không thông minh nhưng được quý nhân mở ra những con đường mới. - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu sẽ không phải là những người quá thông minh về bề ngoài, họ luôn sử dụng phương pháp truyền thống nhất để giải quyết vấn đề, cho dù họ có làm gì đi chăng nữa, họ cũng không cố ý tìm đường tắt, có thể những việc mà người khác giải quyết với rất ít công sức thì tuổi Sửu sẽ phải trả giá rất nhiều, nhưng con giáp may mắn có thể đảm bảo không gặp rủi ro bất ngờ, như vậy mới có thể phát triển tiến triển vững vàng, tương lai của họ cũng sẽ ngày càng tốt hơn, tuy đầu óc không được đặc biệt thông minh nhưng lại có thêm phúc khí của quý nhân và những mối quan hệ tốt đẹp đã mở ra cho họ những con đường mới.

Con giáp Mão

Con giap may man 2
Tương lai tuổi Mão vô cùng tươi sáng, sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, có nhiều phước lành. - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh năm Mão thường tử tế hơn trong cuộc sống, thậm chí một số việc khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, họ cũng sẵn sàng cố gắng làm vì người khác, vì vậy nhiều người nói rằng họ là người tốt, nhưng ngay cả khi họ là những người thực sự tốt, người tuổi Mão không bao giờ thiếu may mắn, tuy không được thông minh nhưng họ rất chăm chỉ và tốt bụng, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho những người như họ. Tương lai của họ cũng vô cùng tươi sáng và huy hoàng, trước hết họ sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn cho mình, hơn nữa tính cách của họ có thể đổi thành tiền thật, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp. Có rất nhiều phước lành.

Con giáp Hợi

Con giap may man 3
Tương lai tuổi Hợi sẽ thịnh vượng hơn, tuy là một con chim ngu ngốc, nhưng không dễ bị ngã xuống đất. - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù những người sinh năm con Lợn này tính cách của họ rất dễ hòa đồng nhưng họ vẫn có chút choáng ngợp trước nhiều vấn đề, ví dụ như khi kiếm tiền, họ tin vào cảm tính hơn là phân tích sâu và nắm được quy luật, cách này tuy có vẻ không quá hanh thông nhưng may mắn cũng không kém, gặp được nhiều bạn bè chỉ dẫn, giúp đỡ, không để rơi vào tình trạng túng thiếu, thiếu thốn bởi tính ham học hỏi và luôn tạo ấn tượng tốt. Dù có thể chưa học được nhiều nhưng trong mắt người khác bạn thực sự là người đáng tin cậy, điều này cũng giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của bản thân. Tương lai của họ sẽ thịnh vượng hơn và đến từ phía sau, tuy rằng là một con chim ngu ngốc, không biết bay trước, nhưng sẽ không dễ bị ngã xuống đất.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Xui xẻo gọi tên, vận đen đeo bám, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối trong tuần mới (23 - 29/5), làm việc gì cũng nên cẩn trọng

Xui xẻo gọi tên, vận đen đeo bám, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối trong tuần mới (23 - 29/5), làm việc gì cũng nên cẩn trọng

Tuần mới này (23 - 29/5), nhiều rắc rối sẽ đổ ập xuống đầu những con giáp xui xẻo dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Hậu trường 11 phút trước
Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN