Xui xẻo gọi tên, vận đen đeo bám, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối trong tuần mới (23 - 29/5), làm việc gì cũng nên cẩn trọng

Xin chia buồn với tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo tuần này (23 - 29/5). Do hung tinh án ngữ nên có thể bạn sẽ phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp.

Tài lộc cũng không mấy suôn sẻ, mọi kế hoạch ngày càng trở nên sa sút, bản mệnh dù có kiếm được tiền cũng chẳng giữ nổi trong tay được lâu. Con giáp này gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác làm ăn, nếu không cẩn thận còn có thể bị lừa lọc.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh khá vất vả khi có điềm báo tiểu nhân đang tìm mọi cách phá hoại, chơi xấu. Có những việc bạn đã nỗ lực rất nhiều, chỉ chờ tới ngày gặt quả ngọt nhưng khi gần chạm tay tới đích thì bị kẻ xấu tác động, lại phải vất vả gây dựng lại mọi thứ từ đầu.

Tuổi Mùi

Thời điểm đầu tuần, người tuổi Mùi thường bị đồng nghiệp châm chọc, gây bất lợi, khiến công việc tiến triển khó khăn. Bạn cần phải nhắc nhở mình đừng bỏ cuộc giữa chừng thì sau đó, bạn mới dần tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Chuyện tiền bạc của tuổi Mùi tuần này cũng chưa có nhiều biến động tích cực, mất một khoản tiền kha khá. - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc của con giáp xui xẻo tuần này cũng chưa có nhiều biến động tích cực, vì thế, tốt nhất là bạn không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác.

Cùng với đó, do chịu ảnh hưởng của Tiểu Hao nên bản mệnh sẽ phải dành nhiều khoản cho chi tiêu lặt vặt. Đừng cho rằng khoản tiền ấy không thấm vào đâu, bởi nhiều lần như thế cộng dồn vào với nhau, bạn sẽ nhận ra mình đã mất một khoản kha khá đấy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp xui xẻo tuần này nên nếu có cơ hội xuất hiện vào đầu tuần thì bạn nên nắm bắt ngay, nếu không thì mọi thứ sẽ trôi đi rất nhanh đấy. Thậm chí, nếu bạn không kiên trì theo đuổi mục tiêu thì có thể còn rơi vào tình trạng hoang mang, lạc lối.

Thời điểm này, có thể kẻ xấu sẽ tranh thủ cơ hội để gieo rắc thị phi và tuổi Hợi tiêu tiền như nước. - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, có thể kẻ xấu sẽ còn tranh thủ cơ hội để gieo rắc thị phi về bạn. Điều quan trọng là bạn biết rõ mình là ai, tập trung làm những việc mình cần làm, sau đó, sự thật sẽ chứng minh sự trong sạch của bạn.

Ảnh hưởng của Đại hao khiến bản mệnh có cảm giác tiền tiêu như nước và hầu hết chúng là những khoản ngoài kế hoạch. Có điều, đừng quá buồn khi một số khoản tiết kiệm cũng bắt đầu phải mang ra sử dụng, miễn bạn có kế hoạch bù đắp sớm số tiền này thì không có gì phải lo lắng cả.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.