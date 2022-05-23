Tuần mới (23/5 - 29/5) có 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, chói sáng thành công, tài lộc bùng nổ, sự nghiệp thăng hoa

12 con giáp tử vi 23/05/2022 15:56

Đây là 3 con giáp may mắn nhất tuần mới, dễ dàng chạm tay tới cơ hội, càng cố gắng càng được hưởng thành quả xứng đáng.

Tuổi Thìn

Trong tuần mới, tuổi Thìn hứa hẹn được quý nhân nâng đỡ. Bản mệnh sẽ có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng. 

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Trong tuần mới, tuổi Thìn hứa hẹn được quý nhân nâng đỡ, đường tài lộc vô cùng vượng phát. - Ảnh minh họa: Internet

Qua đó, đường tài lộc của con giáp vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, cuộc sống dần giàu có, thậm chí quyền lực.

Chuyện tình cảm khởi sắc khi người độc thân có thể gặp được người trong mộng. Còn nếu đã thành gia lập thất, cả hai sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Tỵ

Là con giáp may mắn tuần này nên tuổi Tỵ sẽ đón nhiều tin vui liên tiếp. Nhờ gặp được quý nhân giúp đỡ cùng sự nỗ lực không ngừng, công việc của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, cấp trên ghi nhận. 

Con giap may man 2
Trong tuần mới này, tuổi Tỵ đón nhiều tin vui liên tiếp, được quý nhân giúp đỡ, thăng hoa về tiền bạc. - Ảnh minh họa: Internet

Đến cuối tuần, tuổi Tỵ hứa hẹn thăng hoa về tiền bạc nồng hậu. Bên cạnh thu nhập chính, bản mệnh còn kiếm được một khoản không nhỏ nhờ vào nghề tay trái.

Trong tình cảm, người độc thân tìm được niềm vui trong các cuộc gặp gỡ. Hãy cứ gia tăng gặp người khác giới, đến một lúc nào đó người ấy sẽ xuất hiện.

Tuổi Ngọ

Có thể đầu tuần, tuổi Ngọ gặp một vài trở ngại nhưng chỉ cần tập trung xử lý ắt mọi thứ sẽ êm xuôi. Vận trình tài lộc thiên về ổn định trong tuần này. 

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Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ thiên về ổn định trong tuần mới này. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ vẫn kiếm tiền đều dựa trên các mối làm ăn từ trước đến nay. Qua đó túi tiền rủng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu.

Với những người độc thân có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng. Tình cảm đôi lứa đong đầy giúp bản mệnh cảm thấy may mắn vì đã gặp đúng người. 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5): top 3 con giáp nhận LỘC PHÚ QUÝ, may mắn dồi dào, SUNG TÚC ĐỦ ĐẦY, hạnh phúc viên mãn

Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5): top 3 con giáp nhận LỘC PHÚ QUÝ, may mắn dồi dào, SUNG TÚC ĐỦ ĐẦY, hạnh phúc viên mãn

Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5) cho biết, những con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, cuộc đời hưởng nhiều may mắn.

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