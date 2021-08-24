Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này phải hết sức cẩn thận khi ra đường rất dễ gặp họa thị phi, mang tai ương về nhà

12 con giáp tử vi 24/08/2021 15:38

Trong thời gian này nếu không có việc cần thiết bạn nên ở yên trong nhà để tránh gặp vận đen đeo bám nhé.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Thân tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân  theo nghiệp kinh doanh thời gian này sẽ bị thua lỗ hoặc bị bạn bè lợi dụng, chơi xấu. Hãy tỉnh táo hơn khi đầu tư, 10 ngày tới đây nhất định không nên hùn vốn vào bất cứ dự án nào.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này phải hết sức cẩn thận khi ra đường rất dễ gặp họa thị phi, mang tai ương về nhà - Ảnh 1
Thân gặp nhiều điều không may mắn thời gian tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Mùi nên chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình trong thời gian tới đây nhất là 10 ngày tới. Vốn là người ăn nói không khéo léo có phần hấp tấp làm cho bạn hay bị lỡ lời, ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của mình và cũng khiến đối phương cảm thấy mất cảm tình với bạn. Hợp đồng kinh doanh có thể tan trong phút chốc chỉ vì một câu nói của bạn. Cần chỉn chu hơn và học cách giao tiếp lưu loát.

Trong 10 ngày tới con giáp này vướng họa thị phi cũng là từ lời nói mà ra. Tiền bạc tưởng nằm chắc trong tay cuối cùng lại vụt mất, thật sự là điều đáng ngại. Công việc hiện tại cũng bị vướng lỗi, cấp trên thực sự không hài lòng, muốn phạt bạn nhưng không đành. Chỉ là uy tín trong mắt cấp trên đã mất đi nhiều rồi, cố gắng lấy công chuộc tội.

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu luôn cần phải chăm chỉ mới mong đạt được thành tựu nho nhỏ. Trong 10 ngày tới người tuổi Sửu dễ gặp vận xui ảnh hưởng tới tài lộc vận khí của bạn

Trong thời gian này người tuổi Sửu cần phải cần trọng tiền bạc trong tay họ cũng chẳng có nhiều. Các nguồn thu không được dồi dào, thậm chí có nguồn thu còn mất hẳn. Đã thế còn có đủ thứ chuyện ngoài lề phát sinh mà bạn không thể kiểm soát được thất thoát tiền tài.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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