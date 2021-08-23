Top 3 con giáp may mắn ‘GIÀU SANG NHẤT TUẦN’, như đang bước vào cuộc sống của giới thượng lưu

12 con giáp tử vi 23/08/2021 10:47

Trong tuần này, bạn chính là những con giáp được Thần Tài để mắt đến, vì thế tài chính cũng tăng lên ầm ầm.

Tuổi Tuất

Tuất thông minh, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt nên trong tuần này kết giao được mối quan hệ thân tình. Nhờ mối quan hệ này mà bạn có thêm mối làm ăn, giúp cho công việc của bạn thuận lợi. Người làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc, người làm kinh doanh riêng có nhiều khách hàng tiềm năng giúp cho cơ hội của bạn ngày một lớn hơn.

Chú ý tuần này nếu có hẹn thì phải ăn mặc thật đẹp, chỉn chu, ngoại hình chính là việc giúp cho bạn có được sự tín nhiệm từ người khác đó. Cố gắng thay đổi bản thân một chút nhé.

Top 3 con giáp may mắn ‘GIÀU SANG NHẤT TUẦN’, như đang bước vào cuộc sống của giới thượng lưu - Ảnh 1
Tuất gặp nhiều may mắn trong tuần mới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà sẽ đón tuần mới với rất nhiều niềm vui, may mắn. Đây là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy.

Được thần tài ưu ái cộng thêm cát khí vượng, người tuổi Dậu sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. 

Người kinh doanh sẽ có cơ hội nhận được vô số các hợp đồng béo bở. Họ cũng có nhiều cơ hội khẳng định mình với cấp trên.

Nhờ khả năng xử lý công việc tuyệt vời, thông minh nhanh nhạy, Dậu sẽ hoàn thành rất tốt công việc được giao, nhờ đó lương thưởng tăng lên đáng kể.

Tuổi Ngọ

Không cần bàn cãi nữa, tuổi Ngọ đã được cấp trên gọi ra và yêu cầu nhận chức vụ mới sau khi người cũ vừa nghỉ. Bạn đã được cấp trên nhắm trúng từ lâu rồi chỉ là chưa có cơ hội thăng chức cho bạn mà thôi. Cố gắng làm tốt nhé vì nếu làm tốt vị trí này thì còn rất nhiều vị trí khác dành cho bạn.

Tình yêu cũng khá là ổn, chỉ cần bạn lãng mạn ngọt ngào hơn một chút nữa thì chắc chắn người ấy sẽ hết lòng hết dạ với bạn. Hơn ai hết, bạn cần phải tin tưởng vào người ấy vì đó chính là động lực giúp bạn có nhiều thành công hơn trong công việc. Tuần này có người mang tiền đến trả, đó là số tiền lớn tưởng đã một đi không trở lại.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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