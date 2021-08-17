Thần Tài đợi cửa, 3 con giáp chuẩn bị đón may mắn từ rằm tháng 7 âm lịch, làm gì cũng có quý nhân chỉ đường

12 con giáp tử vi 17/08/2021 16:44

Từ rằm tháng 7 vận may của 3 con giáp này sẽ kéo dài đến cuối năm, chỉ cần ngồi không ‘lộc lá’ cũng kéo đến nhà.

Tuổi Mão

Nói đến chuyện nhờ may mắn mà phát tài trong khoảng thời gian này, không thể không nhắc đến người tuổi Mão. Đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch, con giáp này càng đứng trước những cơ hội lớn, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà.

Cuộc sống của những chú Mèo sẽ có những thay đổi khá lớn, tiếp đó là sự xuất hiện của quý nhân chỉ lối dẫn đường, bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt thời cơ thì chắc chắn tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng gì cả.

Đây là dịp có nhiều cát tinh chiếu rọi, tuổi Mão vốn chẳng hề có kế hoạch cụ thể nhưng lại có người đứng ra mách nước. Thêm vào đó, bản thân con giáp này chẳng hề ngần ngại mà mạo hiểm, tài lộc dường như tự động đi theo bản mệnh vậy.

Thần Tài đợi cửa, 3 con giáp chuẩn bị đón may mắn từ rằm tháng 7 âm lịch, làm gì cũng có quý nhân chỉ đường - Ảnh 1
Mão gặp nhiều may mắn từ rằm tháng 7 âm lịch (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ

Mặc dù là tháng cô hồn nhưng lại mang khá nhiều may mắn đến cho người tuổi Tỵ. Tình yêu, công việc, sự khỏe đều diễn ra rất thuận lợi. 

Không chỉ vậy, từ sau rằm tháng bảy, nhờ có quý nhân phù trợ, con giáp này có những bước tiến vượt bậc trong công việc. Họ có cơ hội thăng quan tiến chức, thu nhập cũng tăng không ít. 

Về phương diện tài chính, bạn không phải lo nghĩ điều gì cả. Nhất là các khoản đầu tư thu về lợi nhuận lớn, túi tiền của con giáp này chỉ càng đầy chứ không thể vơi đi.

Tuổi Dậu

Từ rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Dậu liên tiếp đón tin vui. Thăng tiến trong công việc, tình duyên thăng hoa, bạc tiền ngày một nhiều. Mọi chuyện sẽ hanh thông thuận lợi, đi đến đâu may mắn sẽ đợi chờ ở đó.

Kinh doanh hay buôn bán ngày một lời nhiều, là thời vận khởi sắc. Người tuổi Dậu sẽ không còn khổ sở vì bạc tiền thêm nữa.

Trong thời gian này, thu nhập của họ có thể tăng, tích góp ngày càng nhiều. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này có cơ may thành đại gia chỉ sau một đêm.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Con giáp sinh ra đã ‘MANG PHẬN GIÀU SANG’, cuộc sống luôn gặp được quý nhân giúp đỡ

Con giáp sinh ra đã ‘MANG PHẬN GIÀU SANG’, cuộc sống luôn gặp được quý nhân giúp đỡ

Từ khi sinh ra họ đã được nắm trong tay sự may mắn, từ nhỏ đến lớn trong công việc lúc nào cũng có quý nhân hậu thuẫn ở phía sau.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 19 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'