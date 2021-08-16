Top con giáp ‘GIÀU BANH NÓC’ trong 3 ngày tới, cuộc sống lên hương, tình tiền viên mãn

12 con giáp tử vi 16/08/2021 10:46

Trong 3 ngày tới đây cuộc sống của bạn sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn, có thể là bạn đang được Thần Tài ưu ái cho.

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà sẽ đón những ngày tới với rất nhiều niềm vui, may mắn. Đây là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy.

Được thần tài ưu ái cộng thêm cát khí vượng, người tuổi Dậu sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két.

Người kinh doanh sẽ có cơ hội nhận được vô số các hợp đồng béo bở. Họ cũng có nhiều cơ hội khẳng định mình với cấp trên.

Nhờ khả năng xử lý công việc tuyệt vời, thông minh nhanh nhạy, Dậu sẽ hoàn thành rất tốt công việc được giao, nhờ đó lương thưởng tăng lên đáng kể.

Đường tình duyên của Dậu trong tháng này cũng tốt đẹp hơn người, người tuổi Dậu đang còn độc thân, vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Top con giáp ‘GIÀU BANH NÓC’ trong 3 ngày tới, cuộc sống lên hương, tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Dậu gặp nhiều may mắn trong thời gian tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ sẽ có vận trình tăng vọt trong 3 ngày tới, bạn không chỉ được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc và được coi trọng mà còn có cơ hội để thăng quan tiến chức. Sự nỗ lực và chăm chỉ trước đây của bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng vào thời điểm này. 

Vận may trong việc đầu tư kinh doanh của Ngọ cũng không tệ, bạn có nhiều cơ hội lớn để phát tài giúp bạn kiếm về một khoản lợi lớn. Chính vì vậy mà trong thời gian tới, cuộc sống của Ngọ sẽ càng trở nên phú quý, đầy đủ sung túc. Tuy nhiên, Ngọ cũng nên cẩn thận trước những lời hỏi vay mượn tiền bạc và tránh xa những trò đỏ đen.

Tuổi Tuất

Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều có trách nhiệm trong công việc và có tinh thần cầu tiến. Họ không sợ khổ, chẳng sợ cực, càng không ngần ngại trước gian nan khốn khó nên mọi thử thách của cuộc đời cũng không thể làm họ nản lòng.

Nhờ thế, Tuất nhanh chóng gặt hái được những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp chỉ sau vài năm. Sách tử vi con giáp có nói, trong 3 ngày tới Tuất trở thành con giáp giàu sang vô đối, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tuất nghèo mấy cũng làm đại gia, đổi đời chỉ sau một đêm.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Con giáp may mắn ‘TIỀN NHIỀU NHƯ NƯỚC’ trong 2 tháng tới, không cần làm nặng nhọc bạc vàng cũng đầy túi

Con giáp may mắn ‘TIỀN NHIỀU NHƯ NƯỚC’ trong 2 tháng tới, không cần làm nặng nhọc bạc vàng cũng đầy túi

Nhờ được quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống của họ bắt đầu gặp được nhiều may mắn hơn. Từ con đường sự nghiệp đến tài chính đều tiến chứ chẳng lùi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi con giáp con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 17 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 40 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 43 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa