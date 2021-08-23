Đúng ngày 24/8, 3 con giáp này sẽ ‘NGẬP LỘC - NGẬP VÀNG’, tiền thu về nhà nhiều như ‘lá đổ’

12 con giáp tử vi 23/08/2021 10:48

Thời điểm này bạn đang trên đà làm ăn phát tài, vì vậy tiền vàng cứ liên tục kéo đến nhà.

Tuổi Thân

Đúng ngày 24/8, các nguồn thu phụ của người tuổi Thân tăng lên phi mã, cộng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân nên vận thế đảo chiều, tin vui liên tiếp đến với con giáp này.

Đây là thời kỳ đại phát tài của người tuổi Thân, con giáp này phát hiện ra rất nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư kiếm lời và linh hoạt tận dụng mọi cách để kiếm về những khoản tiền khổng lồ nhằm làm dày thêm các khoản tích lũy.

Đúng ngày 24/8, 3 con giáp này sẽ ‘NGẬP LỘC - NGẬP VÀNG’, tiền thu về nhà nhiều như ‘lá đổ’ - Ảnh 1
Thân gặp nhiều may mắn trong thời gian tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 24/8 những người tuổi Thìn nhờ sự may mắn, duyên dáng, đáng yêu lại khôn khéo, nhanh nhẹn nên làm gì cũng gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt với những người tuổi Thìn đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ gây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với các đối tác làm ăn của mình. Chính vì vậy, mỗi khi cần sự hỗ trợ con giáp này dễ dàng được nâng đỡ hết mình.

Thời điểm cuối năm người tuổi Thìn cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Đây chính là cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Tuổi Tỵ

Trong những ngày trước, do vướng họa thị phi, bị tiểu nhân hãm hại nên vận số của Tỵ không mấy may mắn. Thậm chí, họ phải lao tâm khổ tứ, mệt mỏi đủ đường mới có thể bình an vô sự, tai qua nạn khỏi. Sau những xui xẻo ấy, trời sẽ bù đắp cho Tỵ bằng vô số cơ may từ ngày 24/8 này.

Con giáp này sẽ có cơ hội làm giàu, đổi đời trong chốc lát. Họ làm đâu thắng đó, công việc thuận lợi, làm một hưởng mười khiến số dư trong tài khoản cứ tăng liên tục. Vậy nên, dù hiện tại có khốn khó đến mấy Tỵ cũng đừng tuyệt vọng bởi bạn sắp nhận được phúc đáp trời cho.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới, đây là top con giáp giàu sang phú quý, tiền vàng ngập két ngập tủ, chuẩn bị đón thêm vận may lớn

Đúng 5 ngày tới, đây là top con giáp giàu sang phú quý, tiền vàng ngập két ngập tủ, chuẩn bị đón thêm vận may lớn

Trong 5 ngày tới đây là khoảng thời gian để bạn đổi đời, cơ hội kiếm tiền đang đến gần vì vậy đừng nên bỏ qua nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 44 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái