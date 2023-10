Đúng ngày 24/8, 3 con giáp này sẽ ‘NGẬP LỘC - NGẬP VÀNG’, tiền thu về nhà nhiều như ‘lá đổ’

Thời điểm này bạn đang trên đà làm ăn phát tài, vì vậy tiền vàng cứ liên tục kéo đến nhà.

Tuổi Thân

Đúng ngày 24/8, các nguồn thu phụ của người tuổi Thân tăng lên phi mã, cộng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân nên vận thế đảo chiều, tin vui liên tiếp đến với con giáp này.

Đây là thời kỳ đại phát tài của người tuổi Thân, con giáp này phát hiện ra rất nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư kiếm lời và linh hoạt tận dụng mọi cách để kiếm về những khoản tiền khổng lồ nhằm làm dày thêm các khoản tích lũy.

Thân gặp nhiều may mắn trong thời gian tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 24/8 những người tuổi Thìn nhờ sự may mắn, duyên dáng, đáng yêu lại khôn khéo, nhanh nhẹn nên làm gì cũng gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt với những người tuổi Thìn đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ gây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với các đối tác làm ăn của mình. Chính vì vậy, mỗi khi cần sự hỗ trợ con giáp này dễ dàng được nâng đỡ hết mình.

Thời điểm cuối năm người tuổi Thìn cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Đây chính là cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Tuổi Tỵ

Trong những ngày trước, do vướng họa thị phi, bị tiểu nhân hãm hại nên vận số của Tỵ không mấy may mắn. Thậm chí, họ phải lao tâm khổ tứ, mệt mỏi đủ đường mới có thể bình an vô sự, tai qua nạn khỏi. Sau những xui xẻo ấy, trời sẽ bù đắp cho Tỵ bằng vô số cơ may từ ngày 24/8 này.

Con giáp này sẽ có cơ hội làm giàu, đổi đời trong chốc lát. Họ làm đâu thắng đó, công việc thuận lợi, làm một hưởng mười khiến số dư trong tài khoản cứ tăng liên tục. Vậy nên, dù hiện tại có khốn khó đến mấy Tỵ cũng đừng tuyệt vọng bởi bạn sắp nhận được phúc đáp trời cho.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

