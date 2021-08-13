Sau Lập thu, vận may không mời mà tới, 3 con giáp có số hưởng này nhận được thu hoạch kép trong sự nghiệp

Vào thu, 3 con giáp may mắn có số hưởng, nhận được thu hoạch kép trong sự nghiệp, tình tiền đỏ thắm khiến ai cũng phải ganh tỵ.

Tuổi Thân

Sau ngày Lập thu, cuộc sống của người tuổi Thân có nhiều thay đổi tích cực từ công việc đến chất lượng cuộc sống. Không chỉ có nguồn động lực dồi dào, bản mệnh còn nảy nở được nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc.

Vận may không chỉ là gặp được quý nhân giúp đỡ, vận khí tốt còn giúp con giáp may mắn bất ngờ ngộ ra được nhiều thông điệp ý nghĩa giúp cho cuộc sống bản thân muốn phấn đấu nhiều hơn nữa. Khi bước sang mùa thu, sự nghiệp của bản mệnh được quý nhân chỉ đường, cấp trên tạo điều kiện tốt, được đồng nghiệp hỗ trợ nên công việc tiến triển thuận lợi.

Tuổi Dậu

"Tử khí đông lai" chỉ loại khí tốt lành đến từ phía Đông mang lại bình an và may mắn. Ngay khi bước sang thu, người tuổi Dậu sẽ nhận được vận khí tốt này.

Mỗi khi mở cửa đón chào ngày mới, bản mệnh có thể hướng về phía Đông để đón nhận năng lượng tươi mới mà ánh sáng mặt trời mang lại. Khi lành từ hướng Đông mang đến có thể thổi bay những mệt nhọc, giúp con giáp có đầu óc tỉnh táo, sáng suốt bắt đầu ngày làm việc hiệu quả.

Thời gian vận khí may mắn chiếu soi, bản mệnh dễ được lãnh đạo chú ý và vị trí công việc có cơ hội thăng tiến. Thu hoạch tài chính cũng rất lý tưởng và tích cực so với khoảng thời gian trước.

Tuổi Dần

Đầu thu cũng là thời điểm quý nhân xuất hiện ở bên cạnh con giáp tuổi Dần. Tuy thời gian này trùng với tháng 7 âm lịch là tháng Bính Thân, có một chút xung khắc với địa chi tháng nhưng nhìn chung tài vận của bản mệnh khá tốt.

Bằng nỗ lực và kinh nghiệm của mình, con giáp làm việc gì cũng thuận lợi, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, hiệu quả công việc khó ai sánh kịp. Bởi vậy, vận trình sự nghiệp xuất sắc cũng khiến hiệu quả công việc càng thêm tốt. Sự tăng trưởng tài chính lý tưởng hơn thời gian qua. Thu hoạch gấp đôi, tài lộc ào ào ùa về, thật đáng để bản mệnh dành một chút thời gian để ăn mừng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ trong tháng 'cô hồn' nên làm gì cũng may mắn Bước qua tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp may mắn làm ăn đắc tài đắc lộc nên thu nhập tăng lên, họ cũng được quý nhân phù trợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-lap-thu-van-may-khong-moi-ma-toi-3-con-giap-co-so-huong-nay-nhan-duoc-thu-hoach-kep-trong-su-nghiep-417886.html